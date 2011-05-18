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Истории из жизни

Туман

За достоверность не ручаюсь, но решил все же опубликовать.

Друг проводил отпуск на даче. И вот, печалька - отпуск заканчивается, надо домой ехать. Воскресенье, конец августа. Все тоже домой ломанулись с дачи. Ну, а друг, как самый умный, чтобы в пробках не стоять, решает выехать после полуночи. Перед выездом звонит жене - выезжаю, мол.

Едет домой. А по дороге есть небольшой, с несколько километров, отрезок местности - дорога уходит в низину, по одну сторону - болота, по другую - река. И туманы там нормальное явление. И вот попадает он в туман. Очень густой туман, уже на метр ничего не видать. Он скорость до минимума сбросил, но всё равно беспокойно - вдруг какой-то безбашенный лихач тут промчаться вздумает и в него въедет. Решает остановиться на обочине, подождать, пока туман не разойдётся.

Остановился, включил аварийку. Вышел покурить, а машину уже с двух метров не видно абсолютно. Покурил, выпил чая из термоса, вздремнул часок, попытался жене дозвониться - нет сети. Допил чай, еще покурил. Уже 4 утра, а туман все такой же густой. Ну, надоело ему ждать, решил тихонечко дальше ехать - за все время ни одной машины мимо не проехало.

Потихоньку выехал из низины, туман потихоньку рассеялся, телефон сеть поймал, сразу куча смс о пропущенных вызовах посыпалась.
"Жена волнуется", - подумал друг и притопил газу. Через полчаса он уже к дому подъехал. Заходит домой, а тут жена из комнаты выбегает и как заорет:
- Ты где все это время был?!

Друг отвечает:
- Ну в туман попал, опасно ехать, ничего не видно. Подождал несколько часов, вот задержался.
- Ты не на несколько часов задержался. Тебя две недели не было!!!

Друг достает телефон, открывает календарь, показывает жене:
- Ну вот, смотри, 31 августа в 00:30 я домой выехал. Сейчас 31 августа 4:50. Какие еще 2 недели?

Тут жена ему свой мобильный сует:
- 15 сентября 6:00.

Друг в некотором шоке, подозревая, что его разыгрывают, идет к компу и заходит на сервер точного времени. 15 сентября 6:01. Друг в полном шоке. Куда делись две недели, он так и не может понять. У жены, когда мне эту историю рассказывали, были свои мысли на этот счет.

Автор: Arhip.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:30
Вчера, 10:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 993Комментарии: 30
+16

Ключевые слова: Отпуск на даче дорога густой туман низина перекур время авторская история

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Комментарии

#1 написал: Green Wind
Вчера, 10:59
+9
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
У жены, когда мне эту историю рассказывали, были свои мысли на этот счет.


Согласен с женой. Был у меня один знакомый, который вышел как-то на пять минут в тапках и шортах до ближайшего магазина чтобы купить крем для бритья, встретил приятелей и тоже попал во временной провал на две недели. Правда не один, а с друзьями, алкоголем и девушками с низкой социальной ответственностью. lol Думаю, описанный феномен той же природы ))

Плюс.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#2 написал: Arhip
Вчера, 11:27
+7
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Что интересно - когда я эту историю выложил на этом сайте, ее зарубили. А вот репост с другого источника пропустили. Мистика
Зарегистрирован: 29.08.2017
#3 написал: Green Wind
Вчера, 12:02
+5
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Arhip
Что интересно - когда я эту историю выложил на этом сайте, ее зарубили. А вот репост с другого источника пропустили. Мистика


Да, такое возможно. Все зависит от субъективного восприятия мистики в контексте истории каждым редактором. Порой это индивидуальное восприятие действительно необъяснимое, странное и не поддающиеся законам логики.))) Не смотря на мою иронию в первом комментарии, в Вашей истории мистика однозначно присутствует на 100%, я крайне удивлен тем, что ее по какой причине могли в первый раз не пропустить.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 13:12
+2
Группа: Посетители
Репутация: (27|-1)
Публикаций: 24
Комментариев: 272
Цитата: Arhip
Что интересно - когда я эту историю выложил на этом сайте, ее зарубили. А вот репост с другого источника пропустили. Мистика



Согласен! Мистика 100% Видел,что автор идентичен,но нет его истории здесь.Потому и выложил эту историю,но история того стоит. Спасибо Вам! smeh

Цитата: Green Wind
Цитата: Arhip
Что интересно - когда я эту историю выложил на этом сайте, ее зарубили. А вот репост с другого источника пропустили. Мистика


Да, такое возможно. Все зависит от субъективного восприятия мистики в контексте истории каждым редактором. Порой это индивидуальное восприятие действительно необъяснимое, странное и не поддающиеся законам логики.))) Не смотря на мою иронию в первом комментарии, в Вашей истории мистика однозначно присутствует на 100%, я крайне удивлен тем, что ее по какой причине могли в первый раз не пропустить.


Хороший Вы человек! Весёлый! С вами не соскучишься! Спасибо за комментарий! smile
Зарегистрирован: 19.08.2017
#5 написал: Гюльнара
Вчера, 13:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 102
История понравилась, но сказать нечего - черт его знает, что там с этим мужиком случилось в этм тумане, и что это за туман такой.
Зарегистрирован: 7.10.2016
#6 написал: kusi
Вчера, 14:12
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Историю плюсую, но вот только не совсем поняла реакцию жены ..обошлась только вопросом и криком..Его две недели не было! Она что всё это время просто сидела и ждала? воловое терпение у женщины однако )) Другая бы всю полицию города на уши поставила , родственников взбодрила.
Вот мне бы например на её месте очень бы интересно было взглянуть на этот самый туман и посмотреть на сколько времени из жизни выпала .
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 14:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Отпуск на даче и без жены - это подозрительно. Двадцать восемь дней без жены для взрослого мужчины - это уже состоявшаяся импотенция.
И потом, ехать лучше с утра, раз был весь отпуск на этой грёбаной даче. И лучше в понедельник, явно в этот день не на работу, раз дёрнулся за полночь, ночью перед работой лучше выспаться. И с женой желательно провести время, а не сразу с дороги и на работу. - это первая несостыковка, которая бросается в глаза.
Следующий момент. Мужчине ничего совершенно не мешало хорошо гульнуть с девицами на даче, ведь он весь отпуск был там, а потом спокойненько приехать домой, и жена бы ничего совершенно не заподозрила. А так, он нарочито нарушает не то что семейные обязанности и обещания, но и дисциплину рабочую. Жена-то может поверить, а вот на работе исключительно не поверят в мистику, вышвырнут особо не задумываясь. И сходу очередная несостыковка: если все волнуются, телефон ловит, невероятное множество пропущенных вызовов от жены, беспокойные смски. Верняк, если супруг отзвонился жене, что едет с дачи, то вполне вероятен его настрой, что он позвонит своей жене в ответ на её беспокойство, ведь дома может всё что угодно случиться и даже без исчезновения мужа. А иначе никак при таком его темпераменте, судя по поведению. Женщины склонны верить, если мужчины стоят на своём. А тут именно у жены другое мнение. Да никогда у женщины в отношении мужа не будет другого мнения о подозрении на неверность, если супруг сам не признается.
Думаю, история выдумана.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#8 написал: Сухарь
Вчера, 14:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 56
Знаете, будь я на месте жены героя, я бы еще не такое устроила!!! pila 2 недели пропадать неизвестно где, и сваливать на какой-то туман. Что касается истории, не знаю, верится как-то слабо, слишком большой отрезок времени. Оставлю без оценки
Зарегистрирован: 14.10.2015
#9 написал: kusi
Вчера, 15:12
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Eifersucht
Женщины склонны верить, если мужчины стоят на своём.

Женщины верят только в том случае если им выгодно, а в остальном просто делают вид что верят)
Цитата: Eifersucht
. Двадцать восемь дней без жены для взрослого мужчины - это уже состоявшаяся импотенция.
или он просто не вывозит её темперамента )))
Вот и отдых ему периодический в уединении нужен и судя по всему отдыха ему было мало .т.к не особо соскучился что аж готов был сразу на работу гнать и лишней минуты дома задерживаться .(душ принять, парой слов с женой перекинуться , да бежать и как можно быстрее)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:14
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 936
Цитата: Green Wind
У жены, когда мне эту историю рассказывали, были свои мысли на этот счет.


Согласен с женой. Был у меня один знакомый, который вышел как-то на пять минут в тапках и шортах до ближайшего магазина чтобы купить крем для бритья, встретил приятелей и тоже попал во временной провал на две недели. Правда не один, а с друзьями, алкоголем и девушками с низкой социальной ответственностью. lol Думаю, описанный феномен той же природы ))


Таких историй много - вышел за хлебом в тапках и трениках на пять минут, а пропал на неделю-две у соседа в запой. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#11 написал: Green Wind
Вчера, 15:30
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Eifersucht
Отпуск на даче и без жены - это подозрительно. Двадцать восемь дней без жены для взрослого мужчины - это уже состоявшаяся импотенция.


Ну вообще-то отпуск бывает не обязательно 28 дней, а, например, может быть 7. Второй момент, что подозрительного в том, чтобы провести отпуск на даче без жены если к примеру графики отпусков с женой не совпали? Тритий момент, как по Вашему вахтовики, моряки и т.д. по полгода без жены проводят? А как быть с теми у кого вообще жены нет?

Цитата: Eifersucht
И с женой желательно провести время, а не сразу с дороги и на работу.


Вы прямо, как всегда все лучше всех знаете, что и как нужно делать каждому со своей женой lol

Цитата: Eifersucht
Жена-то может поверить, а вот на работе исключительно не поверят в мистику, вышвырнут особо не задумываясь.


Вот это по делу. Здесь согласен.

Цитата: Eifersucht
И сходу очередная несостыковка: если все волнуются, телефон ловит, невероятное множество пропущенных вызовов от жены, беспокойные смски. Верняк, если супруг отзвонился жене, что едет с дачи, то вполне вероятен его настрой, что он позвонит своей жене в ответ на её беспокойство, ведь дома может всё что угодно случиться и даже без исчезновения мужа.


Как раз вполне логично не перезванивать под утро и не будить жену.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#12 написал: Татушка
Вчера, 15:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 36
Если бы у моего мужчины была бы страшная аллергия на спиртное и на женщин( кроме меня) stuck_out_tongue_winking_eye Я бы конечно поверила и в туман и во что хочешь..., а так.... Это точно отмазки, причем хиленькие))) good
Зарегистрирован: 16.07.2017
#13 написал: kusi
Вчера, 15:42
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (1895|0)
Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Татушка
Это точно отмазки, причем хиленькие))

Ну как сказать...))))Тут с какой стороны посмотреть и как лучше вещи упаковать .Я прикинула лицо жены когда он сказал про туман...Я бы на её месте спросила "И как он?))Ох..лучше б ты грозу выбрал.."
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#14 написал: Green Wind
Вчера, 15:42
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Татушка
Если бы у моего мужчины была бы страшная аллергия на спиртное и на женщин( кроме меня) Я бы конечно поверила и в туман и во что хочешь..., а так.... Это точно отмазки, причем хиленькие)))


А вот и нет ))) Такое бывает поэтому если Вам такое расскажут, то надо верить fellow
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#15 написал: Eifersucht
Вчера, 16:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Цитата: Green Wind
Ну вообще-то отпуск бывает не обязательно 28 дней, а, например, может быть 7. Второй момент, что подозрительного в том, чтобы провести отпуск на даче без жены если к примеру графики отпусков с женой не совпали? Тритий момент, как по Вашему вахтовики, моряки и т.д. по полгода без жены проводят? А как быть с теми у кого вообще жены нет?

Не знаю. Ну, наверное, надо сидеть дома вместе с женой. А в выходной съездить опять же с женой на дачу. Так логичнее, если мужчина здоров. Ну, если у него на полшестого, тогда пускай едет. Шо ж сделаешь?
Вахтовики и моряки не знаю как проводят время. Но знаю точно, что месяц воздержания мужчины после сорока лет приводит к импотенции.
А вот тем, у кого вообще жены нет надо держаться за свою удачу, потому что только бобылям так несказанно везёт. Есть правда ещё вариант, ехать в Европу, но мне кажется, что этот вариант имеет очень маленький процент в России.
Цитата: Green Wind
Вы прямо, как всегда все лучше всех знаете, что и как нужно делать каждому со своей женой

В этом предложении я не имел ввиду своё всезнание, а написал, что логичнее ожидать от женатого мужчины.
Цитата: Green Wind
Как раз вполне логично не перезванивать под утро и не будить жену.

Тревожные смски их количество, невообразимое количество звонков насторожат любого мужчину, который обязательно перезвонит своей жене в любое время дня и ночи. Потому что может быть всё что угодно: квартиру забрали, убили кого-то, кто-то умер, кого-то похитили, держат жену в подвале и заставляют принять в подарок букетик скромных цветов... . И кстати, только сейчас в голову пришло: в смске и в неотвеченном вызове обязательно ставится время. История - выдумка.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#16 написал: mr Mixter
Вчера, 16:46
-6
Группа: Посетители
Репутация: (0|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 42
Полной туфтой раздел засвинячил.
Твой друг не подумал, когда писал это, что как-то странно ночью надеяться что туман через "пару часов" рассеется? И он пил такой же "чай", какой из тебя рассказчик. Да еще и все время курил, ага. Уже реально в ИЖ только каждая десятая читабельна история, а что же до тебя, то только вижу - минус сразу, ибо ни разу ничего толкового еще не слил сюда. horse
Зарегистрирован: 19.07.2017
#17 написал: Летяга
Вчера, 17:58
0
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (7457|-1)
Публикаций: 170
Комментариев: 5 725
Цитата: Arhip
Что интересно - когда я эту историю выложил на этом сайте, ее зарубили. А вот репост с другого источника пропустили. Мистика

А то! Видимо, тот редактор, который Вашу историю отклонил, придерживался того же мнения, что и Грин в первом комменте

Цитата: Green Wind
У жены, когда мне эту историю рассказывали, были свои мысли на этот счет.



Согласен с женой. Был у меня один знакомый, который вышел как-то на пять минут в тапках и шортах до ближайшего магазина чтобы купить крем для бритья, встретил приятелей и тоже попал во временной провал на две недели. Правда не один, а с друзьями, алкоголем и девушками с низкой социальной ответственностью. lol Думаю, описанный феномен той же природы ))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                
#18 написал: Arhip
Вчера, 20:06
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: kusi
но вот только не совсем поняла реакцию жены ..обошлась только вопросом и криком..Его две недели не было! Она что всё это время просто сидела и ждала?

Ну я при этом не присутствовал, говорят скорые обзвонила все, а вот в полиции заявление о пропаже принять не захотели. Сказали - подождите еще недельку, может объявится. Не любят они такие заявления принимать почему-то

Цитата: Eifersucht
Отпуск на даче и без жены - это подозрительно.

Если по времени у них отпуска не совпадают что делать тогда?

Цитата: Eifersucht
И потом, ехать лучше с утра, раз был весь отпуск на этой грёбаной даче

В конце августа, перед 1-м сентября, когда все детей в школу везут? Да там пробки уже с утра. Сам не раз сталкивался. Только к ночи все и утихает. Я бы так же поступил.

Цитата: Eifersucht
Вахтовики и моряки не знаю как проводят время. Но знаю точно, что месяц воздержания мужчины после сорока лет приводит к импотенции.

Тяжелая физическая работа полностью заменяет секс. Просто вообще уже ничего не хочется. А про импотенцию откуда знаете? Надеюсь не на своем опыте? Я точно знаю что однозначно не приводит.

Цитата: Eifersucht
а написал, что логичнее ожидать от женатого мужчины.

Если Вы женатый мужчина то не судите о других по себе. Некоторым наоборот хочется от жены отдохнуть.

Цитата: Eifersucht
И кстати, только сейчас в голову пришло: в смске и в неотвеченном вызове обязательно ставится время. История - выдумка.

Насчет времени - лично у меня были случаи когда приходили смс из Будущего! Но тут возможно просто сбой в синхронизации был. Я например на время смс уже не смотрю

Цитата: mr Mixter
а что же до тебя, то только вижу - минус сразу, ибо ни разу ничего толкового еще не слил сюда.

Уважаемый, мы с вами на брудершафт не пили. Соблюдайте субординацию
Зарегистрирован: 29.08.2017
#19 написал: Eifersucht
Вчера, 21:01
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Цитата: Arhip
Если по времени у них отпуска не совпадают что делать тогда?

Уже писал Зелёному Ветру. Смотрите выше.
Цитата: Arhip
А про импотенцию откуда знаете? Надеюсь не на своем опыте?

Книжки читаю.
Цитата: Arhip
Если Вы женатый мужчина то не судите о других по себе. Некоторым наоборот хочется от жены отдохнуть.

Не сужу. Написал, что логичнее ожидать, можно поставить синоним-очевидно, предположительно. Надеюсь, понятно?
Цитата: Arhip
Насчет времени - лично у меня были случаи когда приходили смс из Будущего! Но тут возможно просто сбой в синхронизации был. Я например на время смс уже не смотрю

Но ведь это не означает, что время не пишется в СМС?
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#20 написал: Сухарь
Вчера, 21:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 56
Цитата: Татушка
Если бы у моего мужчины была бы страшная аллергия на спиртное и на женщин( кроме меня) stuck_out_tongue_winking_eye Я бы конечно поверила и в туман и во что хочешь..., а так.... Это точно отмазки, причем хиленькие))) good

Вот как с языка сняли!!!
Зарегистрирован: 14.10.2015
#21 написал: Arhip
Вчера, 21:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Eifersucht
Цитата: Arhip
Если по времени у них отпуска не совпадают что делать тогда?

Уже писал Зелёному Ветру. Смотрите выше.


Ну кому-то нравится в четырех стенах сидеть, а кто-то на природе свободное время провести хочет
Зарегистрирован: 29.08.2017
#22 написал: Eifersucht
Вчера, 21:18
0
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Цитата: Arhip
Arhip

Понимаете? Если это ваш приятель, то вы его знаете точно. И вот вам основной ключевой момент его истории. Он зачем-то звонит жене, предупреждая при этом, что возвращается домой. То есть эдакий характерологический показатель чисто его. По сути, следуя его "подчерку", полагается ожидать, что он позвонит жене в ответ на её беспокойство. Тем не менее, ваш приятель, не спеша выехав из тумана, ловит сеть, читает смс, убеждается в неотвеченных звонках и продолжает путь, оказываясь дома спустя полчаса. Обязательно следует ожидать его ответного звонка, но он не звонит.
И при этом очень чётко в истории подмечено, что жена другого мнения.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#23 написал: Green Wind
Вчера, 21:23
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Eifersucht
По сути, следуя его "подчерку", полагается ожидать, что он позвонит жене в ответ на её беспокойство. Тем не менее, ваш приятель, не спеша выехав из тумана, ловит сеть, читает смс, убеждается в неотвеченных звонках и продолжает путь, оказываясь дома спустя полчаса. Обязательно следует ожидать его ответного звонка, но он не звонит.


Вы опять судите по себе. Для меня наиболее логично если бы я увидел пропущенные ночью звонки под утро, как раз не перезванивать жене чтобы не будить ее если я через полчаса буду дома. Склоняюсь к тому, что герой этой истории придерживался аналогичной логики. И очень многие в этой ситуации поступили бы точно также, как я и знакомый автора. А кто-то бы как Вы перезвонил бы жене. Тут все сугубо субъективно.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
#24 написал: Arhip
Вчера, 21:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Eifersucht
Он зачем-то звонит жене, предупреждая при этом, что возвращается домой. То есть эдакий характерологический показатель чисто его. По сути, следуя его "подчерку", полагается ожидать, что он позвонит жене в ответ на её беспокойство. Тем не менее, ваш приятель, не спеша выехав из тумана, ловит сеть, читает смс, убеждается в неотвеченных звонках и продолжает путь, оказываясь дома спустя полчаса. Обязательно следует ожидать его ответного звонка, но он не звонит.
И при этом очень чётко в истории подмечено, что жена другого мнения.


Может вы и перезвонили бы, но как Вы говорите, следуя логике - лучше потерять 30 минут и доехать до дома, чем тратить 10 минут на прочтение смс и ответные звонки, а потом еще 30 мин. до дома. Ну тут у каждого своя логика. Вы судите под свою гребенку.
А мнение жены немного похоже на первый коммент. Правда она тоже некоторые логические несостыковки увидела, но не в свою пользу. Типа - зачем звонил что выезжает, а приехал через 2 недели? Мог бы тогда совсем телефон отключить.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#25 написал: Eifersucht
Вчера, 22:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 571
Цитата: Green Wind
Вы опять судите по себе. Для меня наиболее логично если бы я увидел пропущенные ночью звонки под утро, как раз не перезванивать жене чтобы не будить ее если я через полчаса буду дома. Склоняюсь к тому, что герой этой истории придерживался аналогичной логики. И очень многие в этой ситуации поступили бы точно также, как я и знакомый автора. А кто-то бы как Вы перезвонил бы жене. Тут все сугубо субъективно.

Вы не внимательно читаете мои сообщения. С чего вы взяли, что я опять сужу по себе? Что за хрень такую вы пишите уже с повтором? Надо же приводить доказательства.

Цитата: Arhip
Вы судите под свою гребенку.

Ну, я и не собирался судить под свою гребёнку. Повторюсь пожалуй, чтобы проломить ваш свинцовый... . Нет уж. Оставайтесь таким, как есть. Прочитайте, пожалуйста, мои сообщения ещё раз, повторяться не собираюсь. Думайте, как хотите. Я даже могу согласиться с вами, что ваш приятель две недели сидел в тумане, а для него это время пролетело в несколько часов. Тысяча плюсов вам. Даже соглашусь, пожалуй, с туманным мнением его жены, даже если оно будет опять вашим. Это только спокойствия вашего для. И во всём остальном вы правы. Судил под себя, типа я так бы поступил. Соглашаюсь с поклонами. Я такой крутой знающий, а Архипа с Зелёным Ветром не увидел. Ребята, счастья вам, любви с жёнами, сидите месяцами на своих дачах, крутите педали своих авто и читайте смски. Купите флаги, развесьте в окнах, музыку на всю вашу Ивановскую, чтобы слышали все. Отрепетируйте мелочёвку какую-нибудь с балкона и пишите сюда. Я буду только рад.
И на досуге подумайте, пожалуйста: Зачем разводить бодяжку ради мелочей? Неужели ради плюсов? Я просто написал своё мнение, которое вы очень постарались не понять, хотя могли. А мне так не хочется повторяться. Я соображаю так, что типа я как-то задеваю ваши пороки, поэтому вы и реагируете на всякую мелочную хрень. Но сейчас такое время, что порочность очень даже обращается вспять и заканчивается серьёзными физическими проблемами. Ребята, вам удачи. Я уже уходил отсель на пару лет в похожей ситуации, сейчас жду знака, чтобы окончательно уйти. Меня сайт не держит совершенно. Данный напор от вас не является подобием первого, но глупость и слабоумие я не терплю, поэтому чё нить черкните тупое, чаша переполнится, и я отсюда улетучиваюсь. Закончим на этом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#26 написал: kusi
Сегодня, 00:01
0
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Arhip

а вот в полиции заявление о пропаже принять не захотели. Сказали - подождите еще недельку, может объявится. Не любят они такие заявления принимать почему-то

Что значит не захотели? Жена была в своём праве подав заявление после трёх суток после пропажи . (по закону, который кстать, никто не отменял) Так что предложение подождать недельку без внимания не осталось бы и вытекло например лишением премии при походе дамы к вышестоящим.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#27 написал: Arhip
Сегодня, 02:02
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: kusi
Цитата: Arhip

а вот в полиции заявление о пропаже принять не захотели. Сказали - подождите еще недельку, может объявится. Не любят они такие заявления принимать почему-то

Что значит не захотели? Жена была в своём праве подав заявление после трёх суток после пропажи . (по закону, который кстать, никто не отменял) Так что предложение подождать недельку без внимания не осталось бы и вытекло например лишением премии при походе дамы к вышестоящим.


Повторюсь - история не моя поэтому многие заданные тут вопросы я в свое время не додумался спросить у автора, поэтому что-то приходиться додумывать самому. Очевидно в полиции было выгоднее не забрать дело и лишиться премии, чем забрать на себя висяк и лишиться премии, оставшись при этом с незакрытым делом.
Зарегистрирован: 29.08.2017
#28 написал: kusi
Сегодня, 03:37
0
Группа: V.I.P.
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Публикаций: 331
Комментариев: 6 383
Цитата: Arhip
многие заданные тут вопросы я в свое время не додумался спросить у автора

Понимаю) Как говориться "хорошая мысля приходит опосля
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#29 написал: Arhip
Сегодня, 06:18
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Eifersucht
Купите флаги, развесьте в окнах, музыку на всю вашу Ивановскую, чтобы слышали все

А флаги нафига?


Цитата: Eifersucht
Я уже уходил отсель на пару лет в похожей ситуации, сейчас жду знака, чтобы окончательно уйти.

Не горячитесь так уже. Лично я внимательно читаю ваши комменты. Просто не реагируйте так бурно когда кто-то с не соглашается с Вашим мнением
Зарегистрирован: 29.08.2017
#30 написал: Green Wind
Сегодня, 07:37
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 19
Комментариев: 8 900
Цитата: Eifersucht
Вы не внимательно читаете мои сообщения. С чего вы взяли, что я опять сужу по себе? Что за хрень такую вы пишите уже с повтором? Надо же приводить доказательства.


Про доказательства это Вы правильно сказали. Вы постоянно придумываете как Вы выразились какую-то хрень без доказательств и аргументов, основанную на Вашем сугубо индивидуальном поведение и субъективном восприятии мира. И с чего-то пытаетесь нам доказать, что у других людей будет такая же странная как у Вас модель поведения и не поддающиеся логике поступки. Мы же Вам в десятый раз пытаемся доказать, что если лично Вы в этой конкретной ситуации поступили бы одним образом, то другие люди в этой ситуации повели бы себя совершенно по другому.

Вы же никого не слышите кроме себя и продолжаете всем навязать исключительно свою собственную реакцию на описанные события и еще возмущаетесь когда Вам говорят, прекратите поведение участников этой истории судить по собственному опыту с учетом Ваших личностных особенностей и индивидуального восприятия событий истории.

Мы же в отличии от Вас пытаемся объективно анализировать ситуацию, а не так так Вы: если я в этой ситуации поступил бы так, то и все остальные обязательно должны поступать, также как и я.
Зарегистрирован: 18.05.2011
                 
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