Странная ночь в степи

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:32

зелёное яблочко Просмотров: 703 Комментарии: 5 +22 Вчера, 09:32 by

Эту старую историю мне дед рассказывал. Случилась она давно, еще до войны.Дед мой рос в большой семье, детей - 9 человек было. Дед мой был самый младший в семье на тот момент. Жили в селе, в большой избе, так что места всем хватало. Глава семейства строгий был, не забалуешь. Работал в колхозе конюхом, с лошадями очень ловко обращался.Однажды председатель отправил прадеда моего в город за гвоздями и другими материалами для ремонта сельского клуба. До города прилично ехать, но за день можно успеть домой вернуться. Прадед так и рассудил, взял с собой младшего сына, чтобы "развеялся малец".Дед в городе до той поездки раз всего бывал, очень обрадовался.В городе они задержались: пока бумажки им подписали, пока гвозди взвесили, полотно на занавес отмеряли... Выехали часа на четыре позже, чем рассчитывал прадед.Дорога по степи шла, деду тогда лет семь, наверное, было. Говорит, и не заметил, как сон сморил.Проснувшись, в первый момент и не понял, где находится. Телега стояла в степи. Глянул вверх: небо звездное, словно бархатное покрывало. Рядом отец спит. Видно, устал и решил в степи заночевать.Только хотел улечься поудобнее, как послышался негромкий топот. Будто кто-то маленький по степи скачет. По словам деда, хотел он из-за рулонов да мешков выглянуть, но испугался. По звуку понял, что кто-то прямо к телеге их мчится. И отца будить страшно, строгий он очень был, вдруг рассердится. По этой причине оставалось мальцу лежать тихонько, да прислушиваться.Кто-то небольшой долго носился вокруг телеги с лошадью кругами. А потом запрыгнул на край телеги со стороны коня. Может, и маленькое существо, но телега под его весом просела слегка.Как дед рассказывал: любопытства и в помине не было. Зажмурился он и очень боялся, что тот, кто на край телеги прыгнул, заметит, что мальчик не спит.Некто посидел какое-то время, а потом начал тихонько напевать что-то тихо и заунывно...Утром отец мальца растолкал, мол, просыпайся, ехать пора. Сам на землю спрыгнул и ахнул. Трава вокруг места, где они стояли ночью, плотно утоптана по кругу. А у коня грива в косички заплетена.Не рассказал тогда дед про то, что ночью слышал. Прогневать отца снова побоялся.По приезду в село отец косички не стал расплетать, сказал, что бесполезно это. А про то, кто это мог быть, дед так и не спросил.Автор - Паранормальное и мистическое.

Ключевые слова: Ночь топот пение косички лошадь степь

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