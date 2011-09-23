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Сказки / Стихи

Сказка на ночь

- Мама, расскажи мне сказку, - просила Софья перед сном, - о тёмном лесе, что с опаской мы обходили бы вдвоём! Живут ведь там созданья ночи, что в сАму чащу уведут, и никогда там маму с дочей простые люди не найдут! О лесе полном колдовства, в котором нет ребенку места, но это, мама, лишь слова... Ведь мне до жути интересно! Хочу кричать: "Ну повернись, ну повернись ко мне, избушка!" И тут пора бы удирать... В окошко вылезет старушка! Увидеть Бабушку-Ягу почти с рождения мечтаю. А коль увижу, не сбегу, я храбрая, я обещаю! Хочу Кощея повидать, освободить его невесту, но от него не убежать... И это всем давно известно! А Леший, Леший! Вот беда, его увидеть невозможно? Да ну, какая ерунда! А если красться осторожно?! Ещё там дядька-Водяной, опутанный зелёной тиной, он старый, страшный, жуткой злой - пренеприятная картина! Ещё там кот живёт - Баюн, усатый, чёрный словно ночь, болтает много и хвастун, как Ванька Жуков, ну точь-в-точь! Забыла, мама... там живут русалки! Они красивы, песенки поют и путникам прохода не дают, а по утрам, резвясь, играют в салки. Опасна эта красота, утащат сражу же на дно, а там сплошная пустота, там очень страшно и темно... Ещё, как в школе говорят, там от зари и до зари путь в мир людей от зла хранят три храбреца - богатыри! А знаешь, мама, как их звать? Мамуль? Эх, бедная - устала... Ну хорошо, что перед сном я сказку рассказала!

Сказка на ночь
Сегодня, 15:57 by QustoПросмотров: 70Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Мама сказка Водяной Леший Кощей авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 16:08
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (3048|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 068
Стих классный! От меня океанический плюс)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: conjure one
Сегодня, 16:09
+2
Онлайн
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Репутация: (6597|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 643
Это действительно сказочно получилось. Безо всяких монстров, что вдвойне ценнее. Знакомые персонажи, но будто видишь их впервые. Плюс от меня и за коллаж тоже) +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 16:28
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (2242|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 677
Потрясающий коллаж и очень теплый стих) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:37
+3
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1655|-1)
Публикаций: 83
Комментариев: 5 221
я бы тоже хотела сказку на ночь+++++++. Такую же захватывающую.
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Marion Phauna
Сегодня, 17:18
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (385|0)
Публикаций: 295
Комментариев: 3 895
об форматирование стиха можно глаз сломать. а коллаж - лютый треш, имхо. аляписто и безвкусно. минус.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#6 написал: Qusto
Сегодня, 18:02
+1
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Группа: Главные Редакторы
Репутация: (915|-2)
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Всем спасибо за комментарии! blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#7 написал: Летяга
Сегодня, 18:04
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 756
Комментариев: 8 520
Хорошая сказка, от дочки замороченной мамы)) У меня не дочка, но знакомо, очень знакомо!
Плюс соавторам wink
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#8 написал: Estellan
Сегодня, 18:13
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Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1565|0)
Публикаций: 161
Комментариев: 2 031
Как Ванька Жуков... да-да.)) Отличная сказка. И коллаж отличный.
Плюс)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
#9 написал: Sniff
Сегодня, 18:14
+1
Группа: Авторы
Репутация: (169|-2)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 371
Классная сказка, и ситуация такая жизненная)) Плюс за сказку, и за коллаж)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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