В поисках клада

Lynx Просмотров: 24 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 01:16 by

С форума кладоискателей.Осень 2014-го года, очередной выезд на выбитое место. Бывшая деревня полностью распахана.Находилась эта деревушка на слиянии двух лощинок, несколько лет назад там сделали запруду и этот самый угол слияния двух лощин бульдозером сдвинули аж с глиной, а, стало быть, краешек деревни превратился в сегодняшнюю плотину.Так вот, день не удался, и собрался я уезжать, но вдруг меня просто осенило: "А что, если по глине поюзать...".На второй минуте тщательного сканирования очень слабенький, но цветной сигнал заставил меня взяться за лопату. Сами понимаете, что такое ковырять глину, да когда ещё в спине защемление нерва... Но азарт берёт своё... А сигнал всё чётче...И вот я стою в ямке глубиной и диаметром приблизительно в 70 сантиметров, а сигнала в ней уже нет. Начинаю сканировать выкопанную глину, там тоже нет. Ничего не понимаю, опускаю катушку в яму и... вот он - сигнал, только не в низу ямы, а в стороне. Я опять за лопату... Делаю небольшое углубление в сторону, опускаю катуху, а сигнал уже в стороне...В итоге яма превратилась в солидную пирамиду, меня схватила спина, и пролетело более четырёх часов времени.До машины я еле дошёл. Уехал. Но не сдался...Спустя пару недель беру с собой сына и снайперку (катушку). Всё происходящее описывать не буду, но сигнал от меня бегал только по яме, иногда катушка его выслеживала и в полметре от края ямы.Итого - яма расширилась до полутора метров, а уехали мы мы ни с чем и затемно...Была и третья попытка. Ездил с другом и коллегой, он своим МД тоже пощупал это место. Короче, сигнал, потом один срез лопатой - и сигнала здесь больше нет, он уже в другом месте, но недалеко...Хотите - верьте, хотите - нет, но это не даёт мне покоя и сейчас. Жду весны...Если у кого есть какие мысли по этому поводу, то, может, кто объяснит, что это может быть. Напишите. Глядишь, к весне и накопаю какую информацию...Слышал я и читал о заговорённых кладах. Может, и правда - молитву почитать...

Ключевые слова: Сигнал деревня поиск клад заговоренный странности

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