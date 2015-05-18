Как моя бабушка столкнулась со стаей волков и осталась жива. Удивительная история о том, как животное сохранило жизнь человеку

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:55

Причина: Стилистика автора сохранена

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Шла Вторая мировая война. Страшное, злое, голодное время. Моя бабушка осталась одна с младенцем-грудничком на руках — муж ушёл на фронт, как и многие другие мужчины нашей страны.Далее буду вести текст со слов моей бабушки.Была зима, продовольствия не хватало. Раньше зимы были лютые, холодные, снежные. А у меня грудничок на руках - чем кормить себя и ребёнка порой не знала. Своего молока практически не было. И иногда, чтобы прокормить себя, нам приходилось идти в соседнее село. И в очередной раз мы с соседкой по селу собрались идти за продуктами, дорога в соседний пункт проходила через небольшой лес. И, вот, идем мы с ней по тропинке в лесу, темно, глухо, только дорожка видна и уже практически прошли большую часть, как слышим со стороны леса как будто кто-то бежит по снегу, а ничего не видно. Мы ускорили шаг, побежали как смогли, но разве это спасёт... На нас шубы, валенки, санки в руках, на легке то непросто идти зимой, а тут бежать надо по проселочной тропе в снегу. И видим, что за нами бежит стая волков - душа в ноги ушла.Бежим, и тут приятельница разворачивается, толкает меня, и я падаю. Лежу на снегу и вижу, что приятельница убегает вперёд. Пока я собиралась с силами, чтобы встать, слышу за спиной рёв звериный. И тут я поняла, что вот они, здесь, подошли. Я даже пошевелиться не смогла, такой страх меня обуял. Оборачиваюсь и вижу волка, его хищные горящие глаза, оскал, понимаю, что всё... Что я пережила в тот момент, я не смогу передать. И тут он подходит ко мне вплотную, смотрит мне в глаза пронзительно, как хищник, поймавший свою жертву, а я в его глаза, и понимаю, что он сейчас нападёт, а за ним целая стая ещё. Для меня это была целая вечность в тот момент. Он смотрел в мои глаза и рычал так, что у меня останавливалось сердце от страха. Он подошёл ещё ближе, практически наравне с моим лицом, наклонил голову, я даже ощутила его дыхание, долго смотрел в глаза, рычал, скалился, это вызывало такой ужас, что не описать. Я думала, что сейчас нападёт, но в последний момент он настолько приблизился, что мне кажется, заглянул в мою душу, смотря в мои глаза, но потом резко развернулся и отошёл к стае. Завыл так, что аж самой выть захотелось и рыдать. А если воет вожак, там вся стая воет. Стоял ужас в воздухе. И потом вся стая ушла потихоньку в лес. Такой страх и ощущение смерти я пережила тогда.Он её не тронул... В данной истории животное поступило человечнее, чем человек.Бабушка потом говорила, что, наверно, такое отчаяние и страх был в моих глазах, что даже зверь сжалился. Чувствовал всё, там не нужно было говорить ни на каком-либо языке — человеческом или животном, произошла связь необъяснимая с животным, глаза в глаза, если хотите.Потом с продовольствием легче не стало до определённого момента. Опять же рассказываю со слов бабушки. Она сидела дома, еды не хватало, голод, ребёнок маленький на руках. Бабушка говорит: сижу, плачу на кухне от безысходности, подойду к кроватке, палец к носу поднесу дочери, дышит — жива, значит, как бы это горько и грубо ни звучало. Но понимала, что конец уже скоро. И вот совсем без сил присела, голову на руки опустила, и тут открывается дверь на кухню и заходит мать покойная, садится и говорит: «Доченька, не переживай, всё будет хорошо. Подожди ещё немного, потерпи». Встаёт и уходит, закрыв дверь, как и вошла.На следующий день пришла машина с провизией, с детской смесью. Так и выжили они.Первый муж бабушки умер на войне, но она смогла выжить, вскормить ребёнка, потом выйти замуж и родить ещё двоих девочек. Одна из них — моя мама, младшая дочь. Жизнь была сложной, но была семья, дом, скот, земля, на которой выращивали сельскохозяйственные культуры. Занимала большой пост, была главным инженером на шахте. Умерла в уважаемом возрасте накануне Пасхи.Низкий поклон и уважение нашим дедушкам, бабушкам, матерям и отцам, родственникам, кто прошёл войну, и тем, кто не вернулся живыми. За то, что сражались, терпели и прошли через это невыносимое бремя, защищали Родину и смогли взростить следующее поколение и дали нам жизнь. Вечная им память.

Ключевые слова: Лес зима знакомая волк голод призрак матери авторская история

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