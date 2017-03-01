Жертва древнему капищу

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:28

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 17:28 by

Игорь и Влад были закадычными друзьями. Всюду они вместе – и на охоту, и на рыбалку, и в гости, даже чуть не женились на сёстрах, но у Влада в последний момент всё расстроилось. А Игорь был счастливо и благополучно женат на Кате.Однажды так совпало, что отпуск у друзей случился в одно время. Решили они разнообразить его и поехать на охоту не на привычное недалекое место, а подальше, в Карелию: знакомый Игорю рассказывал, что там озёр много и охотиться можно вволю.Дал он координаты, и друзья отправились в путь.В дороге было весело, вспоминали старые свои происшествия, смеялись – характеры у обоих были лёгкими, оба отличались здоровым юмором.К вечеру приехали в глухую деревню, всё, как и рассказывал знакомый.Остановились на постой у немолодой женщины, благо дом большой и банька есть. Отдохнули ночь и на следующее утро, только-только светать начало, вооружившись ружьями и патронташами, отправились друзья в лес на охоту. Хозяйке сказали, что вечером вернутся.День обещал быть солнечным и тёплым. Не заходя в лес, разошлись в разные стороны, решив собраться в обед на этом месте. В лесу мужчины вели себя тихо, уже не балагурили, а настороженно и внимательно оглядывались вокруг в поисках дичи.Влад спокойно шёл по лесу, внимательно прислушиваясь и часто останавливаясь. Вот вдалеке на пригорке мелькнул лось и скрылся в кустарнике.Влад тихонько начал красться за ним. Поднялся на пригорок, огляделся – нет никого. Чуткое ухо уловило хруст веток ниже и левее. Пошёл на звук.Вышел на поляну – а в центре полукругом камни вкопаны: некоторые уже скрылись в земле почти полностью, некоторые покосились.Стал Влад оглядывать находку, сообразил, что в центре полуразрушенного круга из камней должно быть что-то более монументальное, но там ничего не было.«Разрушилось, наверное», - подумал Влад, стоя в центре полукруга. И тут только он обратил внимание на то, что солнце вдруг внезапно скрылось за тучами, стало холодно, и пения птиц не слышно. Мурашки побежали у него по спине, но он заставил себя успокоиться – мужчины не боятся таких вещей. Но внутренний голос нашёптывал ему: «Уходи отсюда!». Он развернулся и решил уйти. Неожиданно споткнулся и упал. Разодрал ладонь об острый камешек до крови.Поднялся, поругиваясь сам на себя. Огляделся – не обо что тут запинаться! Обратил внимание, что своей кровью залил этот пятачок в центре.Сел на землю, похлопал по карманам, извлек бинт, замотал руку. Закурил, всё равно лось уже далеко ушел, да и об охоте он не думал совершенно. Почему-то закружилась голова – то ли от свежего воздуха, то ли от первой сигареты за это утро, то ли от потери крови.Последнее предположение вызвало у Влада смешок – не столько уж он крови потерял, чтобы головокружение началось. Стал подниматься на ноги, его сильно качнуло в сторону, в глазах потемнело. Он потряс головой: «Недооценил я первую сигарету!». Охотиться расхотелось совершенно, и Влад направился в сторону их сбора. Как ни странно, рука сильно болела – он чувствовал пульсацию, ладонь ныла. В сердцах он сплюнул под ноги, ругнулся.Через некоторое время он пришел на место, наломал веток, разжёг костерок, достал из рюкзака котелок, набрал в него воды из бутылки, подвесил над огнем. Стал ждать друга. Время к обеду подошло, он достал из рюкзака сухпаёк, заварил чаю, стал ждать. Вдруг рядом с ним появился старик, как он подошел так неслышно, Влад не понял.Нормальный такой старик – бодрый ещё, мощного телосложения, с окладистой седой бородой и острым взглядом. Опирался он на длинную палку с причудливым утолщением на конце. Влад пригласил старика присесть у огня, предложил чаю, бутерброд. Старик молчал, внимательно и даже несколько сурово разглядывал молодого человека. Потом также молча встал и ушел. «Странный какой-то, — подумал Влад. — Наверное, какой-нибудь раскольник, старовер или другой сектант, их сейчас много развелось!». Подумал и забыл.Так просидел он у костра около часу, Игорь не пришёл. Делать нечего, он перекусил в одиночестве, взял ружьё и пошёл в лес. Допоздна, пока солнце не стало садиться за горизонт, бродил он по лесу, так никого и не подстрелив, хотя дичь попадалась. Уже в сумерках вышел к костру.Тот был потухший, ни одного уголька не оставалось. Игоря нигде не было, похоже, он сюда и не приходил. Странно. Что делать: ждать друга или идти в село? Влад позвал Игоря, но ответа не было. Он снова разжёг костёр, устроился рядом. Его удивило, что рюкзака своего не нашёл.«Игорь спрятал», — улыбнулся этой мысли Влад. Стало совсем темно, Влад периодически звал друга, но никто не появлялся. Он решил идти в село, друг не маленький, не потеряется, да и до села совсем недалеко. Только поднялся, к костру подошло много людей, все с фонариками, ружьями, обеспокоенные.— Ты где был? Мы тебя уже потеряли! Слава Богу, сам вышел к кострищу! — бросился к нему Игорь.Стал его трясти, обнимать, заглядывать в лицо.— Да нигде я не бродил и не терялся, я вот тебя тут жду! — отмахнулся Влад.Волнение улеглось, быстро собрали манатки, затушили костёр и пошли в село.— Тебя три дня не было, думали, что потерялся окончательно, собирались МЧС вызывать, — поведал ему Игорь по дороге в село.— Да не может быть! — уверял Влад, он-то точно знал, что и суток не прошло.Но другие мужики заверили Влада, что его друг прав: они три дня лес прочёсывали, его искали. Влад только хмыкнул в ответ.Отпускное настроение пропало у друзей совершенно, и на следующее утро они покидали вещи в машину и поехали в родной город.Отпуск кончился, друзья погрузились каждый в свою работу, закрутились и смогли встретиться только спустя полтора месяца. Игорь Влада сначала и не узнал: перед ним стоял худющий сутулый человек, из-под кепки выбивались грязные лохмы, лицо избороздили морщинки, да и цвет оного оставлял желать лучшего.Как будто Владу не тридцать шесть лет, а далеко за шестьдесят. Но больше всего Игоря поразил взгляд друга – испуганный, полубезумный, полупустой, озирающийся по сторонам в ожидании самого страшного, он даже как-то голову прятал в плечи.— Что с тобой случилось? Ты болен чем-то?! – воскликнул Игорь.— Если бы, — горестно ответил Влад.— Если ты не болен, тогда что с тобой происходит? Рассказывай! – донимал Игорь.Он взял друга за локоть и повёл к дивану, усадил и приготовился слушать.— С тех пор, как мы приехали с той злосчастной охоты в Карелии, всё и началось, — неуверенно повел свой рассказ Влад. — Я не могу спать ночами, меня мучают кошмары, мне слышатся голоса и какое-то загробное пение хором. Только стоит уснуть, вижу лес, древнее капище и люди вокруг костра в центре. Они хором монотонно что-то поют, слов разобрать не могу, язык какой-то незнакомый, старославянский, что ли. А в центре стоит огромное изваяние из камня с лицом того странного старика, что подходил ко мне в лесу. И я знаю, что поющие люди – это жрецы, они молятся каменному истукану и ищут жертву, кровь которой сможет умилостивить этого древнего жестокого бога. И ещё я откуда-то знаю, что жертва – я, меня они ищут по всему свету, моей кровью должны окропить капище. Мне становится страшно, я изо всех сил бегу оттуда, но знаю, что от взгляда каменного старика мне не скрыться никогда, он всё равно меня найдёт, даже в самой глубокой норе. Я обречён, — всхлипнул Влад, утирая лицо грязным рукавом.— Почему? — первое, что спросил Игорь, понимая, что не это главное.— Я был тогда на том капище, поранил руку, залил своей кровью камни – оставил там свой след, и теперь он меня найдёт! – прошептал Влад, глядя безумными испуганными глазами на друга.— Да ерунда это всё! – постарался Игорь успокоить.— Ты посмотри на меня – неужели тебе мало? – вскричал Влад и подскочил с дивана.— Если это всё, что ты можешь мне сказать, то я пошёл.— Подожди, я не прав. Сядь и успокойся, давай обсудим наши действия. Ты в больницу обращался? – и, уже видя слабый кивок друга, продолжал, – значит, проблема не в этом. Что ещё можно сделать? Я думаю, нужно сходить в церковь! – воодушевился Игорь, и глаза его просияли.— Ну, не знаю, я в церкви-то никогда не был, да и не верится мне, что помощь может прийти оттуда, — неуверенно проговорил Влад, но было видно, что эта идея дала ему слабую надежду.— Завтра и пойдём, — решительно сказал Игорь, хлопнув себя ладонью по коленке.И тут обратил внимание, что рука друга всё ещё перевязана грязной тряпкой.— Это? – спросил он, указывая на ладонь Влада.— Да. Болит ужасно, гниёт, — постарался Влад спрятать руку за спину.Они долго сидели на кухне, пили чай, разговаривали. Благо Катя уехала в деревню к родителям, вся квартира была в распоряжении друзей.К утру Влад как-то успокоился, взгляд его прояснился, он даже посмеялся над одной полузабытой историей.Ранним утром друзья направились в церковь. Купили свечи, поставили перед образами. Влад обратился к батюшке со своей бедой, а Игорь не стал мешать и вышел на улицу. Долго Влада не было, минут через сорок он вышел из церкви, и они пошли в сторону дома.— Ну как? – спросил Игорь. — Правильно мы сделали, что к батюшке обратились?— Несомненно, — уверенно ответил Влад. — Надо ещё три раза прийти, специальные молитвы заказать, свечи поставить, ещё там что-то, батюшка знает.Игорь успокоился, пожелал другу всего хорошего, и они разошлись. Ровно через неделю Игоря среди ночи разбудил стук в дверь. Катя тоже проснулась, испугалась.Они вскочили и пошли открывать, за дверью стоял Влад. Он ужом проскочил в квартиру, озираясь по сторонам, и быстро захлопнул за собой дверь.Игорь сразу всё понял, потащил Влада в кухню и принялся расспрашивать. Катя тоже устроилась в уголке, зажав рот ладошкой – вид лучшего друга мужа поверг её в ужас.Но она молча слушала сбивчивый рассказ.— Ничего не помогло, — губы Влада тряслись, глаз дёргался, он всё время озирался. – Вчера я последний раз ходил к батюшке. Знаешь, я уже стал спать спокойно, кошмары меня не мучили, решил, что избавился от наваждения. Но вот сегодня ночью снова. Это ужасно, меня до сих пор трясёт! Опять во сне явился этот ужасный старик, смотрел на меня пристально и смеялся! Он смеялся надо мной, вернее, над моими попытками избавиться от его власти. Он так и сказал мне: «Ты думаешь, с помощью своего нового бога, которому вы поклоняетесь всего какую-то пару тысяч лет, уйти от меня? Много веков назад я властвовал над людьми, и власть моя основывалась на крови и ужасе, и не вашему новому богу отнять у меня мою добычу!». Всё, это конец! Я поеду туда, в Карелию, найду это чёртово капище и покончу там с собой! У меня уже нет сил так жить!И Влад, взрослый сильный мужик, завыл в голос. Кое-как удалось супругам успокоить несчастного. И они стали думать, как быть дальше.Влад, напичканный успокоительными, не спал, а просто сидел с отупевшим видом с краю и участия в разговоре не принимал. Он уже смирился со всем, и на себя ему было плевать.Катя вспомнила, что, когда она ездила к родителям в деревню, ей рассказывали об одном странном старике, вроде как колдун он или ведьмак. Сразу решили, что нужно его отыскать.Погрузились в машину, Влад покорно позволил запихнуть себя на заднее сиденье, и поехали. К вечеру прибыли на место и сразу начали спрашивать у родителей, соседей, где найти того старика.Им сказали, что дед Прохор живет как отшельник в тайге, добираться туда ещё несколько часов, а скоро темно станет, лучше отправиться на следующее утро. Но Игорь с Катей понимали, что ещё одна ночь для Влада – страшное мучение, и решили не откладывать. Трудно было пробираться по ночному лесу, супруги сменяли друг друга за рулём, и ко времени серого рассвета они были вымотаны до бесчувствия.К тому времени Влад очухался, руки уже не дрожали, он сел за руль. Когда поднялось солнце, они в последний раз сверились по карте, нарисованной от руки, – ехать оставалось несколько сотен метров. И тут им навстречу из леса вышел дед.— Прохором меня люди величают, знаю, с какой бедой вы едете ко мне, решил встретить вас. Пойдёмте со мной. Машину закрыли, решили позже за ней вернуться, и потопали вслед за Прохором.Он привёл их к дому – небольшой сруб, а невдалеке ещё один – банька. Дед показал Кате, где что находится, а сам отправился в лес – за какой-то редкой травой, которая ему понадобится.Путешественники перекусили и рухнули на топчаны – сон сморил их. Даже Влад, казалось, отрубился сразу. Проснулись они вечером, в окно заглядывали жёлтые лучи заходящего солнца.Дед Прохор топтался на улице – баню кочегарил. Ходил по двору, бубнил что-то себе под нос. Велел супругам закрыться в доме изнутри и ни в коем случае не выходить на улицу. А Влада повёл в баню.Запарил какую-то траву, велел обмыться этой водой, а пару поддать другим отваром. Сам остался снаружи – недалеко от баньки разводил костёр, нашёптывал что-то, вскрикивал и ходил кругами.Разомлевший Влад вывалился из бани и попал в руки деда Прохора. Он чувствовал себя слабым, даже чуточку одурманенным пряными запахами трав, голова кружилась, тело было легким и воздушным, казалось, он парил над землей.Но дед Прохор не дал ему погрузиться в дрёму, потащил к костру, велел встать на колени и внимательно смотреть на огонь. Дед вынул откуда-то чёрный нож, полоснул по руке Влада, а руку заставил держать над костром – кровь капала в огонь. Потом стал ходить кругами, шептал то ли молитвы, то ли заговоры речитативом.Круги становились всё уже, всё ближе к костру подходил Прохор. Приблизившись, бросил в костер щепотку какой-то травы – пламя вздыбилось и загудело, даже не слышно стало, как дрова трещат.А Влада в это время обдало жаром, похлеще, чем в бане, он хотел отклониться, но не получилось – языки пламени каким-то причудливым образом сложились в лицо. Влад с ужасом взирал на огненного человека – но это был не человек, это был тот древний бог, требующий жертвоприношений.Казалось, он всё больше разрастается, заполняя уже полнеба и нет от него спасения нигде в этом подлунном мире. Влад не мог отвести глаз от этого зрелища, чувствовал, как всё реже и тише бьётся его сердце, ужас сковал его, и он начал погружаться в какое-то марево.Реальность исчезла, всё вокруг приобрело дымчатые, неясные очертания, плыло и изменялось. Только огненное лицо оставалось чётким и неизменным.Влад каким-то образом услышал обращённые к нему слова: «Вот ты и пришел ко мне сам, теперь ты мой!». «Да, всё кончено», — обречённо и даже как-то отстранённо подумалось Владу. «Ты не получишь свою добычу! Твоё время давно миновало, отправляйся в свою преисподнюю, откуда ты восстал, алкая крови!» — раздался громоподобный глас. Огненное лицо изменилось, рябь пошла по нему: «Кто ты такой, что смеешь приказывать мне?». «Я Веллисен, тот, кто однажды уже низверг тебя!». При звуках этого незнакомого имени огненное лицо распалось на множество искр, но ещё сохраняло очертания, видно было, как оно корчится, стараясь сохранить себя.«Именем Земли и Неба, Воды и Солнца, приказываю тебе — уходи!» — снова раздался трубный голос, и огненное лицо в последний раз ослепительно вспыхнуло и пропало, только в воздухе осталось облако черной гари.Влад пришёл в себя на заре, ему стало холодно от выпавшей росы. Костёр уже не горел, только угли светились, как страшная рана на теле земли.Он хорошо помнил, как пошёл в баню, а потом память сохранила небольшие фрагменты, которые никак не складывались в общую картину.Он приподнялся, огляделся. Невдалеке увидел деда Прохора – тот лежал лицом вверх. Он подошёл нему – пустые, бесцветные глаза смотрели в небо, лицо было спокойным, даже умиротворённым. Влад постоял над телом, развернулся и пошел к домику.Они похоронили деда Прохора недалеко от заимки, собрали вещи, навели порядок и поехали домой.

Ключевые слова: Охота капище ритуал кровь огонь боги

Другие, подобные истории: