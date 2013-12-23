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Истории из жизни

Домовой

Приветствую всех читателей сайта 4stor! С вами снова Оливия, и сегодня я хочу поделиться ещё одной историей из моей жизни. Давайте начнём...

Началось это летом. Я осталась одна дома на всю ночь. Лежала у себя в комнате и листала что-то в телефоне. Вдруг — громкий звук из-за двери. Я подумала, что кошка что-то опрокинула. НО! Кошка лежала со мной в комнате. И тут я испугалась не на шутку.

Специально для тех, кто скажет: "Просто ветeр пoдул" или "Этo твoя кошка или сoбака"!
1) Ветра быть не могло, ибо я на ночь закрываю окна.
2) Кошка у меня — одна, собак нет. Только кошка и рыбки.

Но не могли же рыбки вылезти из аквариума и опрокинуть что-то? belay Тут я додумалась посмотреть на дверь (она у меня полу-прозрачная, так что возможно разглядеть силуэт). Ну и внизу я увидела маленькую тень (высотой cм 20-30 ). Соседи, наверное, обалдели от моих криков.

Чуть позже я, решившись побороть страх, вышла, и... как раз увидела упавшую вещь. Это была маленькая статуэтка собачки, у которой отбилось ушко. Я забрала её к себе в комнату и ушла спать.

Позже эта история повторялась, и, что интересно — всегда, когда я дома была одна.

Эта история — чистая правда. Хотите — верьте, хотите — нет, но я написала то, что было.
Как вы думаете, что это было: домовой или мои глюки?
Всем спасибо за внимание!
Ваша Оливия.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:24
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:24 by Olivia ReyПросмотров: 180Комментарии: 6
+2

Ключевые слова: Домовой Домовёнок глюки одна дома авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:30
+1
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1399|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 907
Где стояла эта статуэтка, откуда упала? Может так и стояла, что вот вот упадёт.
А тень не показатель, мало ли от чего, притом ночью, и у страха глаза велики.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: DRUID
Сегодня, 04:41
0
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Репутация: (137|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 711
У нас как-то на кухне шкафчик упал. Я подумала все
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#3 написал: DRUID
Сегодня, 04:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (137|-1)
Публикаций: 7
Комментариев: 711
Цитата: DRUID
У нас как-то на кухне шкафчик упал. Я подумала все


Ну так вот, я подумала: - всё, полтергейст неистовствует! Ан нет, оказалась, что это просто бухая соседка, долбила своим мужичонкой в стену.
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:57
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1399|0)
Публикаций: 69
Комментариев: 3 907
Цитата: DRUID
просто бухая соседка, долбила своим мужичонкой в стену.

Ох, страсти какие scream . С такой ни один полтергейст не страшен, в бараний рог скрутит и выкинет с балкона!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Irin
Сегодня, 08:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 18
Это были глюки) от точно вам говорю)
Зарегистрирован: 23.10.2018
#6 написал: hronika
Сегодня, 08:33
0
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Группа: Посетители
Репутация: (362|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 48
Пишите все свои истории в раздел ,, Сказки,,
Зарегистрирован: 2.07.2016
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