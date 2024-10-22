Рассказ водителя тяжеловоза

Новость отредактировал Летяга - 22-10-2024, 13:13

Причина: Убран мат

Kommi Просмотров: 237 Комментарии: 0 +2 22-10-2024, 13:13 by

Казарма военной части, время отбоя.Слышен гул голосов, смех и разговоры шофёров автобата, собравшихся потравить байки со службы.В углу, под тусклым светом лампочки, в стороне от всех сидит старослужащий водитель "танковоза" КамАЗ, выглядящий самым мрачным из собравшихся.Он задумчиво докуривает папироску, выдыхая дым в потолок, и начинает свой рассказ...— Слушайте сюда, бойцы! — басисто говорит он, подняв руку, дабы привлечь всеобщее внимание.— Довелось мне, значит, с передка таскать подбитую технику, с самой с фронтовой зоны, мать её...Грузили технику зачастую прямо с трупами внутри, банально некогда и некому было вытаскивать, и так до самой рембазы, там уже разбирались потом.Вот раз едем с напарником ранним утром, почти что ночью.Подбитый танк тягаем, 72-ку, вроде как ракетой в него звездануло — корпус весь разрушен, экипаж, естественно, на ноль помножился сразу.Погрузили на трал, выехали.Едем себе тихо, а тут рация зашипела.Кто-то в эфир выходит.Ну мы, понятно, сначала обрадовались — всё ж веселее ехать.Из рации голос раздаётся:— Прием, 314-й на связи! Как слышно?Напарник в недоумении:— Приём! Слышим вас нормально!Кто такие, откуда?— С танка, с передовой вещаем, мужики! — отвечает голос из рации.Тут мы с напарником переглянулись, плечами пожали, мол, бывает.— Ну что, как там жизнь? Как служится? — спрашивает в рацию напарник.— Да как-как, в дерьме всё в полном, чё сами будто не знаете... — отвечает голос с той стороны.— "Да ладно братишка, не нагнетай! Даст Бог - все живы будем!"-смеётся напарник.— Не даст... Нам уже всё, трындец, — шипит голос из рации.Ну мы с напарником напряглись.— Слышь, ты не контужен часом? Прекращай, мы тут с 200-ми идём, еще вы давите! — ворчит напарник.(уже другой голос)—...Мёртвыми?.. Да, мёртвыми... Мы рядом тут. Погодите, и вы тоже будете скоро! — звучит через помехи угрожающе.Напарник снова:— Слышь, мужик, вы бухнули там?! Давай кончай уже хернёй маяться! — говорит он уже серьёзнее.(следующий голос)— Вы не одни! По одному пути идём, братушки! — гремит голос из рации, и смех такой нехороший, напарника аж потряхивать от него стало.Дорога тянулась бесконечно долго, наконец доехали до рембазы.А при разгрузке глядь на танк, на бортовой номер на башне — 314!!!Вот как, оказывается, бывает, ребята...

Ключевые слова: КамАЗ водитель дорога танк танкист Призраки чертовщина какая-то авторская история

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