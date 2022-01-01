Волею судьбы

Reiana Flaim Просмотров: 27 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 09:31 by

Доброго времени суток, сайтовчане.Ситуация, описанная в этой истории, произошла со мной и с моей подругой 04.02.15. Как я говорила раннее: я родилась и живу в Донецке и с 26.05.14 и по сей день у нас идут боевые действия.Мы с подругой живем в соседних домах. Наши дома стоят в линию вдоль проезжей части. Вдоль домов идут палисадники и аллейка. Через дорогу от дома моей подруги и аллейки расположен стадион.Так вот, 04.02.15 мы с подругой собирались прогуляться, встретиться договорились в 16:50, на аллейке напротив стадиона. Но в последний момент у нас обеих изменились обстоятельства и мы остались каждая у себя дома( появились дела дома) -только по этому мы с подругой и остались живы. А в то время в угол стадиона, напротив которого мы с подругой должны были встретиться, упал и разорвался снаряд, выпущенный из РСЗО "Торнадо".Это буквально метров 5-7 от места нашей с подругой несостоявшейся встречи. А встреться бы мы тогда, и нас разорвало бы на части осколками снаряда.

Ключевые слова: Судьба встреча снаряд авторская история

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