Воспоминания о параллельном

***В 1980 году я закончил шестой класс, и мы с семьёй уехали на другое место жительства. Так получилось, не буду объяснять почему, это к истории не относится. Приехали в этот населённый пункт в июне месяце. Там у меня жила родня, и я особо не чувствовал отчуждённости и скуки на новом месте. В сентябре я пошёл в тамошнюю школу в седьмой класс, где познакомился с красивой одноклассницей. Мы дружили, общались. Первые чувства, первый поцелуй в восьмом классе. Всё яркое, розовые вечера и розовые очки. Любовные стихи, посвящённые подруге, а затем рваная школьная тетрадь с этими же стихами... Пылкие признания в любви, бессонные ночи в мечтаниях. Её короткая школьная форма меня особенно будоражила, что я с удовольствием носил однокласснице портфель и провожал её до дома после уроков. С тех времён минуло несколько десятилетий, судьба нас развела, всё это время меня озадачивал один сюжет из памяти, который не мог быть вообще, но он был.В 1980 году в июле месяце была Олимпиада-80. Закрытие Олимпиады произошло в начале августа. Я в это время ходил к подруге домой, и мы вместе смотрели по телевизору эту олимпиаду. Смотрели у неё дома. И даже обсуждали некоторые детали результатов соревнований. Смотрели закрытие этого мероприятия, трибуны, медведя, слёзы спортсменов и зрителей.Вот как мы смотрели эту олимпиаду, когда в это время не были даже знакомы? Мы не знали друг друга и даже не видели. Каким образом я ходил к ней домой, когда даже не ведал о её существовании? Мы познакомились только в сентябре в школе. Но, чёрт возьми, это было точно. Я ходил именно к ней, и мы тихо сидели перед телевизором, она за столом, а я на диване, и смотрели эту Олимпиаду-80 у неё дома.С этой женщиной я общаюсь сейчас в интернете, у неё своя семья, у меня тоже. Чисто приятельские отношения у нас. И вот накануне я связался с ней и рассказал об этом сюжете из памяти. Она, помня Олимпиаду-80, совершенно не помнит, что я к ней ходил тогда. Мало того, она написала, что в то время ездила с мамой и старшей сестрой в другой город. А я уверен, что мы смотрели эту олимпиаду вместе у неё дома, хотя понимаю, что этого не могло быть в принципе.***2014 год. Вообще, я раньше был киноманом. Мне нравилось ходить в кинотеатр и переключаться по жизни для, своего рода, снятия тяжести обыденности, усталости от работы, семьи, детей, отвлечения, переключения внимания. А потом опять переключался из мира кино в реальный мир. Меня удовлетворяло вести такой образ жизни, когда в реальности ты всегда полон сил. Кино в этом значении использовалось в качестве защиты. Но дело, конечно, не в защите. Однажды, именно в 2014 году я зашёл в «Киномакс» и заметил афишу к фильму «Марсианин». Решил сходить. Сходил, посмотрел, «зарядился». Прошло полгода, может быть, год. Уже в 2015 году после очередного неприятного казуса на работе зашёл опять в «Киномакс» и был необычно удивлён, что та же реклама «Марсианина» красовалась в афишах. Поднялся в кассы и полюбопытствовал у кассира:- Вы что, опять «Марсианина» показываете?- С чего вы взяли, что опять? Первый раз идёт показ, премьера.- Но вы же мне и продавали билет на этот фильм в прошлом году.- Не запоминаю каждого посетителя кинотеатра. И этот фильм точно на премьере. Я не могла вам продать билет в прошлом году.Я, несколько шокированный, пошёл домой. И до сих пор не могу понять. Я этот фильм смотрел, когда он ещё не только не был в прокате, его вообще даже не начинали снимать. Это просто кошмар какой-то.Затем я стал замечать, спустя годы, что отдельные, почему-то американские фильмы (отдельные сюжеты фильмов) мне уже знакомы, такое ощущение, что сюжетная оторванность главного (что повторялось из моей памяти) от общей темы фильма как-то уж очень выделяема. Стал отталкиваться именно от этой детали. Потом, по результату отдельных публикаций актёров, мне стало понятно, что актёр, который занят непрерывными съёмками, как-то оторван от всей темы фильма. Актёра дело — это его роль, а всё остальное второстепенно, потому вне его внимания. Весь фильм — это дело режиссёра. Решил выйти, отталкиваясь от этого факта, на логическое обобщение в своём анализе. Собрал все фильмы, в которых, как мне казалось, есть элемент повторяемости из моей памяти. Все актёры были вычеркнуты мной, кроме одной актрисы. Во всех фильмах, которые, казалось, что я раньше смотрел, была только одна актриса — это Джессика Честейн, именно на ней сходились все логические линии по всей совокупности фильмов. Я был ошарашен. Ужас, я как-то связан с этой женщиной. Актриса во мне никаких чувств не вызывает. И вообще, мне неинтересна её деятельность.У меня всё. Буду благодарен за все идеи читателей. Мне будет очень интересно чужое мнение.

Ключевые слова: Память эффект Манделы олимпиада фильмы авторская история

