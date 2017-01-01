You are a mysterious, kind ghosts

Новость отредактировал catberry - Сегодня, 13:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Дана Карелина Просмотров: 24 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:30 by

Ночь выдалась лунной и звёздной. Летние сверчки дружно напевали мелодичную песнь, а кузнечики оживлённо стрекотали, искусно прячась в изумрудной траве. Я спокойно слушала ночной «концерт», подробно рассматривая чёрное полотно, что было изящно украшено мигающими точками. В распахнутое окно назойливо врывался холодный ветер, мгновенно поднимая шёлковые шторы. Признаться, я изрядно озябла, а в голове мимолётно пронеслась мысль попить чего-нибудь горячего. Я неплотно закрыла окно, накидывая домашний халат.Пришла на кухню. Ясно увидела, что стол пуст: ни печенья, ни конфет, ни бубликов. Земляничное варенье, заботливо переданное любимой матерью, тоже незаметно закончилось. Вздохнув, я небрежно открыла кран, начиная задумчиво наполнять серебряный чайник водой. Поставив кипятить на газовую плиту, я принялась доставать из выдвижного ящика фруктовый и ягодный чай в разовых пакетиках. Чувствовалось, что выбирать буду долго и мучительно.Я лицезрела множество восхитительных вкусов, включающих в себя терпкую смородину, сочную клубнику, ароматную малину, сладкий персик, дикую ежевику, кислый лимон. Они беспорядочно валялись на деревянном столе, жалобно умоляя, чтобы я поскорее сделала нелёгкий, но разумный выбор.— Мне кажется, что ежевичный будет кстати, — прорезала напряжённую тишину рыжеволосая девушка, самодовольно улыбаясь.— Достань кофе и не ломай свою лохматую голову, — перебил её зеленоглазый паренёк, красовавшийся бледным, но заметным шрамом над узкой губой.— Вы тут откуда? — удивлённо спросила я, забывая, что несколько дней проживаю не одна, зато уютно.Вмиг бурно закипела вода в чайнике, свист которого ненадолго прервал наш странный разговор.— Мать, пора уже привыкнуть, — выдал парень, усаживаясь на круглый табурет.Девушка, убирая рыжий кудрявый локон с лица, грациозно присела рядом, вежливо соглашаясь со словами темноволосого красавца.— Ладно, давайте поговорим начистоту. Признаться, не понимаю я вас, мои уважаемые привидения. Вы можете путешествовать по миру, посетить интереснейшие места, узнать множество секретов, увидеть кучу знаменитостей, а вместо этого вы живёте у меня под кроватью! — заявила издалека я, будто до этого ничего не произошло, нервно заваривая ежевичный чай.Вкус скромной барышни мне был ближе, чем наглого паренька.— Я тоже ей об этом твержу, но её не переубедишь, к сожалению, — утомлённо сказал парень, некрасиво тыкая пальцем в веснушчатую красотку.— Она нам жизнь спасти пыталась, жалкая невежда, — нервно, но сквозь зубы проговорила безымянная, толкая наглого юношу. — Понимаешь, мы к тебе крепко прикованы. Ты боролась за нашу жизнь до последнего, навещала гораздо чаще, чем родная мать. Носила фрукты, рассказывала увлекающие истории, показывала детские фотографии. Ты считала, что мы были братом и сестрой, а оказалось, что парой. Ты стала частицей нашей жизни, дорогая.Парень резко поднял бровь, помотал головой, что-то невнятно проговорил, но всё-таки признал, что благодарен.— Спасибо, оказывается, что я несчастный глупец! — ударив кулаком по столу, заявил он, понимая, что казаться равнодушным и толстокожим нет смысла.— Не бери на свой счёт. Я польщена, дорогие, — единственное, что смогла вымолвить я, наконец-то получая ответ на очевидный вопрос.Казалось, что их разные, но родные глаза жемчужно сияли от счастья. После нелепой смерти, случившейся из-за проблем с лёгкими, пара воссоединилась, неимоверно питая крепкую любовь. Я жалела, что работала главной медсестрой, получая бесценные копейки. После того, как они ворвались в мою жизнь, эти мысли покинули мой разум и чёрствое сердце. Их видела лишь я, но они считали, что мой взгляд ценнее и теплее, чем миллионы других.— Я поняла, что человек, понимающий и принимающий тебя, гораздо важнее, чем подлинные ценности, придуманные жалкими и циничными существами, — произнесла я, допивая ежевичный чай.И каждый вечер можно было увидеть, как после откровенных разговоров они мгновенно растворяются, перемещаясь под мою кровать.

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