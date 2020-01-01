Забота с того света

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:02

Причина: Изменен раздел.

Yana89 Просмотров: 4 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:02 by

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Хочу поведать вам историю,я бы может и сама не поверила,но она произошла со мной.10 лет назад у меня умерла мама,как не заметно пролетело время.но я помню как-будто это было вчера.Начали мы искать паспорт для оформления в морг и там она хранила деньги.Обыскали всю квартиру,так и не нашли.Пришлось сделать справку в паспортном столе.И на сороковой день снится мне сон,как-будто приходит ко мне мама в гости,и спрашивает:"Не видела ли Женю"?(Женя это мой брат и её любимчик с детства)Чем закончился сон я уже и не помню.На следующий день собираемся семьёй, и я рассказываю брату свой сон.Какое же было моё удивление,когда он сказал:"Что проснулся в 6 утра от того,что почувствовал чьё то присутствие и как-будто кто-то тронул его за ногу. Как сказала моя тётя,что это мама приходила попрощаться. После похорон проходит может месяца полтора,прихожу к сестре в гости а она в прихожей стоит и с обуви стельки убирает ,я у неё спрашиваю :"Ты что делаешь"?А она мне и говорит:"Мама мне приснилась,я у неё мол и спрашиваю:"Мама ты куда спрятала паспорт и деньги"?А она так ещё задумчиво ей отвечает:"Сейчас вспомню,в обуви наверное".Сестра естественно проснулась и пошла рыскать по обуви,но так ничего и не нашла.Тут ближе к зиме прихожу к сестре в гости и мне понадобилась швейная машинка,а стояла она в столе-книжке.открываю стол книжку ,смотрю стоят валенки моей двух годовалой племяшки и от туда торчит паспорт!!!хотя этот стол мы расскрывали на поминки и всё убирали оттуда.трудно было бы не заметить в маленьких валенках паспорт.Естественно там и деньги были,мы в них очень нуждались после похорон.Я не знаю,что это мистика!?Или нет?до сих пор у меня в голове не укладывается