ПроводникИзвестие о том, что мой брат попал в аварию и находится в коме в крайне тяжелом состоянии, застало меня во время обеденного перерыва в разгар рабочей недели.
После разговора с его женой я еще несколько секунд продолжал стоять в очереди в столовой и все не мог осознать услышанное.
«Да как так? Я же разговаривал с ним три часа назад,» - задавал я сам себе вопросы.
А потом меня как окатило ледяной водой.
« Я же только что пообещал, что приеду! Почему продолжаю здесь стоять?» - подумал я. Выбежав из здания, я прыгнул в машину и помчался в сторону дома. Мой пыл и безбашенное вождение остановила очередная пробка. Как только я перестал жать на газ и судорожно выискивать окна в плотном потоке машин, куда бы нырнуть, мысли опять вернулись в голову.
«Не паникуй, – успокаивал я себя, – просто разработай план, действий и следуй ему. Прежде всего, позвони начальнику и скажи, что на неделю уедешь. Он мужик нормальный, все поймет. Потом домой за вещами и сразу на вокзал.»
Пока я стоял в пробке, мысли понемногу упорядочились.
- Алло, Кать, привет, - говорил я в трубку своей девушке, - у меня брат в аварию попал, посмотри мне срочно, когда ближайший самолет до Воркуты или до Салехарда. Потом все объясню.
Напряжение в пробке росло. Радио играло, но я его не слышал. Мысли в голове сбивали друг друга. Зазвонил телефон.
- Самолет Москва – Воркута летает только по субботам, – услышал я от Кати. – Есть самолет Москва – Салехард, он в 150 км от Воркуты, но рейс через час, ты уже не успеешь, а следующий только завтра вечером. Заказывать билет на завтра?
«Целых полтора дня бездействия сведут меня с ума. А если я не успею и больше не увижу его живым?» – думал я.
- Ну, что молчишь? – опять раздался голос Кати.
- Посмотри, как поезд ходит, – наконец выдал я.
- Поезд через два часа, - ответила она после некоторого молчания, - но он идет двое суток.
«Двое суток на поезде или практически то же время с ожиданием и пересадками на самолете. Плюс моя ненависть к перелетам.» - выбор свой я сделал.
- Давай поезд, – сказал я в трубку.
Через полтора часа с самыми необходимыми вещами в рюкзаке я уже сидел на вокзале.
«Как же болит зуб!» - не покидала меня мысль.
А ведь в этот день я был записан к стоматологу. И, как всегда, я тянул до последнего.
Поезд Москва – Воркута. В последний раз я ездил в гости к брату и его семье полтора года назад. Было лето, и мне не удалось испытать на себе все прелести северной зимы. На прощание брат пригласил приехать в следующий раз зимой. Его пророчество сбылось.
Выйдя на перрон, я отметил, что заметно похолодало. Термометр на вокзале показывал -20.
Вагон №13. Место №26 – было указано в моем билете.
Проводник 13-го вагона показался мне не то что старым, а просто древним дедом. Как он вообще еще мог работать? Седые длинные волосы, сутулая спина, но при этом он ловко спрыгнул со ступенек на перрон.
Я протянул ему билет, но он даже не посмотрел на него.
- Счастливого пути! – Сказал он хриплым голосом.
Обычный плацкартный вагон. Я был первым пассажиром. Место №26, верхняя полка.
Знакомый непередаваемый запах поездов и железной дороги напомнил мне о доме, в котором я провел детство. Детство с моими родителями и братом–близнецом, с которым мы были не разлей вода. А потом родителей не стало. И в 18 лет мы остались только вдвоем. Оба поступали в институт. Мне удалось пробиться на бюджетное место, брату нет. С тех пор наши пути пошли в разном направлении. У меня учеба и работа в Москве, у него техникум, армия, работа и семья.
Конечно, мы поддерживали отношения. Я приезжал домой, он иногда ко мне в Москву. А с внедрением соц.сетей и мессенджеров создалось впечатление, что живем в соседних домах. Но все эти современные средства связи не идут в сравнении с той незримой связью, которая всегда существовала между нами. Болезнь одного всегда выражается в плохом самочувствии другого. Радость передается в виде прилива энергии, а сейчас я не могу найти себе места от жгучего чувства дискомфорта и тревоги внутри. Сразу многократно обострилась зубная боль, которую не заглушает уже третья таблетка обезболивающего.
Подошло время отправления, но я все так же оставался один в купе. Я был не против поездки в одиночестве. Знакомства и беседы, которые я с удовольствием поддержал бы в другое время, сейчас были бы мне в тягость.
В остальном вагоне пассажиры уже расселись по местам. Пространство наполнилось обычным приглушенным гулом голосов и детскими визгами.
Поезд тронулся. Я не стал дожидаться постельного белья. Разложил матрас на верхней полке, выпил еще одну таблетку обезболивающего и таблетку снотворного. На мои СМС о состоянии брата его жена не отвечала, видимо не до меня. Я завалился на полку и уснул.
Я не знаю, сколько проспал, но проснулся от страшного холода. Уперевшись головой в стену, я пытался натянуть свитер на голову. Таблетка снотворного действовала хорошо, и сон никак не хотел меня отпускать. Я открыл глаза. В моем купе уже кто-то разговаривал. Вставать никак не хотелось.
- На улице уже минус 30, – произнес мужской голос.
- Зато в вагоне жарко, – ответил женский.
«Жарко? Да тут чуть теплее, чем на улице!» - подумал я.
Повернув голову, я хотел рассмотреть что-то, но увидел только сплошной лед на стекле и иней на раме. За окном было уже темно.
Внизу велась оживленная беседа. Двое взрослых с ребенком – не самый худший вариант соседей. Натянув куртку, я спустился вниз и занял боковую полку, которая была свободна.
- Добрый вечер! – Поздоровался я с соседями.
Они сразу прекратили все разговоры. Мальчик лет восьми, испугавшись моего голоса, прижался к матери. Женщина пересела на сторону мужа, который тоже был чем-то напуган. Все трое смотрели в мою сторону и молчали.
«Странные люди» - Подумал я.
Беспокоить их своими разговорами я больше не стал. В принципе, я даже обрадовался таким соседям. Значит, будем молчать. Согреться никак не удавалось. Пропущенных звонков, как и связи, не было. Я направился к проводнику за чаем в надежде, что он хоть как-то поможет мне согреться.
В соседнем купе за столиком сидели два солдата. Увидев меня, они перестали разговаривать и посмотрели, как на привидение.
Через несколько метров передо мной выскочила девочка в шортах и майке. Она заливалась хохотом, играя со своей матерью и стояла ко мне спиной, мешая проходу. Дотронувшись до ее плеча, мои пальцы, и без того практически онемевшие от холода, как будто прикоснулись ко льду. Девочка повернулась, в её глазах я прочитал неподдельный детский страх. Она завизжала, но продолжала оставаться на месте, пока её мать буквально не выдернула ее за руку на верхнюю полку.
- Извините, что напугал, я не хотел, – сказал я.
Ответа не последовало, они лишь отодвинулись от прохода вглубь купе.
«В вагоне такой холод, а девочка в одной майке. Заболеет ведь,» - подумал я.
Но я не привык лезть с советами, а тем более по поводу воспитания детей.
Подойдя к купе проводника, я постучал. Никто не отозвался, самому открыть тоже не удалось.
- Ты что делаешь? – Раздалось из-за спины.
- Проводника хочу найти. Тут холодно, чайку хотел заказать. – Ответил я мужичку на боковой полке.
- Лучше не звать его, а тем более тебе. – Пробурчал мужик мне в ответ.
Я ничего не понимал. Он разговаривал нехотя и постоянно отводил глаза, смотря вбок.
- Что значит, тем более мне? – Спросил я присаживаясь напротив.
- То и значит, - ответил мужик, пытаясь отодвинуться как можно дальше, - это явно не твой вагон и проводник будет этим не доволен.
- Что за ерунда? Это мой вагон. И билет у меня есть. А он ушел куда-то?
- Он пересчитал нас всех и вернулся в свое купе. Лучше бы мы его больше не видели до конца поездки.
- А какая следующая станция?
- Следующая? – Мужик слегка улыбнулся. – Ты вообще как тут оказался? Мы тут все едем до конечной без остановок.
- Не разговаривай с ним! – Крикнул кто-то из соседнего купе.
Я повернул голову и опешил от картины перед глазами.
С верхней полки разговаривал не человек, а часть человека. Лицо его было искорежено, одной руки и одной ноги не было. В груди огромная вмятина.
Как только я посмотрел на него, он шмыгнул под одеяло с такой ловкостью, которая не сопоставлялась с его увечьями.
На нижних полках спали двое мужчин.
- Мужики! Что тут происходит? – Сказал я громко, не выдержав всего происходящего.
- Где проводник? Почему от меня все шарахаются? - Продолжал я расспросы, но в ответ ничего не последовало.
Решив, что от них я больше ничего не добьюсь, я ринулся к туалету. Я смотрел на свое отражение, но ничего необычного не видел.
Почему они меня боятся? Где проводник? Почему мне так холодно, а остальным нет? Почему мы едем без остановок? Почему зубная боль, которую я не мог заглушить обезболивающим пропала без следа? – На все эти вопросы ответа я дать не мог.
Выйдя из туалета, я направился в тамбур, чтобы проверить обстановку в других вагонах, но дверь была заперта.
Я решил вернуться к себе.
Проходя мимо первого купе, я заметил калеку, наблюдавшего за мной из-под одеяла. Я хотел опять обратиться к нему с расспросами, но меня за руку схватил какой-то человек.
- Вы не видели моего сына? – Обратился он ко мне с перепуганным лицом.
Я чувствовал холод от его руки, даже через толстую куртку.
- Я не видел вашего сына. – Ответил я.
- Почему его никто не видел? Он точно был со мной. Помогите мне его поискать.
- Конечно! – Я немного обрадовался этой просьбе. Этот человек был единственным, кто от меня не убегал, значит, дело не во мне.
- Вы ищите в этой части вагона, а я поищу в той. – Сказал я и направился к своему купе.
По пути я наблюдал, как завидев меня, люди вжимаются вглубь купе. Сейчас я решил не думать об этом, а полностью заняться поисками ребенка. Я начал обследовать все полки, но ничего не обнаружил. В проходе я услышал шум в другом конце вагона. Мужчина, искавший сына, колотил в купе проводника, мужик с боковой полки пытался его остановить. В какой-то момент дверь открылась, и оттуда вышел проводник. Он без слов прошел к тамбуру и открыл дверь, потом взял за плечо отца пропавшего ребенка и вытолкнул его из вагона.
В этот момент, пока дверь оставалась открытой, один из мужчин подорвался и попытался проскользнуть мимо проводника и выскочить из вагона.
Проводник без суеты, но уверенным движением, схватил его за руку. Я стоял в противоположном конце коридора, но заметил, насколько крепкая была его хватка, а потом опешил от того, как он приподнял мужика на несколько сантиметров над полом и бросил, как куклу обратно на свое место.
- Это не твоя остановка! – Сказал он ему, смеясь.
Проводник направился обратно в свое купе.
- Подождите! – Крикнул я и бегом ринулся по коридору.
Проводник не повернулся, я побежал быстрее. Дверь в купе проводника закрылась, тогда я схватился за ручку и тут же невольно вскрикнул от боли. Кожа на моей руке прилипла к лежяному металлу. Я пытался оторвать ее, но это причиняло мне лишь дополнительную боль. Вся ладонь мгновенно онемела. Я заколотил в дверь ногами, как сумасшедший.
- Не делай этого! – Кричал мужик сзади.
Не обращая внимания на его просьбы, я только сильнее продолжил бить в дверь.
Наконец дверь открылась. Я отвел руку, которая так и осталась лежать на ручке.
Передо мной появился проводник.
Человек был высокого роста. Форма его вся изодранная и грязная. Лицо красное, глаза желтые и впалые. Форменная фуражка прикрывала лысую голову. Заглянув через его плечо в купе, я увидел довольно просторное помещение, внутренние размеры которого никак не сопоставлялись с наружными. Из-за спины проводника доносились человеческие крики.
Я стоял и не мог выдавить ни слова.
Проводник медленно взял мою примерзшую руку. Меньше всего я хотел чувствовать касание его руки, покрытой красными пятнами кожной болезни. Его хватка была как тиски. Так же медленно он оторвал мою руку от ручки. Я безмолвно наблюдал, как часть кожи отделяется от руки и остается на металле. Боли я не почувствовал, как и не чувствовал своей руки.
- Ты сел в чужой вагон. – Сказал он мне, не отпуская мою руку. – Убирайся!
- Кто вы? – Спросил я , собравшись с мыслями. – Где я?
- Убирайся и не возвращайся! – Крикнул он мне в лицо.
Я почувствовал его зловонное дыхание и попытался высвободить руку, но его хватка была непоколебима.
- Беги! – Крикнул он опять.
- Да отпусти ты меня! – Сказал я в ответ и со всей силы ударил коленом ему в живот. Колено ушло вглубь туловища, как в желе, но проводник даже не пошевелился. Я растерялся, но придя в себя предпринял еще одну попытку атаки. Свободной рукой, я схватил его за красное лицо и сильно надавил большим пальцем в глазное яблоко. Палец прошел вглубь черепа, как в растопленное масло, а его кожа под моей ладонью заскользила по щеке, сползая с лица.
Проводник стоял не шевелясь и лишь разразился громким хохотом.
В тот момент до меня донесся звук, который раздался из всех динамиков поезда. Мелодия была громкой и очень знакомой.
Проводник перестал смеяться и разжал руку. Я отпрыгнул назад. В руке у меня остался кусок его кожи с лица. В другой руке пульсировала боль. Я сделал несколько шагов назад.
- Брат! –Послышалось сбоку.
Я резко повернул голову и узнал в одном из лежащих мужчин своего близнеца.
- Брат, помоги! – Повторил он. Его глаза были наполовину закрыты. Видно было, как ему тяжело говорить.
После схватки с проводником я готов был ко всему, но увидев брата, я опять растерялся.
- Проваливай! – Крикнул опять проводник. На его лице улыбки уже не было. Один его глаз продолжал смотреть на меня из глубины черепа, куда я его вдавил.
Мелодия продолжала разрывать громким звуком весь вагон.
Из глубины купе проводника раздался громкий лай. Я медленно направился в сторону брата. В этот момент из-за спины проводника вырвался огромный ротвейлер. Я бросился бежать вдоль коридора. Пес бежал за мной. Добравшись до своего купе, я попытался запрыгнуть на верхнюю полку, но ротвейлер успел вцепиться в мою штанину и я повис, отбиваясь от пса второй ногой. Музыка становилась все громче. Я чувствовал, что проигрываю битву с огромной псиной, предприняв последнюю попытку забраться на полку, моя рука соскользнула и я полетел вниз. В полете я успел рассмотреть лица семьи, которые сидели на нижней полке и спокойно наблюдали за происходящим. В следующий момент, я со всего маху ударился головой о стол и отключился.
Автор: Say2626.
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Вчера, 19:31 by ЛетягаПросмотров: 43Комментарии: 0
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