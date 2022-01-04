Призрак в одеяле

Призрак в одеялеКогда мне было лет 8, мои родители переселили меня от сестры в отдельную комнату.
Окно выходило во двор. Папа собирал железо, чтобы потом сдать его на металлолом.
Поэтому вид из окна был на огромную кучу железяк.
По ночам меня жутко мучали кошмары. Мне снились люди в огне, и каждую ночь - кровь, огонь, крики. Как-то ночью я проснулась от холода. Я обычно сплю под двумя одеялами, но тут я обнаружила, что одного одеяла нет. Упало на пол, наверное.
Повернув голову я застыла в ужасе: передо мной стояла фигура человека в том самом одеяле.
Я, как присуще ребёнку, шмыганула под свое одеяло, спрятавшись таким образом и не сомкнув глаз сидела так до самого рассвета.
Выглянув и увидев, что в комнате стало светло, я посмотрела на пол. На полу лежало то самое одеяло. Я рассказала родителям про это ночное происшествие и про то , что каждую ночь мне снятся люди в огне. Папа сказал, что это железо с шахты, в которой погибло много людей, то-ли от взрыва, то ли от пожара.
Железо он со временем увез, но я вернулась в комнату к сестре. С ней спать не так страшно, как одной.
Сегодня, 10:52 by kristina.bondarenko92Просмотров: 502Комментарии: 6
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