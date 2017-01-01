You are a mysterious, kind ghosts

You are a mysterious, kind ghostsНочь выдалась лунной и звёздной. Летние сверчки дружно напевали мелодичную песнь, а кузнечики оживлённо стрекотали, искусно прячась в изумрудной траве. Я спокойно слушала ночной «концерт», подробно рассматривая чёрное полотно, что было изящно украшено мигающими точками. В распахнутое окно назойливо врывался холодный ветер, мгновенно поднимая шёлковые шторы. Признаться, я изрядно озябла, а в голове мимолётно пронеслась мысль попить чего-нибудь горячего. Я неплотно закрыла окно, накидывая домашний халат.
Пришла на кухню. Ясно увидела, что стол пуст: ни печенья, ни конфет, ни бубликов. Земляничное варенье, заботливо переданное любимой матерью, тоже незаметно закончилось. Вздохнув, я небрежно открыла кран, начиная задумчиво наполнять серебряный чайник водой. Поставив кипятить на газовую плиту, я принялась доставать из выдвижного ящика фруктовый и ягодный чай в разовых пакетиках. Чувствовалось, что выбирать буду долго и мучительно.
Я лицезрела множество восхитительных вкусов, включающих в себя терпкую смородину, сочную клубнику, ароматную малину, сладкий персик, дикую ежевику, кислый лимон. Они беспорядочно валялись на деревянном столе, жалобно умоляя, чтобы я поскорее сделала нелёгкий, но разумный выбор.
— Мне кажется, что ежевичный будет кстати, — прорезала напряжённую тишину рыжеволосая девушка, самодовольно улыбаясь.
— Достань кофе и не ломай свою лохматую голову, — перебил её зеленоглазый паренёк, красовавшийся бледным, но заметным шрамом над узкой губой.
— Вы тут откуда? — удивлённо спросила я, забывая, что несколько дней проживаю не одна, зато уютно.
Вмиг бурно закипела вода в чайнике, свист которого ненадолго прервал наш странный разговор.
— Мать, пора уже привыкнуть, — выдал парень, усаживаясь на круглый табурет.
Девушка, убирая рыжий кудрявый локон с лица, грациозно присела рядом, вежливо соглашаясь со словами темноволосого красавца.
— Ладно, давайте поговорим начистоту. Признаться, не понимаю я вас, мои уважаемые привидения. Вы можете путешествовать по миру, посетить интереснейшие места, узнать множество секретов, увидеть кучу знаменитостей, а вместо этого вы живёте у меня под кроватью! — заявила издалека я, будто до этого ничего не произошло, нервно заваривая ежевичный чай.
Вкус скромной барышни мне был ближе, чем наглого паренька.
— Я тоже ей об этом твержу, но её не переубедишь, к сожалению, — утомлённо сказал парень, некрасиво тыкая пальцем в веснушчатую красотку.
— Она нам жизнь спасти пыталась, жалкая невежда, — нервно, но сквозь зубы проговорила безымянная, толкая наглого юношу. — Понимаешь, мы к тебе крепко прикованы. Ты боролась за нашу жизнь до последнего, навещала гораздо чаще, чем родная мать. Носила фрукты, рассказывала увлекающие истории, показывала детские фотографии. Ты считала, что мы были братом и сестрой, а оказалось, что парой. Ты стала частицей нашей жизни, дорогая.
Парень резко поднял бровь, помотал головой, что-то невнятно проговорил, но всё-таки признал, что благодарен.
— Спасибо, оказывается, что я несчастный глупец! — ударив кулаком по столу, заявил он, понимая, что казаться равнодушным и толстокожим нет смысла.
— Не бери на свой счёт. Я польщена, дорогие, — единственное, что смогла вымолвить я, наконец-то получая ответ на очевидный вопрос.
Казалось, что их разные, но родные глаза жемчужно сияли от счастья. После нелепой смерти, случившейся из-за проблем с лёгкими, пара воссоединилась, неимоверно питая крепкую любовь. Я жалела, что работала главной медсестрой, получая бесценные копейки. После того, как они ворвались в мою жизнь, эти мысли покинули мой разум и чёрствое сердце. Их видела лишь я, но они считали, что мой взгляд ценнее и теплее, чем миллионы других.
— Я поняла, что человек, понимающий и принимающий тебя, гораздо важнее, чем подлинные ценности, придуманные жалкими и циничными существами, — произнесла я, допивая ежевичный чай.
И каждый вечер можно было увидеть, как после откровенных разговоров они мгновенно растворяются, перемещаясь под мою кровать.
Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:30 by Дана КарелинаПросмотров: 24Комментарии: 0
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