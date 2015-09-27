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Истории из жизни

Рассказ лесника Х.

Рассказы старых лесников.
В свое время получила от начальства нестандартное задание: написать для юбилейного альманаха большой материал об истории создания нашей организации, о рабочих буднях простых работников леса, собрать фотодокументы и т. п. С этой целью решила я опросить поголовно всех наших пенсионеров. Их оказалось негусто – трое человек. Один всю жизнь проработал лесником, другой некоторое время работал мастером, третий – лесничим. Приготовила я опросник, запаслась где тортиком, а где и бутылочкой и отправилась интервьюировать наших пенсионеров. Они с удовольствием делились воспоминаниями. Среди вопросов, необходимых для написания материала для книги, был и один, интересующий лично меня: а не случалось ли с Вами во время работы чего-нибудь такого-этакого, не находящего логического объяснения? Оказалось, случалось. Каждый рассказал мне свою историю.

Рассказ лесника Х.
Дело было между 80–90 годами прошлого столетия. В тот год очень сильно горели леса. К тушению привлекали не только лесную авиаохрану и лесников, но и работников предприятий. Лесник Х. только что вернулся с очередного пожара, не успел и пары дней отдохнуть дома, как по рации передали: «Собирайся, скоро за тобой будет вертолет, отправляйся на тушение очередного пожара». Начальство объяснило это тем, что бригада, в которую должен был войти Х., собрана из работников различных госучреждений, которые не только пожаров, леса-то толком не видели. Он, опытный работник и отличный знаток леса, должен был своей персоной укрепить эту бригаду и содействовать ее руководителю, человеку от лесных и пожарных дел тоже достаточно далекому. Пока летели в вертолете, Х. понял, что, действительно, тут собралась «бригада — ух!». Не то чтобы люди были какие-нибудь плохие. Нет. Просто они не понимали, что им предстоит серьезное и опасное дело, вели себя так, как будто их куда-то на пикничок везут. Да и откуда бы взяться серьезности и сплоченности, если многие в первый раз друг друга видят, а начальник вроде бы и начальник (важный и командует), но никто не знает, кто он такой и откуда взялся. В общем, приуныл наш Х., понял, что придется трудно. Ведь в пожарном деле дисциплина должна быть как в армии. Командует начальник, остальные беспрекословно подчиняются. От этого зависит и результат действий, и зачастую сама жизнь людей.

Пожар возник в самой таёжной глуши, у излучины неприметного ручья, возле обширного болота. Это-то болото и не давало огню уйти на северо-запад. Зато в другую сторону не было никаких препятствий. Пожарище занимало уже приличную площадь и всё увеличивалось.
Чтобы выбрать удобное место для посадки, где не мешает идущий от пожарища дым, вертолёт почти облетел пожар по периметру. Тут все увидели: на этом же пожаре работает ещё одна бригада, с другой стороны. Высадились, вытащили вещи. Начали устраивать бивак, поставили котелки. Когда перекусили и стали разрабатывать план дальнейших действий, кому где быть и чем заниматься, один из мужиков вдруг заявил:
Пока тут суд да дело, я быстренько к другану сбегаю. Я знаю, что в той бригаде, которую с вертолета видели, мой друган должен быть. Я видел, что по кромке болота туда можно пройти. Я быстро, одна нога там, другая здесь.
И предложил еще одному человеку, с которым познакомился в вертолете, составить ему компанию. Тот согласился.
И хотя начальник им строго запрещал покидать расположение и грозился всякими карами (хотя чем он мог пригрозить — что больше никогда их не отправят на тушение пожаров?), поулыбались, пооправдывались, мол, что такое, работать еще не скоро, а они моментом вернутся, взяли сигареты и ушли. Сигареты без фильтра, «Прима», были среди матобеспечения, целый ящик, и его-то первым и вскрыли, едва только вылезли из вертолета.
Лесные пожары тушат обычно рано утром, вечером и ночью, если ночи светлые, когда огонь слегка утихает. Днем отдыхают. За делами про дезертиров немного подзабыли. На следующий день руководитель бригады связался по рации со своим коллегой из другой бригады, чтобы обсудить ход тушения и скоординировать действия. И в конце разговора вспомнил:
— Кстати, ты там наших поторопи. Если сегодня же не вернутся, обоим прогулы и к работе больше не допущу, мать их перемать! Прием.
Немая сцена.
— Каких «ваших»?
Выяснилось, что никто к ним не приходил.

Вот когда особенно пригодился Х. Местный житель, охотник, лесник, отлично знающий тайгу. На поиски отравились втроем: сам руководитель, Х. и еще один парень. Тропку, по которой прошли «дезертиры», было отлично видно. Там, собственно, и была узкая звериная тропа. Она шла ровно по краю болота. Но, возможно, оттого, что год был очень пожарный и зверье покинуло эти места, она сильно заросла травой. Поэтому по примятой траве и мху было отлично видно, где прошли люди. Справа — болото. Но не топкое, не такое, как в «А зори здесь тихие», а крепкое, клюковник на сфагнуме, достаточно свежем, чтобы остановить пожар. Человека везде держит. Слева — уже пройденное пожаром мелколесье. Прошли километра два, глядя во все стороны. Тут через тропинку лежала старая, вросшая в землю валежина. Возле нее — два характерно примятых окурка от «Примы». За валежиной никаких следов. Та же поросшая травой тропка, но по ней никто не ходил. Влево — никаких следов. На пройденном пожаром черном подлеске любой след отчетливо виден. Вправо — никаких следов. На сфагнуме след тоже хорошо виден, но он может выпрямиться, если мох достаточно влажный. Поэтому походили, потыкали посохом, вдруг незаметная бочажина? Нет.

«Вот как будто сидели тут, курили, и взяли их отсюда архангелы на небо» — слова лесника Х.
Вернулись ни с чем. Сообщили, куда положено. Приезжали еще люди. Искали. Тоже безрезультатно. После того как потушили пожар, облетали на вертолете и пожарище, и болото. Никаких следов. Лесник Х. говорит, что это самый таинственный и необъяснимый случай в его практике.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:50
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:50 by ГюльнараПросмотров: 625Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Лес лесник пожар исчезновение болото авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Вчера, 14:13
+3
Группа: Посетители
Репутация: (112|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 947
Болото коварно. Вроде держит человека, но знающих. Не знающие легко там могут сгинуть. Если болото засосало никогда ничего не найдут.
Может решили путь сократить, через болото: «держит же». Всякое могло случиться.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Думаю, если, конечно, история правдива, что два мужика попали в портал времени и "вывалились" в прошлое или в будущее. Подобные истории я читал, дело в том, что если провалишься один, то выберешься, потому что одному явно придёт в голову вернуться на то же место и постоять минуты три. Если туда пойдёт больше одного человека, то вернуться вряд ли получится, потому что в коллективе не думаешь, а больше надеешься.
Два вывода напрашивается из тех трёх историй, что я читал: чтобы поменять миры в портале - надо постоять минуты три там.
Очень важно при этом описание места портала для знания. В истории непонятно, где именно исчезли двое рабочих. Там даже нет чего-то особенного в месте, где были найдены окурки.
Особенность места обязательно должна быть заметна человеческому глазу. Не увидел я этой особенности из истории, чтобы как-то оценивать тему портала.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:35
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 145
Комментариев: 6 969
Может прямо в пекло забрели.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Гюльнара
Вчера, 19:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (57|-2)
Публикаций: 19
Комментариев: 1 036
Цитата: Eifersucht
Думаю, если, конечно, история правдива

Благодарю за комментарии. Я никогда не пишу неправдивых историй. Все, о чем я пишу, произошло со мной или рассказано мне знакомыми, вызывающими доверие людьми. Да и ни к чему выдумывать, фантазировать - в жизни полно всяких темных, нестандартных ситуаций. Я даже как-то писала в комментариях к одной из историй, что немного завидую тем людям, с которыми никогда ничего "такого" не происходит.
Я, наверное, как-то неправильно донесла основной посыл своего рассказа, недостаточно подробно описала самого лесника Х., которого хорошо знала. "Лесник", "хороший лесник" и "старый лесник" - это три абсолютно разных категории. "Лесник" - это тот, кто номинально занимает эту должность (или занимал, потому что сейчас во многих регионах она упразднена), "хороший лесник" - это тот, кто в своей работе разбирается и выполняет ее неформально, а вот "старые лесники" - это категория, которая сейчас уже ушла, наверное, в прошлое. Здесь "старый" значит не "пожилой", а "подготовленный так, как это делали встарь". Это человек, для которого в лесу нет тайн, фактически Натаниэль Бампо сибирской ковки. Поэтому если он говорит, что , судя по следам, эти двое не могли никуда деться, кромке как исчезнуть бесследно на том самом месте, где их следы кончились, я знаю, что он уже все учел, все проверил, просчитал все возможные варианты, и если сделал какой-то вывод, то это компетентное мнение. Достойный доверия был человек, никогда во вранье не был замечен. Царство ему небесное, умер уже.
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#5 написал: Eifersucht
Вчера, 21:00
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Цитата: Гюльнара
Благодарю за комментарии. Я никогда не пишу неправдивых историй

Пожалуйста. Верю.
Цитата: Гюльнара
Все, о чем я пишу, произошло со мной или рассказано мне знакомыми, вызывающими доверие людьми.

Ну....
Цитата: Гюльнара
Я даже как-то писала в комментариях к одной из историй, что немного завидую тем людям, с которыми никогда ничего "такого" не происходит.

Происходит со всеми, только всем удобно жить в той оболочке, которая даёт ложное чувство защиты, потому забыть выгоднее, чем всё всем рассказывать.
Цитата: Гюльнара
Я, наверное, как-то неправильно донесла основной посыл своего рассказа, недостаточно подробно описала самого лесника Х., которого хорошо знала.

Нет, вы всё правильно сделали.
Цитата: Гюльнара
Поэтому если он говорит, что , судя по следам, эти двое не могли никуда деться, кромке как исчезнуть бесследно на том самом месте, где их следы кончились, я знаю, что он уже все учел, все проверил, просчитал все возможные варианты, и если сделал какой-то вывод, то это компетентное мнение.

А я, как грибник, скажу вам, что в лесу очень сложно обнаружить след. Для этого нужен нюх, как у волка.
Цитата: Гюльнара
Достойный доверия был человек, никогда во вранье не был замечен.

Может быть.
Цитата: Гюльнара
Царство ему небесное, умер уже.

Да, царствие ему небесное.
Сомнения вот какие у меня. Вы описываете конец 80-х, скорее всего. Тогда в группах мужчин всегда было спиртное, а не только одни сигареты Прима. И вот случилась, к примеру, коллективная попойка для храбрости. На почве пьянства возникла ссора. Двоих отмудохали наглухо и закопали.
Ведь была рация и вторая группа. Обязательно для корректировки предстоящих действий и обстановки должна быть осуществлена связь с самого начала. И вторая группа должна была предупредить первую, что от них вышли два человека по направлению к первой группе. Ведь был лесной пожар, где возможно всё. Этого не было. А связались только на следующий день - что довольно-таки странно.
Следующая вещь. Окурки... . Вы представляете, что творится с папиросной бумагой окурка рядом с болотом? Папиросная бумага впитывает влажность. Ладно, фиг с ним с болотом, утренняя роса размочит окурок - точно. Вы сами написали, что тропа была поросшая травой. Я это к тому, что окурок сложно найти. Но почему-то лесник быстренько нашёл два окурка от примы. Но ведь не факт, .что это были окурки тех исчезнувших двоих мужчин.
Уж подозрительно лесник точно подмечал следы и быстро нашёл окурки.
Чтобы точно дифференцировать мистическую причину исчезновения, надо в первую очередь отбросить реальную причину.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Talisha
Сегодня, 08:01
+1
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Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 439
Люблю про лес. Я росла в тайге, в 6-7 лет с папой вглубь ходили, иногда он меня оставлял под кедром и шел собирать шишки, бывало, по часу не было. Я сидела, ела ягоды и любовалась лесом. Много иетересного видела.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 14:12
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 158
Отличная история. У меня на этот счет есть теория. Не было бы ее возможно, если бы папа мой не рассказал одну свежую историю снова из деревни в челябинской области. Я подозреваю, что порталы в другие измерения действительно существуют. Отсюда эти совершенно непонятные исчезновения людей. Вот когда правда не объяснить, куда и как люди пропали (как в случае этой истории). Мой папа же рассказал, как они летом с женой (да, не с моей мамой, увы) ехали по дороге на машине. Дорога деревенская, раннее утро, т.е. машин нет. И видят они, как впереди них дорогу медленно пересекает непонятное пятно. Зеркало-не зеркало, непонятно. Внутри, сказал, переливалось все. Оба это видели, оба друг друга спросили, не показалось ли им. Папа говорит, если бы въехали в это пятно, наверное не было бы их в живых.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:23
0
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Репутация: (97|-7)
Публикаций: 26
Комментариев: 2 498
Цитата: Jako tako
Я подозреваю, что порталы в другие измерения действительно существуют.

Без сомнения, порталы в другие измерения должны быть. Мы время, как измерение, не знаем. И истории есть про порталы, даже с возвращением оттуда. Даже местность, примерно, можно распознать, где это... . Но в первую очередь надо очень серьёзно к этому делу подойти с позиции криминала, чтобы отбросить всё подозрительное и не совсем ясное.
Конец восьмидесятых - время переходное. Милиция уже никакая, полиции ещё нет. Экспертизы затруднены, потому что лень окурки отдать на исследование. Нет людей - значит найдутся. Не нашлось с течением времени - значит дело закроем из-за давности. Если есть подозрения, что в бригаде хором отмудохали двоих наглухо, да ещё при опросе все пошли в несознанку, то никто расследовать всё равно не будет, потому что у этой толпы есть семьи, они все работают на предприятиях и много ещё чего зависит от этих людей.
Я уже перечислил за что можно было милиции зацепиться из рассказа. Только никто толком не расследовал. А спустя двести лет на том месте будут строить красивейший город-сад. И выкопают случайно два скелета с проломленными черепами. Выкопают точно потомки, может быть даже, далёкие прапраправнуки породнившихся убийц и жертв.
Дело в следующем, если глянуть в прошлое и посчитать, сколько было предков, к примеру 200-300 лет назад, то этих прадедушек и прабабушек наберётся около 11520 человек на одного потомка. Так и в будущем, мы, как и эти люди из истории, будем составлять круг родственников.
У меня два деда в первую мировую войну воевали друг с другом. А в будущем стали родственниками.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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