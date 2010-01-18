Монитор

bmnn Просмотров: 82 Комментарии: 1 +1 Вчера, 09:52 by

10 октября 2010 года я принес домой старый компьютерный монитор с кинескопом. Дело в том, что мне очень нравится эстетика компьютерной техники середины девяностых – начала восьмидесятых годов. Можно сказать, это был последний элемент моей идеальной ретро-машины. У меня уже была старенькая клавиатура, нажатие каждой клавиши которой производит ни с чем не сравнимый звук, уносящий тебя куда-то в офисы начала 21-го века, когда трава была зеленее, а обрабатывающие информацию устройства белее. Также в моем комплекте присутствовала столь же старая мышка, даже с шариком еще. Современному пользователю понадобится время, чтобы приловчиться к удобному пользованию такой, но, как истинному ценителю, со временем она мне стала даже роднее, чем новые с любыми наворотами. Системный блок мой включал ко всему прочему отдельный CD-ROM, а также накопитель для дискет. Оболочке тоже было около десяти лет, но железо и остальная начинка, естественно, новейшие, чтобы можно было комфортно пользоваться всеми программными благами цивилизации.И наконец-то мой комплект полностью готов. Постоянной работы у меня на тот момент не было, но деньги были почти что в избытке, поэтому я закупился провизией на месяц и был уверен, что хотя бы недельку смогу практически безотрывно провести в киберпространстве. Так уж вышло, что из-за слабой разрешающей способности монитора ни о каком некстгене мне думать не приходилось. Но для «старого» компьютера есть и старые игры, поэтому я с радостью проводил часы напролет во всякой классике вроде первой Half-life, «Дюка Нюкема», двух частей Дума, а также в куче разных NES-овских игр при помощи эмулятора. Наконец-то я смог проникнуться этой красотой и атмосферой старого игропрома, я даже забыл обо всех своих интернет-собеседниках и с момента покупки монитора перестал вообще заходить в социальные сети, разве что в перерывах между игрушками посещал борды, новостные сайты и поглядывал Ютуб, несмотря на отвратное качество видео.Спустя уже два дня моего беспрерывного сидения у меня стала немного болеть голова. Это вполне естественно, ведь пользование монитором с кинескопом равносильно сидению в упор перед телевизором. Помимо серьезного напряжения для глаз, я также частично верил в то, что подвергаюсь облучению. Превентивной мерой для того, чтобы излучения, исходящие от компьютера, не оказали вред моему здоровью, было поставить на столе кактус, который раньше стоял у меня на балконе в горшке, который служил пепельницей.Шли недели, я становился все более нелюдимым, на улицу смысла выходить никакого не было, на редкие телефонные звонки я не отвечал, ибо не люблю разговаривать по телефону. Даже к новостям и имиджбордам мой интерес пропал, а головные боли учащались и становились все сильнее. Но к моему увлечению компьютерными играми прибавилось рисование в Пейнте. Хотя рисование - это не совсем подходящее слово. Я делал скриншоты особо интересных моментов в проходимых мной играх, а затем создавал в Пейнте из их фрагментов кривоватые сюрреалистичные аппликации. Последнюю свою работу я решил поставить на обои. На заднем плане я расположил текстуру зеленой кирпичной стенки из Черного Плаща для Денди, в воде из Far Cry купались нюкемовские тёлочки в образе русалок, в самом центре был монстр из Дума с головой Гордона Фримена, а сверху небольшим строем стояли чудища из Serious Sam. Да, как не трудно догадаться, я не очень разбираюсь в именах игровых персонажей, но это не особо важно, ведь для меня главное - эстетика.В конце октября, поздним вечером, во время очередной мигрени я услышал, как чей-то низкий голос громко и отчетливо назвал мое имя. Я оглянулся по сторонам, но это было бесполезно, так как у меня складывалось ощущение, будто сей голос звучит прямо в моей голове. Тут я бросил взгляд на монитор, с рабочего стола на меня смотрел Фримен. В тот момент его взгляд казался мне особенно суровым, и я чувствовал, что именно он каким-то образом ко мне обращается. Голос продолжил: «Я Бог, сотворивший тебя, единственный и высший, и нет у тебя ни богов, ни ангелов, ни насекомых предо мной. Ты провел достаточно времени в подходящих условиях, в стороне от людей и других существ живых. Теперь же я избираю тебя пророком своим, и руки твои будут запечатлевать мои слова о законах Нового Мира в первом Евангелии Новой Эпохи». В процессе его речи сначала мне было страшно из-за необычности обстоятельств, потом я был немного польщен тем, что Бог именно меня избрал пророком, но, когда дошло до того, что мне придется что-то писать, сразу захотелось соскочить с темы, ведь школу я давно закончил и с детства ненавижу диктанты. Но внутренняя богобоязненность не давала мне сразу отказаться, поэтому я издал невнятное «угу», выключил компьютер и в спешке побежал к кровати. Пока я пытался уснуть, головная боль увеличивалась в разы, она была настолько адской, что у меня сводило скулы.Не помню, как смог уснуть, но благо выспался, и где-то в девять утра, только раскрыв глаза, увидел по непонятной причине включенный компьютер. Окончательно пробудившись, я первым делом сел за рабочий стол и увидел, что обои изменились. Теперь глаза Фримена сияли ярко красными огнями, и качество этих огней было на удивление гораздо выше, чем могла бы передать разрешающая способность моего монитора. Я совершенно никак не мог объяснить данное явление, поэтому смирился с версией, что этой мой Бог явил чудо.Спешно позавтракав дошираком, я продолжил изучать NES-игры, входящие в мой огромнейший сборник, в котором без преувеличений могло насчитываться 9999 игр в 1. Так как список я просматривал в алфавитном порядке, мне повезло довольно скоро наткнуться на бессмертную классику – Battle City. Игра была, как в детстве, проста, увлекательна и красива. Но единственным отличием от оригинала было то, что на месте орла, которого нужно было защищать, находилось какое-то неровное серое кольцо. Но я не предал этому особого значения, так как еще в девяностые годы было произведено безумное количество хаков на подобные столь популярные игры, поэтому вероятность, что один из них попадет в сборник, имела место быть. С каждым следующим уровнем я стал замечать, что это кольцо немного меняется, я бы даже сказал, начинает приобретать большую детальность, и эта фича меня стимулировала проходить игру все дальше и дальше.В тот день мои мигрени особенно участились, а к ним прибавился и шум в ушах. Также мне казалось, будто я слышу в своей голове цитаты из Библии, что в принципе не так уж и удивительно, ведь пусть на одни тройки, но закончил я церковно-приходскую школу. Но очень странным было то, что цитаты эти я совершенно не узнавал, будто эти фрагменты еще не написаны.Уровню к тридцатому это кольцо изменилось до неузнаваемости, теперь я точно видел 16-битный спрайт серой змеи, пожирающей свой хвост. Время подходило уже к ночи, я был уровне на сотом, и на тот момент змея приобрела пугающе реалистичный вид и объем. Она выглядела на экране так, будто к монитору прилипла ювелирно проработанная металлическая фигурка, и я готов поклясться, что видел отражение своего силуэта в ее крошечном глазу. Чтобы убедиться в том, что это не какая-то замудренная оптическая иллюзия, я решил дотронуться пальцем до места, где это существо находилось. Только коснувшись экрана, я почувствовал резкое жжение в фаланге, а эмулятор выдал ошибку и закрылся. Я истерично вскрикнул, но не от тактильного дискомфорта, а от того, что я просрал целый день на прохождение игры, не сделав ни одного сохранения.С рабочего стола на меня снова смотрел красноглазый Фримен. На этот раз я не заметил в изображении на обоях каких-либо новых визуальных изменений, но от огней в его глазах мои буквально слезились, и их резало еще сильнее, чем обычно. Мои руки тряслись, а челюсть сводило от злости. Я понимал, что это случайно порожденное мной в Пейнте существо виновато в том, что я потратил столько времени, нервов и стараний впустую. Я возненавидел его всей душой, но, помимо ненависти, к нему я так же испытывал чувство панического страха, поэтому не осмелился просто удалить картинку с обоев, а вместо этого выключил компьютер и снова лег спать.Утром я чувствовал себя абсолютно разбитым, мышцы слушались меня еле-еле, а в грудную клетку будто воткнули сто иголок. Чтобы встать, в таком паршивом состоянии мне понадобилось около часа. На приготовление самой примитивной пищи у меня не было сил, поэтому я пожрал сырых сосисок, запил их чашкой воды и пошел к компьютеру. Я старался не думать о зловещем Фримене, обитающем на моем рабочем столе, а сразу при запуске системы включил GTA 3 и прекрасно абстрагировался ото всех проблем в Либерти Сити часа на три.Но позднее, когда мои глаза слегка устали, периферийным зрением я почувствовал, что на моем столе что-то не так. Мой кактус неизвестно как давно почернел и сгнил, а на том, что от него осталось виднелись следы от чьих-то довольно больших зубов. Я не могу объяснить, почему это зрелище показалось мне таким уж ужасным, а возможно, я просто отравился сырыми сосисками, но меня вырвало на клавиатуру. Вставать и идти за салфетками у меня сил совершенно не было, поэтому я предпринял попытку вытереть свою бело-зеленую рвоту руками, но при контакте с ней я почувствовал жжение, похожее на испытанное мной при вчерашнем прикосновении к серому змею.Я снова поднял взгляд на монитор. Игра была закрыта, и мои глаза снова встретились с горящими глазами Фримена. В тот момент я понял, что окончательно обречен. Совершенно случайно я пробудил злого могущественного Бога, который будет мучить меня до тех пор, пока я не умру. А возможно эти страдания и ужасы будут вечно преследовать меня и после смерти. Бог снова заговорил со мной: «Все люди на самом деле лишь личинки. У тебя был шанс пройти дальнейшее превращение в зависимости от того, что ты из себя представляешь. Будь ты блаженной гусеницей, то стал бы прекрасной бабочкой, но сейчас ты окончательно доказал, что являешься всего лишь опарышом». После этих слов я уснул, а проснулся уже глубокой ночью.С этого момента я вообще спал три четверти суток, совершенно потерял ориентацию во времени, жизненные силы и контроль над собой. Я не помню, как ложился в кровать, как ходил на кухню и ел что-либо, даже не помню, чтобы я после разговора с Богом хоть чем-то занимался за компьютером. Все свое сознательное время я просто неподвижно сидел перед экраном, изредка оглядывался и замечал, что спустя дни или даже недели мусора и грязи в квартире становится все больше, а вонь становится все резче. Теперь ни этот дом, ни это практически безжизненное тело не принадлежат мне.Когда человек находится продолжительное время в очень стрессовых и безнадежных условиях, он начинает прокручивать в голове всю ретроспективу событий, через которые проходил на пути к своему нынешнему состоянию. Все это делается по той причине, что мы до последнего момента надеемся на то, что скоро все станет хорошо и мы будем беззаботно рассказывать кому-то о произошедшем, считая это не более чем приключением, разнообразившим нашу обыденность.Мои руки почернели и покрылись длинными твердыми волосами, я снова засыпаю…Некоторые задают мне вопрос как представителю правоохранительных органов: «Чем же все-таки отличается милиция от полиции?». А разница в том, что в милицейские времена многие наши дела оставались под завесой тайны. С одной стороны, потому что тогда мы работали по более сложным и черным схемам, о которых просто не следует рассказывать другим, но иногда по чистой случайности мы попадали в истории, о которых приходилось молчать на законодательном уровне.Самое пугающее, необычное и интересное событие за мой опыт работы произошло примерно в конце ноября десятого года. Ближе к семи вечера в отдел поступил звонок – девушка, как можно судить по голосу, средних лет, заявила, что из квартиры ее соседа по лестничной клетке исходит несколько дней резкий запах гнили, а когда в последний раз сам хозяин выходил из квартиры, остается загадкой. Подобные вызовы для нас были почти что обыденностью, с которой приходилось сталкиваться в среднем раз пять за месяц. Обычно умирают одинокие бабушки или забитые алкоголики, за которыми просто некому прийти, и поэтому спустя какое-то время они начинают «портиться», и дальше их судьбой распоряжаться приходится уже соседям. Запах, естественно, в этих квартирах стоит настолько отвратительный, что пробирает до тошноты. Но, как ни странно, подобные вызовы являются для нас едва ли не самыми любимыми, так как требовалось всего-то приехать, констатировать смерть, вызвать скорую и передать дело ближайшему моргу.В составе трех человек мы отправились на вызов. Именно на такие дела мы чаще всего выезжали втроем, на случай, если возникнут трудности и придется вручную переносить труп. Примерно за полчаса мы добрались до старенькой брежневки, которая давно уже не знала ремонта. Нужная квартира располагалась на шестом этаже. По правилам стоило сделать несколько громких стуков, а затем ждать полторы минуты. Мы прикрыли носы руками и засекли время, всем хотелось уйти отсюда поскорее. Благо нас никто не контролировал, поэтому уже по прошествии минуты мы приняли решение выбивать дверь.Войдя в квартиру, я сразу почувствовал, что это какой-то нестандартный случай. Вместе с привычной гнилью я также почувствовал запах пота, дерьма и плесени. От этой убийственной комбинации у меня даже закружилась голова, но, подавляя рвотные позывы, я продолжал двигаться вперед. На кухне, через которую я проходил, было полно небрежно разбросанных упаковок от пищи быстрого приготовления и заплесневелых объедков. Я начал чихать из-за толстого слоя пыли, который покрывал абсолютно всю мебель.Дверь в тёмную соседнюю комнату была немного приоткрыта, я аккуратно оттолкнул ее. Довольно пустая комната для гостинной, у стены стоит неубранная грязная кровать и старый шкаф, а напротив - компьютерный стол с древнейшим монитором, который являлся единственным источником света. Этот самый свет помогал разглядеть вещь, которая заставила меня вздрогнуть и слегка отстраниться назад. Я сначала не понимал, что это за огромный черный комок с торчащей из него тонкой тканью лежит в кресле. Спустя несколько секунд после того, как мое зрение привыкло к освещению, я понял, что это не ткань, а гигантские крылья насекомого, а сам этот объект – огромная волосатая мертвая муха. Я не понимал, что мне с этим делать дальше, нормально ли по стандартной процедуре вызывать «скорую» при таком вопиющем случае.Единственной успокаивающей меня вещью было то, что это существо уже мертво и какой-то явной опасности не представляет. Я подозвал двух своих напарников, предупредив, чтобы подходили аккуратно и сильно не пугались. Естественно, увиденное их тоже повергло в шок, но русский милиционер на работе видит много мерзости, поэтому сходить с ума от ужаса никто не спешил. Мы решили рассмотреть муху поближе, некоторые части ее тела выглядели так, будто когда-то она была человеком. Передние лапы были черными с колючими волосками, но при этом в них можно было четко рассмотреть костяное строение человеческой руки, а на ребристой спине просматривался позвоночник. Я позвонил в больницу, доложил о находке трупа в квартире и добавил, что случай особый и приезжать стоит с полной экипировкой. По окончанию звонка я посмотрел на монитор компьютера и удивился нелепости картинки на обоях.Спустя двадцать минут подъехала «скорая». Реакция медиков была схожа с нашей. Врач немного осмотрел тело, пожал плечами, и мы все толпой стали ходить по этому склепу Вельзевула и думать, куда обращаться дальше. Единогласно пришли к решению, что стоит связаться с начальством и доложить всё как есть. Звоню, говорю адрес, рассказываю о грязи, гигантской мухе и замешательстве докторов. Начальник отвечает: «Честно говоря, я сам слабо понимаю, что с этим делать. Я постараюсь найти решение вашего вопроса, но пока сидите все в квартире и ни в коем случае никого постороннего не подпускайте, за вами приедут». Не успел я возразить, что мы не тупые и приглашать никого не планировали, как он повесил трубку. В запасе у нас оказался целый час. За это время мы все успели познакомиться, делились друг с другом интересными случаями в профессии, шутили, что теперь на вопросы о работе можно будет всегда рассказывать эту историю, а также обменялись друг с другом номерами телефонов.Пробило уже девять часов, и к дому подъехал фургон ФСБ. В квартиру вошли мужики в форме, еле-еле упаковали насекомое в патологоанатомический мешок и завели всех нас в машину. Ехали мы в неизвестном направлении тоже около часа, на поступивший от одного из медиков вопрос: «куда мы едем?», ФСБ-шник ответил, что ничего необычного, подпишем пару бумажек и нас отвезут домой. Фургон остановился у небольшой больницы в какой-то не виданной мной ранее глуши.Доктора помогли занести мешок с мухой в одну из палат, а мы остались сидеть на лавке в зале ожидания. Какое-то время они решали свои вопросы, персонал больницы вместе с ФСБ-шниками метались из кабинета в кабинет. Чуть позднее представитель вторых позвал меня с напарниками в кабинет главврача и выдал всем троим подписки о неразглашении на пять лет. После подписания мы сели в фургон и со временем все были развезены по домам. Не понимаю, почему срок неразглашения был всего пять лет, но могу предположить, что причиной было то, что в историю о мухе-мутанте вряд ли кто-то поверит, но, теоретически, останки этого существа следующие пять лет можно было найти.Вот уже неделя прошла с того случая. Я о нем не так уж и часто вспоминал по той причине, что был полностью загружен работой. Но вот однажды вечером пятницы мне звонит парень, который приезжал к нам за мухой на «скорой». Выяснилось, что патологоанатом, которому посчастливилось заниматься вскрытием этого чудовища, был в студенчестве товарищем моего собеседника, поэтому он решил поделиться со мной инсайдом со вскрытия. Эта процедура отличалась от других тем, что группа патологоанатомов работала совместно с группой энтомологов. Но самое интересное, что у мухи была большущая развитая опухоль мозга, но при этом причиной смерти оказался инфаркт в процессе мастурбации.После реформы МВД мне с мутировавшими насекомыми иметь дела не приходилось.

Ключевые слова: Превращения милиция Бог ностальгия старые игры

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