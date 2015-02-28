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Творческие истории

Пёс

Мой путь от остановки до дома всегда неизменен: остановка, магазин с яркими витринами, пешеходный переход, помойка, аптека, и вот он, мой дом - двухэтажный, с посыпавшейся штукатуркой. На остановке я часто встречаю одного местного жителя, а именно - обычную безродную собаку, кобеля, с рыжими боками и вопрошающим взглядом.

Эта собака проделывала каждый день один путь, как и я, но её путь был от помойки до магазина и обратно. Проблемой был пешеходный переход через дорогу, по которой то и дело проносились машины. Собака сразу поняла, что с машинами лучше не спорить: они большие, быстрые и злобно рычат, и поэтому собака предпочитала переходить дорогу вместе с людьми, которые не боятся машин и ходят, где хотят. Так мы и познакомились. Каждый вечер, стоя вместе с ним на зебре, я по привычке материл водителей, не пожелавших меня пропустить, а пёс вслушивался в мои маты, пытаясь понять, не его ли я ругаю, иногда поджимая уши от очередного моего крепкого словца: «Вы что, не видите, что здесь зебра? Вам какая тварь права выдала? Да остановитесь же вы, придурки!!!» - и всё в этом же духе.

Через пару недель пёс принял мою игру и каждый раз, подходя к дороге, несколько раз сердито тявкал, отрывая передние лапы от земли, будто пытаясь встать на две лапы, а после этого спокойно выходил на зебру и пересекал её вместе со мной. А дальше наши пути расходились. Он - на помойку, а я - мимо аптеки и домой. Помойку собака считала своим домом, ведь глупые люди не знали цену еде и половину выкидывали, давая ей попировать. Ах, если бы она была человеком! Если бы у неё было имя! Она каждое утро ела бы булочки с молоком, а вечером - котлеты! Её боялись бы машины, а продавщицы улыбались бы ей вместо пинков, что собака получает сейчас.

Пёс сел у помойки и молча провожал меня взглядом. У аптеки как всегда стояло несколько бомжей, выпрашивающих мелочь на дешевый спирт. Собаке было странно, что они люди, но напрочь забыли свои имена… Остались только Сиплый, Черт и Казус. Сиплый был когда-то певцом, но что-то произошло со связками, Черт был чернобровым казаком, пропавшим от зеленого змия, а Казуса так назвали за его нелепый пиджак, который он носил зимой и летом. Пёс часто наблюдал за ними и участливо отходил от помойки, когда к ней подходила эта троица. В голове пса чётко сформировался тот факт, что если человек теряет своё имя, он уже не человек и обречён влачить своё существование. От этого ему стало еще грустнее, ведь у пса от рождения не было никакого имени. Если бы всё изменить! Если бы можно было всё изменить!

В ту ночь я сильно заболел. Меня сильно знобило, и следующим утром я не пошел на работу, так и пролежав до вечера в своей кровати. Мне настолько ничего не хотелось, что я не включал телевизор и лежал в абсолютной тишине. Из открытой форточки ко мне доносились звуки улицы: вот прошла молодая парочка, хихикая над собственными шутками, вот грузно протопал мужчина, а за ним прошаркала старушка, вот бомжи у аптеки напились и поют свои казачьи песни, поют так не в лад, что песня превращается в вой… А вот, вот лай вдалеке, у дороги. «Боже мой, он же не может один перейти через дорогу, его собьют!» - подумал я и, переборов в себе болезнь, вскочил с кровати. «Ваф! Ваф!» - слышалось уже как будто в голове. Быстрее, быстрее, надо спешить! «Ваф…ррр…ваф!» Я выбежал из дома. «Ваф…Ррр..асы!» Я бегу мимо аптеки, около которой сиротливо трется стая собак. Вот и переход. У зебры стоит мужчина, матерится на машины и никак не рискнет перейти. Я подхожу к нему вплотную, и он, повернув голову, заглядывает мне в глаза: «Вот придурки, да? Вечно боюсь через дорогу переходить. А вы тоже туда?» Я неуверенно киваю, и мы идем по зебре. Мужчина не смотрит по сторонам, видно, что он хочет что-то сказать, но не может, наконец, он говорит:
- Простите, а как вас зовут?
- Андрей. А вас?
- Красивое имя. Тогда… Тогда меня тоже Андрей.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:25
Сегодня, 14:25 by tvorecПросмотров: 81Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Пёс мистика метаморфозы превращения превращение в собаку авторская история

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Комментарии

#1 написал: YuliaS
Сегодня, 14:26
+2
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Комментариев: 283
Очень мне понравилась Ваша история! Спасибо большое) Плюс большой!
Зарегистрирован: 28.02.2015
 
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:36
+2
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Комментариев: 1 569
Уф, отлегло! Думала собьют псину, очень понравилась история! Люди - в животных, животные -
в людей) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#3 написал: conjure one
Сегодня, 15:09
+2
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Комментариев: 1 572
Неожиданная развязка у истории. Очень понравилось. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#4 написал: Blackmaiden
Сегодня, 15:30
0
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Репутация: (4|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 32
Хорошая история. Весьма необычная. Немного в духе "Собачьего сердца". Надеюсь, что пес не станет вторым Шариковым. Плюс!!!
Зарегистрирован: 25.12.2014
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