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Истории из жизни

Как моя бабушка столкнулась со стаей волков и осталась жива. Удивительная история о том, как животное сохранило жизнь человеку

Шла Вторая мировая война. Страшное, злое, голодное время. Моя бабушка осталась одна с младенцем-грудничком на руках — муж ушёл на фронт, как и многие другие мужчины нашей страны.
Далее буду вести текст со слов моей бабушки.

Была зима, продовольствия не хватало. Раньше зимы были лютые, холодные, снежные. А у меня грудничок на руках - чем кормить себя и ребёнка порой не знала. Своего молока практически не было. И иногда, чтобы прокормить себя, нам приходилось идти в соседнее село. И в очередной раз мы с соседкой по селу собрались идти за продуктами, дорога в соседний пункт проходила через небольшой лес. И, вот, идем мы с ней по тропинке в лесу, темно, глухо, только дорожка видна и уже практически прошли большую часть, как слышим со стороны леса как будто кто-то бежит по снегу, а ничего не видно. Мы ускорили шаг, побежали как смогли, но разве это спасёт... На нас шубы, валенки, санки в руках, на легке то непросто идти зимой, а тут бежать надо по проселочной тропе в снегу. И видим, что за нами бежит стая волков - душа в ноги ушла.

Бежим, и тут приятельница разворачивается, толкает меня, и я падаю. Лежу на снегу и вижу, что приятельница убегает вперёд. Пока я собиралась с силами, чтобы встать, слышу за спиной рёв звериный. И тут я поняла, что вот они, здесь, подошли. Я даже пошевелиться не смогла, такой страх меня обуял. Оборачиваюсь и вижу волка, его хищные горящие глаза, оскал, понимаю, что всё... Что я пережила в тот момент, я не смогу передать. И тут он подходит ко мне вплотную, смотрит мне в глаза пронзительно, как хищник, поймавший свою жертву, а я в его глаза, и понимаю, что он сейчас нападёт, а за ним целая стая ещё. Для меня это была целая вечность в тот момент. Он смотрел в мои глаза и рычал так, что у меня останавливалось сердце от страха. Он подошёл ещё ближе, практически наравне с моим лицом, наклонил голову, я даже ощутила его дыхание, долго смотрел в глаза, рычал, скалился, это вызывало такой ужас, что не описать. Я думала, что сейчас нападёт, но в последний момент он настолько приблизился, что мне кажется, заглянул в мою душу, смотря в мои глаза, но потом резко развернулся и отошёл к стае. Завыл так, что аж самой выть захотелось и рыдать. А если воет вожак, там вся стая воет. Стоял ужас в воздухе. И потом вся стая ушла потихоньку в лес. Такой страх и ощущение смерти я пережила тогда.

Он её не тронул... В данной истории животное поступило человечнее, чем человек.

Бабушка потом говорила, что, наверно, такое отчаяние и страх был в моих глазах, что даже зверь сжалился. Чувствовал всё, там не нужно было говорить ни на каком-либо языке — человеческом или животном, произошла связь необъяснимая с животным, глаза в глаза, если хотите.

Потом с продовольствием легче не стало до определённого момента. Опять же рассказываю со слов бабушки. Она сидела дома, еды не хватало, голод, ребёнок маленький на руках. Бабушка говорит: сижу, плачу на кухне от безысходности, подойду к кроватке, палец к носу поднесу дочери, дышит — жива, значит, как бы это горько и грубо ни звучало. Но понимала, что конец уже скоро. И вот совсем без сил присела, голову на руки опустила, и тут открывается дверь на кухню и заходит мать покойная, садится и говорит: «Доченька, не переживай, всё будет хорошо. Подожди ещё немного, потерпи». Встаёт и уходит, закрыв дверь, как и вошла.
На следующий день пришла машина с провизией, с детской смесью. Так и выжили они.
Первый муж бабушки умер на войне, но она смогла выжить, вскормить ребёнка, потом выйти замуж и родить ещё двоих девочек. Одна из них — моя мама, младшая дочь. Жизнь была сложной, но была семья, дом, скот, земля, на которой выращивали сельскохозяйственные культуры. Занимала большой пост, была главным инженером на шахте. Умерла в уважаемом возрасте накануне Пасхи.

Низкий поклон и уважение нашим дедушкам, бабушкам, матерям и отцам, родственникам, кто прошёл войну, и тем, кто не вернулся живыми. За то, что сражались, терпели и прошли через это невыносимое бремя, защищали Родину и смогли взростить следующее поколение и дали нам жизнь. Вечная им память.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:55
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:55 by SummertimeПросмотров: 286Комментарии: 6
+4

Ключевые слова: Лес зима знакомая волк голод призрак матери авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 09:15
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2086|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 460
Очень пронзительная история и жесткий, но глубокий опыт с волками.
А описания тягот военного голода всегда до слез. Какая же сила Духа у них была!!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 09:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 2 938
Превосходная история с на удивление хорошим концом. Ведь обычно такой вой животных предупреждает о грядущей смерти.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Black Bagira
Сегодня, 12:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1225|-2)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 715
Уважаю волков. Смелые и умные животные. Мой муж тоже в детстве столкнулся с большим волком, жили в Вятской области. Правда, было лето, посмотрел волк на него и не спеша удалился...В истории удивилась, что в то время уже была детская смесь в продаже , скорее всего сухое молоко...
Зарегистрирован: 4.10.2013
    
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 15:16
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (74|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 617
Наверное, для волков это тоже было тяжёлое, голодное время, зима, что они даже людей преследовали. Вообще, опасны волки и лисы, больные бешенством. Остальные нас, как правило, бояться.

Рысь также избегает человека.

Кабан может быть опасным, если рядом с ним его поросята. Просто так взять и напасть вряд ли сможет. От кабанов можно спастись, забравшись на дерево blush

Агрессию звери обычно проявляют по отношению к тем людям, которые первыми начинают грубо лезть в жизнь зверей.

Человеческие стереотипы о страшных волках-медведях - то же самое, что мифы о том, что все мужчины - ..., женщины - ... (поставьте всё, что вспомните). "Все негры", "все арабы", "все американцы". В общем - все, кроме Меня, любимого.

Толкнула на стаю волков? Вот так подруга! Хотя бы просто убежала, так нет ведь - себя надо спасти, а другого подставить.

Смотрел я как-то один фильм. Там бандит, ограбивший банк, взял в заложники двух девушек. В какой-то момент сказал одной, что отпустит её и даст много денег, которые он спрятал в надёжный месте. А за это она возьмёт пистолет и выстрелит в свою подругу. И вот эта девчушка хватает пистолет своими нежными ручками, направляет на подружку и начинает нервно щёлкать курком. Не стреляет. Тогда она наводит пистолет на бандита. Та же ситуация. Оказывается, пистолет был не заряжен. А бандит говорит: "Я лишь хотел убедиться, что женской дружбы не существует".

Всё это, конечно, дешёвые эффектные сцены из кино, но на душе у меня тогда всё равно кольнуло. Я подумал о том, что глупость, самомнение и жадность загубят ещё немало судеб.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#5 написал: ebegen31
Сегодня, 18:17
+1
Онлайн
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Репутация: (74|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 617
Вернее, боЯТся.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Summertime
Сегодня, 19:07
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 8
Цитата: Black Bagira
Уважаю волков. Смелые и умные животные. Мой муж тоже в детстве столкнулся с большим волком, жили в Вятской области. Правда, было лето, посмотрел волк на него и не спеша удалился...В истории удивилась, что в то время уже была детская смесь в продаже , скорее всего сухое молоко...

Да, я тоже думаю, обычное сухое молоко. Это подрузамевалось. Откуда в то время детские смеси, да ещё и в селе в военное время.
Зарегистрирован: 4.12.2024
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