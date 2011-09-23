Сказка на ночь

Qusto Просмотров: 70 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 15:57 by

- Мама, расскажи мне сказку, - просила Софья перед сном, - о тёмном лесе, что с опаской мы обходили бы вдвоём! Живут ведь там созданья ночи, что в сАму чащу уведут, и никогда там маму с дочей простые люди не найдут! О лесе полном колдовства, в котором нет ребенку места, но это, мама, лишь слова... Ведь мне до жути интересно! Хочу кричать: "Ну повернись, ну повернись ко мне, избушка!" И тут пора бы удирать... В окошко вылезет старушка! Увидеть Бабушку-Ягу почти с рождения мечтаю. А коль увижу, не сбегу, я храбрая, я обещаю! Хочу Кощея повидать, освободить его невесту, но от него не убежать... И это всем давно известно! А Леший, Леший! Вот беда, его увидеть невозможно? Да ну, какая ерунда! А если красться осторожно?! Ещё там дядька-Водяной, опутанный зелёной тиной, он старый, страшный, жуткой злой - пренеприятная картина! Ещё там кот живёт - Баюн, усатый, чёрный словно ночь, болтает много и хвастун, как Ванька Жуков, ну точь-в-точь! Забыла, мама... там живут русалки! Они красивы, песенки поют и путникам прохода не дают, а по утрам, резвясь, играют в салки. Опасна эта красота, утащат сражу же на дно, а там сплошная пустота, там очень страшно и темно... Ещё, как в школе говорят, там от зари и до зари путь в мир людей от зла хранят три храбреца - богатыри! А знаешь, мама, как их звать? Мамуль? Эх, бедная - устала... Ну хорошо, что перед сном я сказку рассказала!

Ключевые слова: Мама сказка Водяной Леший Кощей авторский стих

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