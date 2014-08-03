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Истории из жизни

Паспорт

Во времена распада Советского Союза и обретения независимости нашей страной население меняло паспорта и старые нужно было возвращать. Моя мама (тогда ещё молодая и незамужняя) за особой ненадобностью этот паспорт где-то потеряла у себя в квартире. Вроде лежал на полке с другими документами, а его нет и всё. Посмотрела во всех возможных ящиках, сумках, карманах - нет нигде. Тогда её соседка тётя Ира предложила: «а давай спросим? погадаем на блюдечке». Мама относилась к подобным вещам крайне скептически и, наверное, отчасти из-за этого, после уговоров согласилась. "Ну что теряю? спросим, авось найдём". Ну и начали они свой ритуал, нарисовали алфавит полукругом на листе бумаги, зажгли обычную свечу, и положили блюдце. Ни к кому не взывали, просто подождали какое-то время и задали вопрос: «где искать паспорт?». И ответ пришёл, гласил он «под диваном». Никакого страха ни у мамы, ни у соседки не было (вот, что значит не верить), а любопытство как раз уже разыгралось. Затушили свечу, отодвинули диван и нашли паспорт! Только вот паспорт этот был от пылесоса. Ощущения были двоякие, вроде и страшновато стало, ведь спросили про паспорт и ответ дали - нашли. С другой стороны, нашли совсем не то, что искали, но и они, в свою очередь, не уточняли какой именно им нужен паспорт. Потом пробовали спрашивать ещё, но видимо «лимит» вопросов был исчерпан, получалась какая-то ерунда, а не слова. В итоге паспорт всё таки нашёлся спустя несколько дней, он завалился за ящик в комоде. Предугадывая вопросы о том, происходило ли что-то потом в квартире, ответ: сразу нет.

Вообще эта девятиэтажка, в которой мы жили, сама по себе была местом неприятным и, если там и происходили мистические явления, то, скорее всего, они возникли не в связи с этим гаданием. Я уже изложила ранее одну историю про этот дом и какие там происходили события. Если кратко его описать, то в нём жили наркоманы, пьяницы и были случаи суицида. Наша квартира была на девятом этаже и почему-то периодически дверь на крышу была в открытом доступе. Так вот, не раз наши соседи сгоняли молодых особ и парней, идущих на крышу по причине нераздельной любви или ещё каких-то событий. К слову, из этого дома мы переехали, и, на самом деле, вспоминать времена, проведённые там, было не очень приятно. Мама, после нескольких лет проживания в этом доме, перестала быть скептичной и, рассказывая мне этот случай, строго запретила проделывать подобные вещи с блюдцем и чем-то подобным, ведь неизвестно, кого подцепить можно.

Сегодня, 07:00 by kvmillvПросмотров: 33Комментарии: 1
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Ключевые слова: Вызов духов спиритический сенас квартира дом поиск авторская история

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 07:19
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Затушили свечу, отодвинули диван и нашли паспорт! Только вот паспорт этот был от пылесоса.

Вот так повеселили! А вообще точность формулировок - вечная тема легенд и сказок.
Отличная поучительная история.
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Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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