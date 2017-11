Испытание здравого смысла

Почитал я, что люди пишут и решил поделиться своей историей. Не скажу, что я скептик, так как за свою жизнь слышал немало странных историй, но до этого самому сталкиваться не приходилось. Поэтому верить - верил, но до конца не осознавал. Так вот, случилось это месяца полтора назад. Был вечер пятницы (наверное, самый лучший в мире день), я вернулся домой после работы около семи вечера. Мы живем вдвоем с женой, но за пару дней до описываемых событий мы немного повздорили, и она уехала к родителям. Отдохнуть от семейного быта, так сказать. Ну и я особо по этому поводу не парился, по дороге взял пивка, всяких грызо-жевательных штук к пиву, у друга днем попросил консольку с парой игрушек, в общем, упаковался и приготовился расслабляться. Хотелось бы заметить, что почти сразу, как я оказался дома, я почувствовал какое-то беспокойство. Не знаю, что могло послужить объективной для этого причиной, все вроде было нормально, может предчувствие, а может матушка Природа давлением баловалась - не знаю. Ну, да и речь не об этом! Тем более, что апатия продлилась недолго. Повисев некоторое время на юмористических сайтах и немного заправившись прихваченным алкоголем, я снова был в форме. На часах к этому времени было уже за 10 вечера. Я включил приставку, вставил первый попавшийся диск с игрой, оказавшийся какими-то бешеными гонками, и впал в детство. Не знаю, сколько точно прошло времени, но меня отвлек звук из соседней комнаты. Было похоже на средней громкости хлопок. У нас живут кот и кошка, поэтому я решил, что они что-то свалили. Я пошел проверить, а заодно и шикнуть на них, чтоб не буянили. Но в комнате я не обнаружил ни упавшего предмета, ни, собственно, животных. Как оказалось, кот дрых на кухне на холодильнике, как он это всегда делал, а кошка вообще дремала на спинке кресла, где я минуту назад сидел. Поняв, что живность к шуму непричастна, я снова стал обследовать комнату: проверил розетки с выключателями на наличие замыкания - все в норме, затем окно - закрыто, стекло цело, и следов попадания в него птицы или камня нет. Забыл сказать, что мы живем на последнем 9 этаже - докинуть с земли что-либо проблематично, и сверху соседи на карниз ничего не уронят. Да и, если честно, больше было похоже, что бухнуло именно в комнате, а не за окном. Я почесал репу, плюнул и пошел обратно изображать пьяного Шумахера. Не прошло и 10 минут, как я опять услышал из соседней комнаты какую-то хрень, на этот раз больше было похоже на скрипо-шорох, ну не знаю, как называется этот звук, когда передвигают по полу мебель, только кратковременный, не дольше секунды. Звук волочения, наверное! Ну, тут у меня уже выпал первый кирпичик. Я даже, наверное, на минуту замер, прислушиваясь, - тишина. Проверять, если честно, было как-то впадлу. Собравшись с духом, я почти с разбегу включил свет и принялся осматривать место происшествия: все на местах, на полу следов нет, но не могли же у меня с пива начаться галлюцинации. Я даже в шкаф заглянул - ничего необычного. Свет я больше выключать не стал и вернулся в уже остывшее кресло. Игры меня больше не занимали, пиво я тоже решил больше не пить. Да и вообще как-то стремно стало сидеть дома. На часах было уже 3 часа с копейками ночи, у меня закончились сигареты, а поскольку район у нас тихий, я решил прогуляться до ближайшего ларька, а заодно и воздухом свежим подышать. Тем более, что на дворе стоял месяц май и ночи уже не были холодными. Дорога моя пролегала через дворы, узкий проулок между жилым домом и детским садом, не слишком темный маршрут, но под впечатлением от недавних событий я, надо сказать, нервничал. До ларька я добрался без приключений, хоть и подпрыгнул пару раз, когда под ногами попадались особо хрустящие ветки (я не трус, просто впечатлительный :)). А вот на обратном пути начались проблемы. Сначала откуда-то из-под забора метрах в трёх от меня с каким-то диким завыванием выскочила дворовая псина. Не знаю, что её так испугало, но готов спорить, кирпичей я выложил на несколько порядков больше, чем она. Потом благим матом в кустах заорали коты. После такой шокотерапии неприятное нервное напряжение вернулось ко мне с удвоенной силой. Но самая задница ждала меня уже на подходе к родной девятиэтажке. Тут было попросторней и более освещено, я даже расслабился, а потом я случайно бросил взгляд на окна собственной квартиры... В тот момент мне показалось, что я даже приподнялся над землей на куче свежеизготовленных кирпичей - мои окна были темными, хотя я и не думал выключать перед уходом свет, а еще мне показалось, что там во тьме что-то движется, хотя 9-й этаж, ночью в комнатах без света вряд ли что-либо можно было разглядеть. Но в тот момент сердце пропустило пару ударов. В некоторых окнах дома горел свет, поэтому в версию с отключением электричества не очень-то верилось. Я сел у подъезда и закурил. Через некоторое время я начал замерзать, но идти домой мне было категорически стремно. Повторюсь - я не то, чтобы такой очконавт, просто я не из тех героев, кто со словами: "Hello? Anybody here?" - идет в одиночку во тьму, поглотившую пятью минутами ранее всех остальных таких же героев :). И тут я обнаружил, что по забывчивости не выложил из кармана ветровки свой мобильник! Через 20 минут мой друг Лёха уже подкатил к моему подъезду (хорошо, что была суббота, иначе я скорей всего шел бы сейчас в направлении трех небезызвестных букв). Когда я вкратце рассказал о событиях минувшего вечера, он конечно посмеялся, но выразил желание помочь. На всякий случай он захватил из машины фонарик, а я вооружился вспышкой телефона, и мы начали восхождение. Лифтом пользоваться мы не рискнули, поэтому до 9 этажа добрались немного вспотевшие и с одышкой. Остановившись перед дверью, мы прислушались. Мне показалось, я слышу из-за двери то ли шорох, то ли шепот, но Лёха ничего не услышал и сказал, что у меня нервы. Войдя внутрь, я первым делом щелкнул выключателем в прихожей - света не было. Под ногами что-то захрустело, как оказалось - осколки лампочки. Как позже выяснилось, разбиты они были абсолютно все, даже те, что были выключены. В той комнате, которая весь вечер донимала меня шумами, некоторые вещи были раскиданы, а в углу на стене мы обнаружили странное пятно приблизительно полметра в диаметре, словно бы обои обуглились. Тут даже Лёха занервничал, мы взяли оставшееся пиво и спустились во двор. Так мы и сидели там, рассказывая друг другу о разных необъяснимых явлениях, пока окончательно не рассвело. В заключение хочу сказать, что электрики в проводке ничего не обнаружили. Котофеев я нашел за кухонным гарнитуром через 2 дня живых, но дерганых. Пятно на стене я заклеил, а весь беспорядок устранил. Жену пугать не стал, поэтому знаем об этом только мы с Лёхой, теперь вот Вы тоже знаете. Я так до сих пор и не понял, что же тогда было на самом деле - какие-то естественные процессы или потустороннее вмешательство. С тех пор прошло уже почти полтора месяца, и ничего такого больше не было, но я стараюсь не ночевать больше дома один. Такая вот история.Автор: VoidGuard.

