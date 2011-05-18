Туман

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 10:30

Сделано_в_СССР Просмотров: 993 Комментарии: 30 +16 Вчера, 10:30 by

За достоверность не ручаюсь, но решил все же опубликовать.Друг проводил отпуск на даче. И вот, печалька - отпуск заканчивается, надо домой ехать. Воскресенье, конец августа. Все тоже домой ломанулись с дачи. Ну, а друг, как самый умный, чтобы в пробках не стоять, решает выехать после полуночи. Перед выездом звонит жене - выезжаю, мол.Едет домой. А по дороге есть небольшой, с несколько километров, отрезок местности - дорога уходит в низину, по одну сторону - болота, по другую - река. И туманы там нормальное явление. И вот попадает он в туман. Очень густой туман, уже на метр ничего не видать. Он скорость до минимума сбросил, но всё равно беспокойно - вдруг какой-то безбашенный лихач тут промчаться вздумает и в него въедет. Решает остановиться на обочине, подождать, пока туман не разойдётся.Остановился, включил аварийку. Вышел покурить, а машину уже с двух метров не видно абсолютно. Покурил, выпил чая из термоса, вздремнул часок, попытался жене дозвониться - нет сети. Допил чай, еще покурил. Уже 4 утра, а туман все такой же густой. Ну, надоело ему ждать, решил тихонечко дальше ехать - за все время ни одной машины мимо не проехало.Потихоньку выехал из низины, туман потихоньку рассеялся, телефон сеть поймал, сразу куча смс о пропущенных вызовах посыпалась."Жена волнуется", - подумал друг и притопил газу. Через полчаса он уже к дому подъехал. Заходит домой, а тут жена из комнаты выбегает и как заорет:- Ты где все это время был?!Друг отвечает:- Ну в туман попал, опасно ехать, ничего не видно. Подождал несколько часов, вот задержался.- Ты не на несколько часов задержался. Тебя две недели не было!!!Друг достает телефон, открывает календарь, показывает жене:- Ну вот, смотри, 31 августа в 00:30 я домой выехал. Сейчас 31 августа 4:50. Какие еще 2 недели?Тут жена ему свой мобильный сует:- 15 сентября 6:00.Друг в некотором шоке, подозревая, что его разыгрывают, идет к компу и заходит на сервер точного времени. 15 сентября 6:01. Друг в полном шоке. Куда делись две недели, он так и не может понять. У жены, когда мне эту историю рассказывали, были свои мысли на этот счет.Автор: Arhip.

Ключевые слова: Отпуск на даче дорога густой туман низина перекур время авторская история

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