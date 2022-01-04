Призрак в одеяле

kristina.bondarenko92 Просмотров: 502 Комментарии: 6 +7 Сегодня, 10:52 by

Когда мне было лет 8, мои родители переселили меня от сестры в отдельную комнату.Окно выходило во двор. Папа собирал железо, чтобы потом сдать его на металлолом.Поэтому вид из окна был на огромную кучу железяк.По ночам меня жутко мучали кошмары. Мне снились люди в огне, и каждую ночь - кровь, огонь, крики. Как-то ночью я проснулась от холода. Я обычно сплю под двумя одеялами, но тут я обнаружила, что одного одеяла нет. Упало на пол, наверное.Повернув голову я застыла в ужасе: передо мной стояла фигура человека в том самом одеяле.Я, как присуще ребёнку, шмыганула под свое одеяло, спрятавшись таким образом и не сомкнув глаз сидела так до самого рассвета.Выглянув и увидев, что в комнате стало светло, я посмотрела на пол. На полу лежало то самое одеяло. Я рассказала родителям про это ночное происшествие и про то , что каждую ночь мне снятся люди в огне. Папа сказал, что это железо с шахты, в которой погибло много людей, то-ли от взрыва, то ли от пожара.Железо он со временем увез, но я вернулась в комнату к сестре. С ней спать не так страшно, как одной.

Ключевые слова: Комната окно металлолом кошмары авторская история

Другие, подобные истории: