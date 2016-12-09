Дедушкина квартира

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 22:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 228 Комментарии: 2 +6 Вчера, 22:20 by

После смерти и похорон дедушки бабушка осталась жить в его квартире одна. А дед очень квартирой дорожил, любил своё жилье. Бабушка, готовясь ко сну, сказала что-то вроде, мол, не бойся, я сберегу квартиру, не переживай. В эту же ночь проснулась от громкого звука падения какого-то тяжелого предмета возле изголовья кровати. Само собой, дома никого не было, и никаких предметов, которые при падении могли бы издавать такой звук, тоже не было. Как потом сказала бабушка, видимо, дед приходил прощаться.Прошло некоторое время, я переехала в бабушкин город, и, само собой, стала жить в их с дедом квартире. При этом бабушка на все лето уезжала к моей маме — занималась дачей и садово-огородными делами. Я жила в этот период одна. Прихожу с работы, ложусь спать, и становится вдруг так жутко. Причем спала на дедовом диване, у бабушки своя кровать, и стояла она в некой нише, там темно. Мне все не нравилось, что там темный угол. В этом углу раньше висела большая старинная икона из дедовой деревни — вроде семейной реликвии. Незадолго перед смертью дед снял икону и отнес в местный храм. И мне было страшно как раз из-за того темного угла, где раньше эта икона висела.То какие-то звуки мерещились — то ли ногами кто-то (видимо, дед?) шаркает, то покашливает будто, а то — еще страшнее — кажется, что дверь в туалет чуть приоткрыта, движения там какое-то чудилось, с дивана как раз мне эту дверь видно было. А дед при жизни любил в темноте в туалете покурить и в приоткрытую дверь телик посматривать, бабушка не разрешала курить в комнате, так он вроде в туалете курил, но и не закрывался при этом.Дошло до того, что телевизор включала, чтоб не слышать ничего, или вообще на работе в кабинете на стульях спать укладывалась, боялась одна ночевать в той квартире. Или домой к маме уезжала, а утром снова на работу. В итоге первую ночь у деда еле переспала, страшно, вторую уже со светом в коридоре переночевала. А очередным вечером чуть живая пришла с работы, свалилась на диван, забыв включить свет, и стала засыпать. Говорю вслух, находясь одна дома: «Дед, ты меня давай не пугай, видишь, я и так еле живая с работой и разъездами, ну нет у меня сил после работы к матери в другой город ехать на ночь глядя, ну пожалей ты меня. Ничего не сделается с твоей квартирой, если я тут ночевать буду». И уснула. Никакие темные углы и подозрительные звуки меня больше не беспокоили. А дед у меня хороший был, очень любила его. Царствие ему небесное.А спустя некоторое время я вышла замуж и родила сына. Тогда на семейном совете решили квартиру дедову продать, и купить нам жилье рядом с мамой, при этом бабушка планировала переехать к маме жить, т.к. одной по состоянию здоровья ей уже тяжело было прожить. В итоге стали искать покупателя на ту квартиру, паковать вещи. В одну из ночей бабушка проснулась от звука передвижения картонной коробки под своей кроватью. Двигали-двигали «коробку», потом все стихло, и она уснула, побоявшись заглянуть под кровать. Утром смотрит — там пыль ровным слоем, и стол сложенный лежит, никаких коробок нет. Ночью снова слышит звук передвижения коробки, довольно долго двигали, под утром угомонились. Бабушка уже не на шутку перепугалась, кому понравятся такие мероприятия среди ночи под родной кроватью. В итоге поговорила с домовым, который, видимо, таким образом предупреждал её о скором отъезде, попросила не беспокоить. Больше коробками никто не шумел. С новыми жильцами той квартиры мы не поддерживаем отношений, но пару раз звонили первое время, вроде тихо у них все. Вот такая квартира интересная была.Автор: Симпатяга.

Ключевые слова: После смерти и похорон дедушки давай не пугай попросила не беспокоить

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