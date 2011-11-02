Домик для домового

Nik_dk Просмотров: 147 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 09:36 by

В замечательные истории про домовых и не только решила добавить и свои необъяснимые эпизоды потустороннего.Как-то поздним вечером, часов около 12, муж вышел из ванной, я еще не ложилась спать, была в зале. Слышим из кухни, мимо туалета, ванной, зала по коридору в спальню громко так по полу шлепанье босых маленьких ног по линолеуму, хотя лежат дорожки на полу. Оба в недоумении, шлепанье, как говорится, перед носом, а кто шлепает - не видим. Подумали, если у соседей наверху, то слышно было бы по потолку, а не по полу.В другой квартире, у свекрови, днем, сижу, шью вручную в спальне. Слышу, за спиной как будто кто-то хлопает или трясет длинными ушами, оглянулась — никого. Ни кошек, ни собак у нас нет. И тут же сын выбегает из зала, выпучив глаза, говорит, что кто-то только что пробежал мелкими шажками по коридору из спальни.Много лет назад снесли наш дом. Мы очень привязаны были к нему, в нем прошли самые счастливые годы нашей семьи. Переезжая на новую квартиру, пригласили домового с собой. Мама расстелила платок, потом завязала его узлом, символически, не особенно веря в его существование. Года 3 назад построили копию этого дома, домик 40x50x35 см. Получился как настоящий, с окнами под стекло, ставнями, дверью, которую можно открыть и закрыть, с полом и комнатками внутри, и с чердачной дверцей на крыше. Входная дверь домиказакрывается и открывается туго. Дверь в домике всегда открыта наполовину, как будто вышли и дверь не закрыли. В это трудно поверить, но я замечала мимоходом, что дверь в домике закрыта, как будто изнутри или снаружи закрыли, хотя минут 20 назад была открыта. Кто закрыл? Дома одна. Два раза так было днем. Интересно. Рассказала своим. Поверили. Теперь наблюдаем за домиком. Неужели из того настоящего дома в эту маленькую копию домовой поселился? Другого объяснения нет. Дверь сама закрыться не могла, надо усилие приложить. Домик стоит не на сквозняке, ближе к углу.Еще эпизод. Ночью не спалось, лежала, думала. Слышу, со свистом в зал через балконную дверь что-то залетело, хотя балкон закрыт, было холодное время года. У окна стулья стоят. По стульям как мяч небольшой «тук, тук» - и на комод, «тук, тук» - и «дзинь» по светильнику (выключен был). Я даже подскочила от страха, соскочила с дивана, с закрытыми глазами на ощупь включила свет. Осмотрелась, никого, нигде: ни за мебелью, ни под мебелью. Мышь на шестой этаж, может, и забралась, но как через дверь балкона проникла? Щелей нет. Свекровь рассказывала, что не раз было, что ночью кто-то душит, вроде муж умерший приходит к ней. Не верили, думали, может сон или одышка у нее была. Не верили до той поры, пока сама не легла спать на ее диван. Еще и заснуть не успела, только глаза закрыла. Лежала лицом к стене. Слышу за стенкой шорох, а потом легкое хлопанье антресольными дверями. Боюсь повернуться. Боком дотянулась до торшера, включила свет. Легла опять лицом к стене. Сна ни в одном глазу. И вдруг громкий, почти оглушительный удар как ладонью по столу со всей силы. Подскочила как ужаленная, включила люстру теперь. Ноги трясутся, никого, нигде. Досиживала ночь на кухне, в спальне тогда ремонт был. Думала, кто-то прогнал меня с чужого места.Еще эпизод. Но здесь что-то между сном и явью. Сквозь сон чувствую, что кто-то тянет меня за волосы через спинку кровати (я на ночь распускаю их). Страха не было, скорее любопытство. Я по натянутым волосам скольжу рукой до конца волос и нащупываю маленькую теплую ручонку, взяла ее в свою руку, где она полностью уместилась. Мысленно думаю: «какая маленькая ручонка». Отцепила ее от волос, натяжения не стало. В голове пронеслось «это же домовой, наверное». Испугалась. Вздрогнула и проснулась. Страшно не было, даже настроение было приподнято весь день. Все эти эпизоды правдивы действительно. Но я не понимаю, как такое может быть в век компьютерных сетей, сотовой связи, среди современного общества и техники?Автор: Алла.

Ключевые слова: Домовой домик переезд квартира

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