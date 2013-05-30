Видение

Новость отредактировал Летяга - 22-09-2024, 07:17

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 681 Комментарии: 4 +4 22-09-2024, 07:17 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане. Я снова сегодня я хочу восстановить ещё одну из моих историй, которую ранее публиковала здесь, и которая была утеряна.Событие, которое будет описано в этой истории далее, произошло со мной осенью 2016 года. Событие одно и тоже, но произошло 2 раза с промежутком недели в 2-3.Я зачиталась до поздней ночи. Лежала уже в своей кровати. Так как уже было действительно поздно, решила прекращать своё занятие и отправляться в царство Морфея. Уснуть получилось не сразу. Какое-то время думала о своём. И в какое-то время я прикрыла глаза, но не уснула. Просто прикрыла глаза и увидела занятную картину. А именно, был день, я стояла на кладбище, на центральном входе. Кладбище из моего видения существует в реальной жизни, если не ошибаюсь, с 1926 года. Называется оно Мушкетовское и находится в Будёновском районе города Донецка (местные знают).И да, в реальной жизни я там тоже бывала, правда, последний раз это было лет 26-27 назад (там похоронены некоторые из моих родственников). Собственно, поэтому как только «увидела» кладбище, сразу и безошибочно его узнала.

Ключевые слова: Видение кладбище авторская история

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