Проводник

Летяга Просмотров: 43 Комментарии: 0 +5 Вчера, 19:31 by

Известие о том, что мой брат попал в аварию и находится в коме в крайне тяжелом состоянии, застало меня во время обеденного перерыва в разгар рабочей недели.После разговора с его женой я еще несколько секунд продолжал стоять в очереди в столовой и все не мог осознать услышанное.«Да как так? Я же разговаривал с ним три часа назад,» - задавал я сам себе вопросы.А потом меня как окатило ледяной водой.« Я же только что пообещал, что приеду! Почему продолжаю здесь стоять?» - подумал я. Выбежав из здания, я прыгнул в машину и помчался в сторону дома. Мой пыл и безбашенное вождение остановила очередная пробка. Как только я перестал жать на газ и судорожно выискивать окна в плотном потоке машин, куда бы нырнуть, мысли опять вернулись в голову.«Не паникуй, – успокаивал я себя, – просто разработай план, действий и следуй ему. Прежде всего, позвони начальнику и скажи, что на неделю уедешь. Он мужик нормальный, все поймет. Потом домой за вещами и сразу на вокзал.»Пока я стоял в пробке, мысли понемногу упорядочились.- Алло, Кать, привет, - говорил я в трубку своей девушке, - у меня брат в аварию попал, посмотри мне срочно, когда ближайший самолет до Воркуты или до Салехарда. Потом все объясню.Напряжение в пробке росло. Радио играло, но я его не слышал. Мысли в голове сбивали друг друга. Зазвонил телефон.- Самолет Москва – Воркута летает только по субботам, – услышал я от Кати. – Есть самолет Москва – Салехард, он в 150 км от Воркуты, но рейс через час, ты уже не успеешь, а следующий только завтра вечером. Заказывать билет на завтра?«Целых полтора дня бездействия сведут меня с ума. А если я не успею и больше не увижу его живым?» – думал я.- Ну, что молчишь? – опять раздался голос Кати.- Посмотри, как поезд ходит, – наконец выдал я.- Поезд через два часа, - ответила она после некоторого молчания, - но он идет двое суток.«Двое суток на поезде или практически то же время с ожиданием и пересадками на самолете. Плюс моя ненависть к перелетам.» - выбор свой я сделал.- Давай поезд, – сказал я в трубку.Через полтора часа с самыми необходимыми вещами в рюкзаке я уже сидел на вокзале.«Как же болит зуб!» - не покидала меня мысль.А ведь в этот день я был записан к стоматологу. И, как всегда, я тянул до последнего.Поезд Москва – Воркута. В последний раз я ездил в гости к брату и его семье полтора года назад. Было лето, и мне не удалось испытать на себе все прелести северной зимы. На прощание брат пригласил приехать в следующий раз зимой. Его пророчество сбылось.Выйдя на перрон, я отметил, что заметно похолодало. Термометр на вокзале показывал -20.Вагон №13. Место №26 – было указано в моем билете.Проводник 13-го вагона показался мне не то что старым, а просто древним дедом. Как он вообще еще мог работать? Седые длинные волосы, сутулая спина, но при этом он ловко спрыгнул со ступенек на перрон.Я протянул ему билет, но он даже не посмотрел на него.- Счастливого пути! – Сказал он хриплым голосом.Обычный плацкартный вагон. Я был первым пассажиром. Место №26, верхняя полка.Знакомый непередаваемый запах поездов и железной дороги напомнил мне о доме, в котором я провел детство. Детство с моими родителями и братом–близнецом, с которым мы были не разлей вода. А потом родителей не стало. И в 18 лет мы остались только вдвоем. Оба поступали в институт. Мне удалось пробиться на бюджетное место, брату нет. С тех пор наши пути пошли в разном направлении. У меня учеба и работа в Москве, у него техникум, армия, работа и семья.Конечно, мы поддерживали отношения. Я приезжал домой, он иногда ко мне в Москву. А с внедрением соц.сетей и мессенджеров создалось впечатление, что живем в соседних домах. Но все эти современные средства связи не идут в сравнении с той незримой связью, которая всегда существовала между нами. Болезнь одного всегда выражается в плохом самочувствии другого. Радость передается в виде прилива энергии, а сейчас я не могу найти себе места от жгучего чувства дискомфорта и тревоги внутри. Сразу многократно обострилась зубная боль, которую не заглушает уже третья таблетка обезболивающего.Подошло время отправления, но я все так же оставался один в купе. Я был не против поездки в одиночестве. Знакомства и беседы, которые я с удовольствием поддержал бы в другое время, сейчас были бы мне в тягость.В остальном вагоне пассажиры уже расселись по местам. Пространство наполнилось обычным приглушенным гулом голосов и детскими визгами.Поезд тронулся. Я не стал дожидаться постельного белья. Разложил матрас на верхней полке, выпил еще одну таблетку обезболивающего и таблетку снотворного. На мои СМС о состоянии брата его жена не отвечала, видимо не до меня. Я завалился на полку и уснул.Я не знаю, сколько проспал, но проснулся от страшного холода. Уперевшись головой в стену, я пытался натянуть свитер на голову. Таблетка снотворного действовала хорошо, и сон никак не хотел меня отпускать. Я открыл глаза. В моем купе уже кто-то разговаривал. Вставать никак не хотелось.- На улице уже минус 30, – произнес мужской голос.- Зато в вагоне жарко, – ответил женский.«Жарко? Да тут чуть теплее, чем на улице!» - подумал я.Повернув голову, я хотел рассмотреть что-то, но увидел только сплошной лед на стекле и иней на раме. За окном было уже темно.Внизу велась оживленная беседа. Двое взрослых с ребенком – не самый худший вариант соседей. Натянув куртку, я спустился вниз и занял боковую полку, которая была свободна.- Добрый вечер! – Поздоровался я с соседями.Они сразу прекратили все разговоры. Мальчик лет восьми, испугавшись моего голоса, прижался к матери. Женщина пересела на сторону мужа, который тоже был чем-то напуган. Все трое смотрели в мою сторону и молчали.«Странные люди» - Подумал я.Беспокоить их своими разговорами я больше не стал. В принципе, я даже обрадовался таким соседям. Значит, будем молчать. Согреться никак не удавалось. Пропущенных звонков, как и связи, не было. Я направился к проводнику за чаем в надежде, что он хоть как-то поможет мне согреться.В соседнем купе за столиком сидели два солдата. Увидев меня, они перестали разговаривать и посмотрели, как на привидение.Через несколько метров передо мной выскочила девочка в шортах и майке. Она заливалась хохотом, играя со своей матерью и стояла ко мне спиной, мешая проходу. Дотронувшись до ее плеча, мои пальцы, и без того практически онемевшие от холода, как будто прикоснулись ко льду. Девочка повернулась, в её глазах я прочитал неподдельный детский страх. Она завизжала, но продолжала оставаться на месте, пока её мать буквально не выдернула ее за руку на верхнюю полку.- Извините, что напугал, я не хотел, – сказал я.Ответа не последовало, они лишь отодвинулись от прохода вглубь купе.«В вагоне такой холод, а девочка в одной майке. Заболеет ведь,» - подумал я.Но я не привык лезть с советами, а тем более по поводу воспитания детей.Подойдя к купе проводника, я постучал. Никто не отозвался, самому открыть тоже не удалось.- Ты что делаешь? – Раздалось из-за спины.- Проводника хочу найти. Тут холодно, чайку хотел заказать. – Ответил я мужичку на боковой полке.- Лучше не звать его, а тем более тебе. – Пробурчал мужик мне в ответ.Я ничего не понимал. Он разговаривал нехотя и постоянно отводил глаза, смотря вбок.- Что значит, тем более мне? – Спросил я присаживаясь напротив.- То и значит, - ответил мужик, пытаясь отодвинуться как можно дальше, - это явно не твой вагон и проводник будет этим не доволен.- Что за ерунда? Это мой вагон. И билет у меня есть. А он ушел куда-то?- Он пересчитал нас всех и вернулся в свое купе. Лучше бы мы его больше не видели до конца поездки.- А какая следующая станция?- Следующая? – Мужик слегка улыбнулся. – Ты вообще как тут оказался? Мы тут все едем до конечной без остановок.- Не разговаривай с ним! – Крикнул кто-то из соседнего купе.Я повернул голову и опешил от картины перед глазами.С верхней полки разговаривал не человек, а часть человека. Лицо его было искорежено, одной руки и одной ноги не было. В груди огромная вмятина.Как только я посмотрел на него, он шмыгнул под одеяло с такой ловкостью, которая не сопоставлялась с его увечьями.На нижних полках спали двое мужчин.- Мужики! Что тут происходит? – Сказал я громко, не выдержав всего происходящего.- Где проводник? Почему от меня все шарахаются? - Продолжал я расспросы, но в ответ ничего не последовало.Решив, что от них я больше ничего не добьюсь, я ринулся к туалету. Я смотрел на свое отражение, но ничего необычного не видел.Почему они меня боятся? Где проводник? Почему мне так холодно, а остальным нет? Почему мы едем без остановок? Почему зубная боль, которую я не мог заглушить обезболивающим пропала без следа? – На все эти вопросы ответа я дать не мог.Выйдя из туалета, я направился в тамбур, чтобы проверить обстановку в других вагонах, но дверь была заперта.Я решил вернуться к себе.Проходя мимо первого купе, я заметил калеку, наблюдавшего за мной из-под одеяла. Я хотел опять обратиться к нему с расспросами, но меня за руку схватил какой-то человек.- Вы не видели моего сына? – Обратился он ко мне с перепуганным лицом.Я чувствовал холод от его руки, даже через толстую куртку.- Я не видел вашего сына. – Ответил я.- Почему его никто не видел? Он точно был со мной. Помогите мне его поискать.- Конечно! – Я немного обрадовался этой просьбе. Этот человек был единственным, кто от меня не убегал, значит, дело не во мне.- Вы ищите в этой части вагона, а я поищу в той. – Сказал я и направился к своему купе.По пути я наблюдал, как завидев меня, люди вжимаются вглубь купе. Сейчас я решил не думать об этом, а полностью заняться поисками ребенка. Я начал обследовать все полки, но ничего не обнаружил. В проходе я услышал шум в другом конце вагона. Мужчина, искавший сына, колотил в купе проводника, мужик с боковой полки пытался его остановить. В какой-то момент дверь открылась, и оттуда вышел проводник. Он без слов прошел к тамбуру и открыл дверь, потом взял за плечо отца пропавшего ребенка и вытолкнул его из вагона.В этот момент, пока дверь оставалась открытой, один из мужчин подорвался и попытался проскользнуть мимо проводника и выскочить из вагона.Проводник без суеты, но уверенным движением, схватил его за руку. Я стоял в противоположном конце коридора, но заметил, насколько крепкая была его хватка, а потом опешил от того, как он приподнял мужика на несколько сантиметров над полом и бросил, как куклу обратно на свое место.- Это не твоя остановка! – Сказал он ему, смеясь.Проводник направился обратно в свое купе.- Подождите! – Крикнул я и бегом ринулся по коридору.Проводник не повернулся, я побежал быстрее. Дверь в купе проводника закрылась, тогда я схватился за ручку и тут же невольно вскрикнул от боли. Кожа на моей руке прилипла к лежяному металлу. Я пытался оторвать ее, но это причиняло мне лишь дополнительную боль. Вся ладонь мгновенно онемела. Я заколотил в дверь ногами, как сумасшедший.- Не делай этого! – Кричал мужик сзади.Не обращая внимания на его просьбы, я только сильнее продолжил бить в дверь.Наконец дверь открылась. Я отвел руку, которая так и осталась лежать на ручке.Передо мной появился проводник.Человек был высокого роста. Форма его вся изодранная и грязная. Лицо красное, глаза желтые и впалые. Форменная фуражка прикрывала лысую голову. Заглянув через его плечо в купе, я увидел довольно просторное помещение, внутренние размеры которого никак не сопоставлялись с наружными. Из-за спины проводника доносились человеческие крики.Я стоял и не мог выдавить ни слова.Проводник медленно взял мою примерзшую руку. Меньше всего я хотел чувствовать касание его руки, покрытой красными пятнами кожной болезни. Его хватка была как тиски. Так же медленно он оторвал мою руку от ручки. Я безмолвно наблюдал, как часть кожи отделяется от руки и остается на металле. Боли я не почувствовал, как и не чувствовал своей руки.- Ты сел в чужой вагон. – Сказал он мне, не отпуская мою руку. – Убирайся!- Кто вы? – Спросил я , собравшись с мыслями. – Где я?- Убирайся и не возвращайся! – Крикнул он мне в лицо.Я почувствовал его зловонное дыхание и попытался высвободить руку, но его хватка была непоколебима.- Беги! – Крикнул он опять.- Да отпусти ты меня! – Сказал я в ответ и со всей силы ударил коленом ему в живот. Колено ушло вглубь туловища, как в желе, но проводник даже не пошевелился. Я растерялся, но придя в себя предпринял еще одну попытку атаки. Свободной рукой, я схватил его за красное лицо и сильно надавил большим пальцем в глазное яблоко. Палец прошел вглубь черепа, как в растопленное масло, а его кожа под моей ладонью заскользила по щеке, сползая с лица.Проводник стоял не шевелясь и лишь разразился громким хохотом.В тот момент до меня донесся звук, который раздался из всех динамиков поезда. Мелодия была громкой и очень знакомой.Проводник перестал смеяться и разжал руку. Я отпрыгнул назад. В руке у меня остался кусок его кожи с лица. В другой руке пульсировала боль. Я сделал несколько шагов назад.- Брат! –Послышалось сбоку.Я резко повернул голову и узнал в одном из лежащих мужчин своего близнеца.- Брат, помоги! – Повторил он. Его глаза были наполовину закрыты. Видно было, как ему тяжело говорить.После схватки с проводником я готов был ко всему, но увидев брата, я опять растерялся.- Проваливай! – Крикнул опять проводник. На его лице улыбки уже не было. Один его глаз продолжал смотреть на меня из глубины черепа, куда я его вдавил.Мелодия продолжала разрывать громким звуком весь вагон.Из глубины купе проводника раздался громкий лай. Я медленно направился в сторону брата. В этот момент из-за спины проводника вырвался огромный ротвейлер. Я бросился бежать вдоль коридора. Пес бежал за мной. Добравшись до своего купе, я попытался запрыгнуть на верхнюю полку, но ротвейлер успел вцепиться в мою штанину и я повис, отбиваясь от пса второй ногой. Музыка становилась все громче. Я чувствовал, что проигрываю битву с огромной псиной, предприняв последнюю попытку забраться на полку, моя рука соскользнула и я полетел вниз. В полете я успел рассмотреть лица семьи, которые сидели на нижней полке и спокойно наблюдали за происходящим. В следующий момент, я со всего маху ударился головой о стол и отключился.Автор: Say2626.

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