Рассказ водителя тяжеловоза
Казарма военной части, время отбоя.
Слышен гул голосов, смех и разговоры шофёров автобата, собравшихся потравить байки со службы.
В углу, под тусклым светом лампочки, в стороне от всех сидит старослужащий водитель "танковоза" КамАЗ, выглядящий самым мрачным из собравшихся.
Он задумчиво докуривает папироску, выдыхая дым в потолок, и начинает свой рассказ...
— Слушайте сюда, бойцы! — басисто говорит он, подняв руку, дабы привлечь всеобщее внимание.
— Довелось мне, значит, с передка таскать подбитую технику, с самой с фронтовой зоны, мать её...
Грузили технику зачастую прямо с трупами внутри, банально некогда и некому было вытаскивать, и так до самой рембазы, там уже разбирались потом.
Вот раз едем с напарником ранним утром, почти что ночью.
Подбитый танк тягаем, 72-ку, вроде как ракетой в него звездануло — корпус весь разрушен, экипаж, естественно, на ноль помножился сразу.
Погрузили на трал, выехали.
Едем себе тихо, а тут рация зашипела.
Кто-то в эфир выходит.
Ну мы, понятно, сначала обрадовались — всё ж веселее ехать.
Из рации голос раздаётся:
— Прием, 314-й на связи! Как слышно?
Напарник в недоумении:
— Приём! Слышим вас нормально!
Кто такие, откуда?
— С танка, с передовой вещаем, мужики! — отвечает голос из рации.
Тут мы с напарником переглянулись, плечами пожали, мол, бывает.
— Ну что, как там жизнь? Как служится? — спрашивает в рацию напарник.
— Да как-как, в дерьме всё в полном, чё сами будто не знаете... — отвечает голос с той стороны.
— "Да ладно братишка, не нагнетай! Даст Бог - все живы будем!"
-смеётся напарник.
— Не даст... Нам уже всё, трындец, — шипит голос из рации.
Ну мы с напарником напряглись.
— Слышь, ты не контужен часом? Прекращай, мы тут с 200-ми идём, еще вы давите! — ворчит напарник.
(уже другой голос)
—...Мёртвыми?.. Да, мёртвыми... Мы рядом тут. Погодите, и вы тоже будете скоро! — звучит через помехи угрожающе.
Напарник снова:
— Слышь, мужик, вы бухнули там?! Давай кончай уже хернёй маяться! — говорит он уже серьёзнее.
(следующий голос)
— Вы не одни! По одному пути идём, братушки! — гремит голос из рации, и смех такой нехороший, напарника аж потряхивать от него стало.
Дорога тянулась бесконечно долго, наконец доехали до рембазы.
А при разгрузке глядь на танк, на бортовой номер на башне — 314!!!
Вот как, оказывается, бывает, ребята...
Новость отредактировал Летяга - 22-10-2024, 13:13
Причина: Убран мат
22-10-2024, 13:13 by KommiПросмотров: 237Комментарии: 0
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