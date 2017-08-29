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Истории из жизни

Странная ночь в степи

Эту старую историю мне дед рассказывал. Случилась она давно, еще до войны.

Дед мой рос в большой семье, детей - 9 человек было. Дед мой был самый младший в семье на тот момент. Жили в селе, в большой избе, так что места всем хватало. Глава семейства строгий был, не забалуешь. Работал в колхозе конюхом, с лошадями очень ловко обращался.

Однажды председатель отправил прадеда моего в город за гвоздями и другими материалами для ремонта сельского клуба. До города прилично ехать, но за день можно успеть домой вернуться. Прадед так и рассудил, взял с собой младшего сына, чтобы "развеялся малец".

Дед в городе до той поездки раз всего бывал, очень обрадовался.

В городе они задержались: пока бумажки им подписали, пока гвозди взвесили, полотно на занавес отмеряли... Выехали часа на четыре позже, чем рассчитывал прадед.

Дорога по степи шла, деду тогда лет семь, наверное, было. Говорит, и не заметил, как сон сморил.

Проснувшись, в первый момент и не понял, где находится. Телега стояла в степи. Глянул вверх: небо звездное, словно бархатное покрывало. Рядом отец спит. Видно, устал и решил в степи заночевать.

Только хотел улечься поудобнее, как послышался негромкий топот. Будто кто-то маленький по степи скачет. По словам деда, хотел он из-за рулонов да мешков выглянуть, но испугался. По звуку понял, что кто-то прямо к телеге их мчится. И отца будить страшно, строгий он очень был, вдруг рассердится. По этой причине оставалось мальцу лежать тихонько, да прислушиваться.

Кто-то небольшой долго носился вокруг телеги с лошадью кругами. А потом запрыгнул на край телеги со стороны коня. Может, и маленькое существо, но телега под его весом просела слегка.

Как дед рассказывал: любопытства и в помине не было. Зажмурился он и очень боялся, что тот, кто на край телеги прыгнул, заметит, что мальчик не спит.

Некто посидел какое-то время, а потом начал тихонько напевать что-то тихо и заунывно...

Утром отец мальца растолкал, мол, просыпайся, ехать пора. Сам на землю спрыгнул и ахнул. Трава вокруг места, где они стояли ночью, плотно утоптана по кругу. А у коня грива в косички заплетена.

Не рассказал тогда дед про то, что ночью слышал. Прогневать отца снова побоялся.

По приезду в село отец косички не стал расплетать, сказал, что бесполезно это. А про то, кто это мог быть, дед так и не спросил.

Автор - Паранормальное и мистическое.
Источник.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:32
Вчера, 09:32 by зелёное яблочкоПросмотров: 703Комментарии: 5
+22

Ключевые слова: Ночь топот пение косички лошадь степь

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Вчера, 14:06
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1335|0)
Публикаций: 64
Комментариев: 1 294
Вроде домовые косички лошадям заплетают?
Только откуда домовой в степи?
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#2 написал: Tengu
Вчера, 16:31
+1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 56
Комментариев: 985
Цитата: Arhip
Вроде домовые косички лошадям заплетают?
Только откуда домовой в степи?


Не только. Такие легенды по всей Евразии ходят. И любителями лошадиных косичек выступают всегда местные персонажи, вплоть до эльфов.
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#3 написал: Водяная лилия
Вчера, 17:35
+1
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Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 85
Люблю такие истории!
Зарегистрирован: 13.11.2019
#4 написал: Nlo
Вчера, 19:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 475
Приятная классическая история, спасибо. Почему-то по ассоциации вспомнился фильм Бондарчука "Степь" (по Чехову кажется). Там мальчик в степи видит невидимое взрослым
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#5 написал: conjure one
Вчера, 21:21
0
Группа: Модераторы
Репутация: (7124|0)
Публикаций: 46
Комментариев: 2 781
Трава вокруг места, где они стояли ночью, плотно утоптана по кругу


Может, так и появляются знаменитые круги на полях... А их авторы - маленькие существа, заунывно напевающие свои странные песни. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
         
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