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Истории из жизни

Видение

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова сегодня я хочу восстановить ещё одну из моих историй, которую ранее публиковала здесь, и которая была утеряна.
Событие, которое будет описано в этой истории далее, произошло со мной осенью 2016 года. Событие одно и тоже, но произошло 2 раза с промежутком недели в 2-3.
Я зачиталась до поздней ночи. Лежала уже в своей кровати. Так как уже было действительно поздно, решила прекращать своё занятие и отправляться в царство Морфея. Уснуть получилось не сразу. Какое-то время думала о своём. И в какое-то время я прикрыла глаза, но не уснула. Просто прикрыла глаза и увидела занятную картину. А именно, был день, я стояла на кладбище, на центральном входе. Кладбище из моего видения существует в реальной жизни, если не ошибаюсь, с 1926 года. Называется оно Мушкетовское и находится в Будёновском районе города Донецка (местные знают).
И да, в реальной жизни я там тоже бывала, правда, последний раз это было лет 26-27 назад (там похоронены некоторые из моих родственников). Собственно, поэтому как только «увидела» кладбище, сразу и безошибочно его узнала.


Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:17
Причина: Стилистика автора сохранена
22-09-2024, 07:17 by Reiana FlaimПросмотров: 681Комментарии: 4
+4

Ключевые слова: Видение кладбище авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
22 сентября 2024 22:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 25
Комментариев: 2 435
Шикарная история. У меня тоже нечто подобное было, тоже публиковал, но опять сюда сливать пока не намерен. Там в той истории есть продолжение... . Спустя недели две мне захотелось сходить погулять. Ходил бесцельно и набрёл на тот домик, который видел во сне наяву. В недоумении пялился на него, потом обошёл... . У открытой двери стояли два мужика и очень подозрительно на меня смотрели, как на врага народа. Я даже опешил. И пошёл дальше. Что бы это значило? Для меня загадка. Но я был очень рад, что нашёл этот домик из сна. Так вот, в том сне было Брежневское время - было видно по относительно новым домам и малорослым деревьям. А сегодня там деревья - будь здоров.++++ Вы попали в другое время.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Reiana Flaim
23 сентября 2024 00:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 2 882
Цитата: Eifersucht
Шикарная история. У меня тоже нечто подобное было, тоже публиковал, но опять сюда сливать пока не намерен. Там в той истории есть продолжение... . Спустя недели две мне захотелось сходить погулять. Ходил бесцельно и набрёл на тот домик, который видел во сне наяву. В недоумении пялился на него, потом обошёл... . У открытой двери стояли два мужика и очень подозрительно на меня смотрели, как на врага народа. Я даже опешил. И пошёл дальше. Что бы это значило? Для меня загадка. Но я был очень рад, что нашёл этот домик из сна. Так вот, в том сне было Брежневское время - было видно по относительно новым домам и малорослым деревьям. А сегодня там деревья - будь здоров.++++ Вы попали в другое время.

Судя по всему в прошлое т.к.видела я кладбище таким, каким оно было как раз-таки лет 26-27 назад.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Talisha
23 сентября 2024 07:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 406
Не поняла, в чем смысл истории? Сначала подумала, что она обрывается. Все с закрытыми глазами видят картинки, и?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Vologodskaya
Вчера, 08:59
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наверное астральное путешествие
Зарегистрирован: 20.06.2017
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