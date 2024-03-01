Сбылось пророчество призрака

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Капитан 1 ранга Просмотров: 267 Комментарии: 0 +5 Вчера, 09:54 by

В 1890 году петербургский журнал «Ребус» опубликовал случай, рассказанный женой помещика Аксакова из Ярославской губернии Софьей Александровной. Ранее этот удивительный рассказ появлялся на страницах английской и немецкой печати, привлекая внимание специалистов, изучающих вопросы, связанные с загробным существованием. Швейцарский профессор Перти, побеседовав с госпожой Аксаковой, пришел к выводу, что явление, с которым она столкнулась, не могло быть только порождением ее фантазии.В 1855 году 19-летняя Софья Александровна лежала больная после тяжелых родов. Больше всего молодую женщину огорчало то, что она не могла сообщить о болезни своей родственнице Варваре Ивановне Тихоновой, бывшей замужем за доктором А. Ф. Зенгиреевым. Тихонова жила неподалеку, но переписка с ней оказалась невозможной из-за весеннего половодья. Письма достигали адресата очень нескоро.Лёжа в постели, Софья Александровна мысленно обращалась к своей родственнице, с которой была очень близка. Попутно она размышляла и о её муже, Зенгирееве. Последний отличался неприятным характером: он был скрытен, необщителен и угрюм. Иногда он мог по нескольку часов сидеть на одном месте, не двигаясь, не произнося ни единого слова и отказываясь от пищи. В такие моменты, чтобы не нарваться на грубость с его стороны, к Зенгирееву не обращались ни жена, ни слуги. Этот человек не отличался выдающимся умом, но был убеждённым атеистом и не верил ни в духов, ни в загробную жизнь. Отношения между Софьей Александровной и Зенгиреевым сложились натянутые, ибо, невзлюбив своего младшего сына, он его постоянно обижал, а молодая женщина заступалась за бедного ребёнка.И вот вечером с 12 на 13 мая 1855 года Софья Александровна, как обычно, легла спать в одной комнате со своей крохотной дочкой и ее кормилицей, которые расположились за ширмами. Софья Александровна стала читать перед сном. Вскоре 12 часов, и она потушила свечку. В ту же минуту женщина услышала, что кто-то идет по коридору. Звук шагов был таким отчетливым, что Софья Александровна пожалела о погашенной свече. Решив, что это идет в комнату мужа его камердинер, она негромко спросила: «Николай, что нужно?» Ответа не последовало, а шаги, раздававшиеся уже в комнате Аксаковой, неожиданно смолкли за ширмой.В переднем углу комнаты висели иконы с горящими лампадами. От них исходил достаточно яркий свет, так что кормилица, встававшая ночью к ребенку, могла свободно ходить по комнате. И вот в свете лампад перед кроватью Аксаковой неожиданно возник... А. Ф. Зенгиреев! Но в каком он был виде! В длинной черной, как бы монашеской рясе, с большой окладистой бородой и волосами до плеч, которых он никогда не носил раньше.Софья Александровна хотела зажмуриться от ужаса, но не смогла. Всё тело её оцепенело, и она была не в состоянии совершить даже малейшее движение или позвать на помощь кормилицу.Вошедший приблизился к кровати Аксаковой, повернулся к ней лицом и, положив свою левую, мертвенно-холодную руку ей на губы, сказал: «Целуй!» Не в силах освободиться от прикосновения его руки, Софья Александровна всей душой воспротивилась этому приказанию. Тогда Зенгиреев еще сильнее прижал руку к ее губам и повторил громче: «Целуй мне руку!» Но женщина, полная негодования, вновь не пожелала выполнить требование наглеца. Когда в третий раз повторилось то же движение и те же слова, Софья Александровна поняла, что задыхается от тяжести и холода налегавшей на нее руки, но подчиниться чужой воле не захотела. В это время кормилица, спавшая за ширмой, встала к ребенку, и Аксакова мысленно стала просить ее подойти и помочь избавиться от наглого посетителя. Но кормилица лишь покачала детскую колыбельку и вновь легла спать.Понимая, что на помощь со стороны рассчитывать не приходится, и предчувствуя близкую смерть от удушья, Аксакова хотела мысленно прочесть молитву «Отче наш». Только у нее возникло это желание, как стоявший подле нее Зенгиреев убрал свою руку и сказал: «Ты не хочешь целовать мою руку, так вот что ожидает тебя», — и положил на ночной столик пергаментный лист, свернутый в трубочку. Скосив глаза, Софья Александровна успела прочитать несколько слов: «В 62 года ты потеряешь свою семью и отправишься в изгнание».После этого Зенгиреев подошел к иконам, загораживая собой свет, идущий от лампад, и громко, словно издеваясь, стал произносить молитву, которую только что хотела прочитать перепуганная женщина. Время от времени он совершал поклоны, но ни разу не перекрестился. Во время его поклонов свет от лампады падал на кровать, в которой лежала Аксакова, а когда Зенгиреев выпрямлялся, то вновь загораживал его. Это показалось Софье Александровне очень странным, ибо, как она слышала, призраки нематериальны и не могут отбрасывать тень или загораживать собой свет. А в том, что перед ней призрак, женщина не сомневалась. Пробило три часа. Госпожа Аксакова почувствовала, что теряет сознание от пережитого.Наутро кормилица обнаружила хозяйку в ужасном состоянии: тело несчастной женщины корчилось в страшных судорогах. Несмотря на все усилия вызванного доктора, этот припадок, сопровождавшийся сильным горловым кровотечением, длился до 10 часов утра.На другой день после ночного события пришло известие о болезни Зенгиреева, а следом — о его кончине, которая последовала в ночь на 13 мая в три часа утра. Судя по штемпелю на конверте, второе письмо шло к адресату около трех месяцев. Вскоре после похорон приехала вдова Зенгиреева и рассказала, что мужа похоронили с длинными волосами и бородой, отросшими во время его болезни. Более того, по странной фантазии родственников, распоряжавшихся похоронами, его положили в гроб в длинном черном суконном одеянии, нарочно заказанном для этого...Прошло много лет, и в 1917 году сбылось пророчество призрака, которое госпожа Аксакова успела прочитать на листе пергамента, положенного на ее тумбочку. Во время Октябрьской революции погибли все родственники Софьи Александровны, а сама она вынуждена была уехать за границу, где умерла в бедности и полном одиночестве.Статья Евгения Школьникова.

Ключевые слова: Призрак пророчество революция

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