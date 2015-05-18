Колечко

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ратори Просмотров: 826 Комментарии: 5 +18 Вчера, 17:12 by

Нам всем часто приходится слышать рассказы о домовых. Но лично я никогда не сталкивалась с ним. И вот - случилось. В доме, где мы с мужем живем, в настоящее время есть домовой. Сама я его воочию не видела. А вот мужу он показывается. Например, в виде достаточно крупной кошки, сидящей на мне, во время сна. Хотел потрогать, а рука сквозь пустоту прошла. Кстати, в эту ночь я спала очень крепко и сны какие-то приятные снились. Иногда наш домовой поддразнивает собаку: играют, веселятся.И вот, пару недель назад у мужа во время принятия душа соскользнуло кольцо и упало за ванну. Полезли искать. Но... Дом частный, старый, в ванной комнате ремонт еще не делали. И укатилось его колечко в дыру в полу, прямо под канализационный лежак. Достать, конечно, нереально. Одна надежда была на то, что летом, когда будем делать ремонт в пристройке, где и расположена ванная, вскроем полы, глядишь - найдется. Расстроились, конечно, но что теперь поделаешь.Прошла примерно неделя, были с мужем на кухне. Смотрю - улыбается. Я, говорит, кольцо нашел. И показывает на нижнюю полочку на стеллаже, где у нас стоят стеклянные формы для запекания. Лежит его кольцо в одной из этих форм, на самом видном месте. Причем в течение этой недели я пользовалась этой формой, ничего в ней не было. Удивились, обрадовались безмерно и поблагодарили хозяина дома, так как сошлись во мнении, что кроме него некому так помочь.

Ключевые слова: Домовой кольцо муж авторская история

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