Ночь. Улица. Фонарь... и странный пешеход

Ратник Просмотров: 357 Комментарии: 2 +7 Сегодня, 16:24 by

Вспомнил один случай, который произошел пару лет назад. В связи с этим, к сожалению, не вспомню все подробности, но постараюсь. Случай этот скорее не мистический, но все же странный.На дворе было начало осени. Я ехал на машине по улице. На часах было за 21:00, точно не вспомню, но народу на улице было мало, только на автобусных остановках, да и машин было мало, тем более еще окраина города. Сами понимаете: было темно. Лишь свет уличных фонарей да фар автомобиля.Я ехал по крайней левой полосе, из трех полос нужного мне направления она была наиболее лучшая, на ней было меньше ям. Ехал около 60 км/ч, не больше. А зачем? Классно ведь ехать вечером практически по пустой дороге, слушая любимую музыку.Впереди показалась автобусная остановка, на которой были люди, может, два или три человека. Метров через 20 за ней был пешеходный переход. Подъезжая к этой остановке, я посмотрел по сторонам, мало ли. Никто не собирался переходить дорогу. Но, подъехав еще ближе, скорость не сбавлял, я увидел, что слева приближается фигура. Заметил на обочине. Я глянул на этого пешехода, был он странный. Лицо то ли бледное, то ли серое, а на глазах вроде как солнцезащитные очки, у которых линзы прямоугольной формы. Пешеход бежал, был уже на крайней левой полосе встречного направления. Бежал странно: руки двигались только в плечевых суставах, в локтевых они были согнуты под углом около 90 градусов. Ноги тоже двигались в тазобедренных суставах. А в коленных немного, но казалось, что не двигались. Туловище немного наклонено вперед. Голова была повернута в мою сторону. Но видел ли этот пешеход машину, я не знаю, потому что он бежал наперерез мне.Увидев такую картину, я быстро глянул в правое боковое - машин нет. Я добавил скорости и ушел вправо. Объехав его, я сразу посмотрел в правое боковое зеркало заднего вида, пешеход каким-то резким движением повернул голову в мою сторону и скрылся в тени остановки. Причем люди, стоявшие на остановке, не повернулись даже в сторону наших маневров.Может, это был просто какой-нибудь асоциальный элемент на несгибающихся ногах...

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