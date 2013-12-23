Домовой

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:24

Причина: Авторская стилистика сохранена

Olivia Rey Просмотров: 180 Комментарии: 6 +2 Сегодня, 02:24 by

Приветствую всех читателей сайта 4stor! С вами снова Оливия, и сегодня я хочу поделиться ещё одной историей из моей жизни. Давайте начнём...Началось это летом. Я осталась одна дома на всю ночь. Лежала у себя в комнате и листала что-то в телефоне. Вдруг — громкий звук из-за двери. Я подумала, что кошка что-то опрокинула. НО! Кошка лежала со мной в комнате. И тут я испугалась не на шутку.Специально для тех, кто скажет: "Просто ветeр пoдул" или "Этo твoя кошка или сoбака"!1) Ветра быть не могло, ибо я на ночь закрываю окна.2) Кошка у меня — одна, собак нет. Только кошка и рыбки.Но не могли же рыбки вылезти из аквариума и опрокинуть что-то?Тут я додумалась посмотреть на дверь (она у меня полу-прозрачная, так что возможно разглядеть силуэт). Ну и внизу я увидела маленькую тень (высотой cм 20-30 ). Соседи, наверное, обалдели от моих криков.Чуть позже я, решившись побороть страх, вышла, и... как раз увидела упавшую вещь. Это была маленькая статуэтка собачки, у которой отбилось ушко. Я забрала её к себе в комнату и ушла спать.Позже эта история повторялась, и, что интересно — всегда, когда я дома была одна.Эта история — чистая правда. Хотите — верьте, хотите — нет, но я написала то, что было.Как вы думаете, что это было: домовой или мои глюки?Всем спасибо за внимание!Ваша Оливия.

Ключевые слова: Домовой Домовёнок глюки одна дома авторская история

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