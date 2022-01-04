Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Призрак в одеяле

Когда мне было лет 8, мои родители переселили меня от сестры в отдельную комнату.

Окно выходило во двор. Папа собирал железо, чтобы потом сдать его на металлолом.
Поэтому вид из окна был на огромную кучу железяк.

По ночам меня жутко мучали кошмары. Мне снились люди в огне, и каждую ночь - кровь, огонь, крики. Как-то ночью я проснулась от холода. Я обычно сплю под двумя одеялами, но тут я обнаружила, что одного одеяла нет. Упало на пол, наверное.
Повернув голову я застыла в ужасе: передо мной стояла фигура человека в том самом одеяле.
Я, как присуще ребёнку, шмыганула под свое одеяло, спрятавшись таким образом и не сомкнув глаз сидела так до самого рассвета.

Выглянув и увидев, что в комнате стало светло, я посмотрела на пол. На полу лежало то самое одеяло. Я рассказала родителям про это ночное происшествие и про то , что каждую ночь мне снятся люди в огне. Папа сказал, что это железо с шахты, в которой погибло много людей, то-ли от взрыва, то ли от пожара.

Железо он со временем увез, но я вернулась в комнату к сестре. С ней спать не так страшно, как одной.

Сегодня, 10:52 by kristina.bondarenko92Просмотров: 502Комментарии: 6
+7

Ключевые слова: Комната окно металлолом кошмары авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Yasna
Сегодня, 13:06
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 24
Добрый день.
Если папа знал нехорошую историю о железках, зачем притащил прям во двор дома или он скептик?
Плюс за историю +
Зарегистрирован: 4.01.2022
#2 написал: kristina.bondarenko92
Сегодня, 13:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1
Добрый день. Вероятно он и не предполагал, во что это может выльется.
Зарегистрирован: 16.01.2022
#3 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 13:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 524
Ничего себе. Очень жутко( но тоже вопрос, если папа знал, откуда этот металл, зачем приносил(( Хотя, возможно, в те годы любой заработок был важен, даже продажа металла с таких мест(
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 13:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 246
+ Естественно, с сестрёнкой спать лучше, чем одной.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Tinка
Сегодня, 18:13
0
Группа: Посетители
Репутация: (32|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 47
Везет ,автор, вам на призраков. Мурашки от истории,от трагедии с участием людей и от того ,что вам во снах ,ребенку , этот ужас показали.
+
Зарегистрирован: 1.08.2021
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:51
+1
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 802
Другие в доме не были столь чувствительны?
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.