В эту ночь не спали двое

Эта история мной уже ранее публиковалась, до момента перезагрузки сайта и удаления множества публикаций, включая мою, но, думаю, с того времени на сайте появилось много вновь прибывших любителей острых ощущений, поэтому не вижу другого варианта, кроме как выложить историю вновь.Конечно, можно найти тысячу и одно объяснение произошедшему, у Ведагора истории с оживающими трупами и ходячими мертвецами звучат поинтереснее, но, как я уже отметил в одном из комментариев, верить или нет — дело каждого, однако в моей голове этой ситуации есть два объяснения: либо я в тот момент на пару минут ощутил все прелести шизофрении, либо в ту ночь, кроме меня, действительно не спал кто-то ещё.Случилось это несколько лет назад. Я тогда учился на 1 курсе универа и приехал в родное село на каникулы.Любование красотами природы и горькие ностальгические воспоминания по беззаботному детству оборвало внезапное неприятное событие — у близких родственников скончалась мама. Если быть более точным, мамой она являлась супругу и жила последнюю пару лет у них в доме, так как, несмотря на повышенную физическую активность, совершенно не свойственную людям такого возраста, умственная уже начинала угасать — бабушка забывала родных, по несколько раз повторяла одно и то же, терялась в пространстве и совершала прочие вещи, характерные для помутнения рассудка.Глава семейства, как и добрая половина жителей сельской местности, был весьма неравнодушен к алкоголю, однако в будни старался держаться, что, стоит отметить, получалось довольно неплохо. Но внезапная кончина матери явилась катализатором зависимости, и супруг, будем звать его дядя Ваня, с головой погрузился в бутылку.Погружение в алкогольную бездну неминуемо сопровождалось прочими поступками, отрицательно характеризующими личность д. Вани: нападки на супругу, крики, скандалы, иногда могло дойти даже до рукоприкладства.Однако, как и многие пьющие люди, на глазах у других д. Ваня, даже будучи пьяным, вёл себя аки паинька, становился милым, ласковым и шелковым котенком, хоть и немного пьяненьким.С учётом вышеизложенного, было принято волевое решение направить меня, молодого и перспективного студента 1 курса на каникулах, переночевать у них в доме для поддержания спокойной обстановки, так как именно в этот день д. Ваня демонстрировал признаки агрессии по отношению к супруге.Сразу скажу, что никакой опасности для меня это приключение не представляло, так как и я д. Ваню, и он меня знал давно. Я неоднократно видел его абсолютно во всех агрегатных состояниях: и пьяного, и трезвого, и весёлого, и грустного. Ночёвка являлась формальностью, которая помогла бы немного сбавить градус напряжённости и сделать шаг к тому, чтобы вытащить главу семейства из крепких объятий алкогольного змия.Отмечу также, пока не забыл, что только после случившегося, посчитав количество дней, я понял, что моя ночевка случилась на 9-й день кончины старушки.Был глубокий вечер, когда я прибыл к месту своей кратковременной командировки. Не буду вдаваться в подробности, но по лицу обоих жителей было понятно: до моего прихода обстановка была явно напряжённой.Мы посидели с дядей Ваней, покурили, поговорили о жизни, обсудили насущное, и он клятвенно заверил, что после нашего убаюкивающего диалога отправится на боковую. Забегу вперёд: обещание он сдержал и вёл себя, как и предполагалось, примерным образом.Наступила непроглядная июльская ночь. Комнату озарял лишь свет планшета, который я предусмотрительно взял с собой, чтобы хоть как-то развлечься в ходе несения боевого дежурства. Развлечение получилось так себе, потому что именно в эту ночь интернет постоянно сбоил, хотя никаких предпосылок к этому не было.Так уж вышло, что дверь спальни, в которую меня поселили, располагалась перпендикулярно двери комнаты усопшей, в которой она проводила большую часть времени последние 2 года. Грубо говоря, двери образовывали прямой угол.Таким образом, комната умершей бабушки располагалась от меня прямо за стеной.Стоит сразу сказать, что в тот вечер я абсолютно себя не накручивал. Никакие мысли о паранормальном, призраках и прочей неосязаемой оболочке мироздания не тревожили мой разум. Вместо этого у меня была вполне конкретная, осязаемая и реалистичная цель — охранять покой внутри дома. Предоставить бедной женщине возможность хотя бы одну ночь выспаться и почувствовать себя в безопасности. По всей видимости, ощущение этой благородной миссии притупляло все остальные чувства.Промучившись с перебоями сети до 12 часов ночи, отметил, что глаза начинают слипаться. За всё время «караула» никаких звуков, криков, скандалов отмечено не было. Оба члена семьи крепким и, наконец, безопасным сном спали в разных комнатах.Полежав ещё около 10 минут, прислушиваясь к оглушающей тишине, мной было принято решение с чувством выполненного долга сниматься с поста и присоединяться к спящим. Но, как оказалось, спали в доме ещё не все.В комнате умершей стояла советская пружинистая кровать, которая при малейшем движении издавала характерный звук скрежета множества маленьких соединённых между собой пружинок. И вот, в тот момент, когда я устроился поудобнее и уже готовился отправиться в мир сновидений, из соседней комнаты послышался пронзающий ночную тишину звук скрежета маленьких пружинок, будто кто-то там, в этой самой комнате, встал или сел на кровать, но этого не могло быть, так как в том крыле дома, где гостевал я, и конкретно в той комнате никого не было.По спине побежали мурашки, сердце колотилось так, что, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Сон мгновенно покинул меня. Я стал вслушиваться, успокаивая себя тем, что, скорее всего, мне послышалось, мало ли какие звуки могут быть в доме. Может, холодильник, морозилка... Да что угодно.Но на этом испытание не закончилось... Мои размышления прервали звуки медленных босых шагов прямо напротив моей двери. Будто кто-то аккуратно, медленно и не торопясь, уходит от того уголка, где расположена дверь в соседнюю комнату, в сторону выхода. *Шлеп* *шлеп* *шлеп* по линолеуму, *шлеп* *шлеп* — звуки были настолько явственны, что я даже успокоился. Подумал, что, мол, встал один из членов семьи. Наверное, в туалет, и заодно подошел посмотреть, сплю я или нет.Больше на паническом уровне, чтобы успокоить себя и вычеркнуть паранормальное из списка версий произошедшего, резко распахнув дверь, я буквально вынырнул из комнаты. Коридор был пуст. Оставалась последняя надежда — человек, только что гуляющий возле моей двери, видимо, направился в туалет, дверь в который находилась почти рядом с выходом.Босыми ногами, аккуратно и тихо ступая по тому самому линолеуму, где буквально пару минут назад слышались абсолютно аналогичные звуки — *шлеп* *шлеп* *шлеп*, — направляюсь в коридор, в ту часть, где находится туалет.Подхожу, аккуратно дёргаю ручку в надежде, что она не поддастся, потому что закрыта на замок с другой стороны, но... Дверь беспрепятственно открывается, а внутри — никого.Тяжёлый ком неспешно подступил к горлу, сердце колотилось в груди бешеным ритмом. Я понимал, что только что стал свидетелем чего-то необычного, о чём если и говорят, то полушёпотом, чтобы вдруг никто не усомнился в твоей адекватности.Получается, что той ночью спали все. Все, кроме меня и ночного невидимого гостя.На удивление, после произошедшего уснул я довольно быстро, меня буквально вырубило.Утром, убедившись, что обстановка не накаляется, я с чувством выполненного долга покинул дом родственников, навсегда забрав оттуда часть ночного кошмара, который по сей день заставляет меня усомниться в достоверности утверждений об отсутствии вокруг нас чего-то мистического, загадочного и неосязаемого.

