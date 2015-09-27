Рассказ лесника Х.

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:50

Причина: Стилистика автора сохранена

Гюльнара Просмотров: 625 Комментарии: 8 +11 Вчера, 09:50 by

Рассказы старых лесников.В свое время получила от начальства нестандартное задание: написать для юбилейного альманаха большой материал об истории создания нашей организации, о рабочих буднях простых работников леса, собрать фотодокументы и т. п. С этой целью решила я опросить поголовно всех наших пенсионеров. Их оказалось негусто – трое человек. Один всю жизнь проработал лесником, другой некоторое время работал мастером, третий – лесничим. Приготовила я опросник, запаслась где тортиком, а где и бутылочкой и отправилась интервьюировать наших пенсионеров. Они с удовольствием делились воспоминаниями. Среди вопросов, необходимых для написания материала для книги, был и один, интересующий лично меня: а не случалось ли с Вами во время работы чего-нибудь такого-этакого, не находящего логического объяснения? Оказалось, случалось. Каждый рассказал мне свою историю.Рассказ лесника Х.Дело было между 80–90 годами прошлого столетия. В тот год очень сильно горели леса. К тушению привлекали не только лесную авиаохрану и лесников, но и работников предприятий. Лесник Х. только что вернулся с очередного пожара, не успел и пары дней отдохнуть дома, как по рации передали: «Собирайся, скоро за тобой будет вертолет, отправляйся на тушение очередного пожара». Начальство объяснило это тем, что бригада, в которую должен был войти Х., собрана из работников различных госучреждений, которые не только пожаров, леса-то толком не видели. Он, опытный работник и отличный знаток леса, должен был своей персоной укрепить эту бригаду и содействовать ее руководителю, человеку от лесных и пожарных дел тоже достаточно далекому. Пока летели в вертолете, Х. понял, что, действительно, тут собралась «бригада — ух!». Не то чтобы люди были какие-нибудь плохие. Нет. Просто они не понимали, что им предстоит серьезное и опасное дело, вели себя так, как будто их куда-то на пикничок везут. Да и откуда бы взяться серьезности и сплоченности, если многие в первый раз друг друга видят, а начальник вроде бы и начальник (важный и командует), но никто не знает, кто он такой и откуда взялся. В общем, приуныл наш Х., понял, что придется трудно. Ведь в пожарном деле дисциплина должна быть как в армии. Командует начальник, остальные беспрекословно подчиняются. От этого зависит и результат действий, и зачастую сама жизнь людей.Пожар возник в самой таёжной глуши, у излучины неприметного ручья, возле обширного болота. Это-то болото и не давало огню уйти на северо-запад. Зато в другую сторону не было никаких препятствий. Пожарище занимало уже приличную площадь и всё увеличивалось.Чтобы выбрать удобное место для посадки, где не мешает идущий от пожарища дым, вертолёт почти облетел пожар по периметру. Тут все увидели: на этом же пожаре работает ещё одна бригада, с другой стороны. Высадились, вытащили вещи. Начали устраивать бивак, поставили котелки. Когда перекусили и стали разрабатывать план дальнейших действий, кому где быть и чем заниматься, один из мужиков вдруг заявил:Пока тут суд да дело, я быстренько к другану сбегаю. Я знаю, что в той бригаде, которую с вертолета видели, мой друган должен быть. Я видел, что по кромке болота туда можно пройти. Я быстро, одна нога там, другая здесь.И предложил еще одному человеку, с которым познакомился в вертолете, составить ему компанию. Тот согласился.И хотя начальник им строго запрещал покидать расположение и грозился всякими карами (хотя чем он мог пригрозить — что больше никогда их не отправят на тушение пожаров?), поулыбались, пооправдывались, мол, что такое, работать еще не скоро, а они моментом вернутся, взяли сигареты и ушли. Сигареты без фильтра, «Прима», были среди матобеспечения, целый ящик, и его-то первым и вскрыли, едва только вылезли из вертолета.Лесные пожары тушат обычно рано утром, вечером и ночью, если ночи светлые, когда огонь слегка утихает. Днем отдыхают. За делами про дезертиров немного подзабыли. На следующий день руководитель бригады связался по рации со своим коллегой из другой бригады, чтобы обсудить ход тушения и скоординировать действия. И в конце разговора вспомнил:— Кстати, ты там наших поторопи. Если сегодня же не вернутся, обоим прогулы и к работе больше не допущу, мать их перемать! Прием.Немая сцена.— Каких «ваших»?Выяснилось, что никто к ним не приходил.Вот когда особенно пригодился Х. Местный житель, охотник, лесник, отлично знающий тайгу. На поиски отравились втроем: сам руководитель, Х. и еще один парень. Тропку, по которой прошли «дезертиры», было отлично видно. Там, собственно, и была узкая звериная тропа. Она шла ровно по краю болота. Но, возможно, оттого, что год был очень пожарный и зверье покинуло эти места, она сильно заросла травой. Поэтому по примятой траве и мху было отлично видно, где прошли люди. Справа — болото. Но не топкое, не такое, как в «А зори здесь тихие», а крепкое, клюковник на сфагнуме, достаточно свежем, чтобы остановить пожар. Человека везде держит. Слева — уже пройденное пожаром мелколесье. Прошли километра два, глядя во все стороны. Тут через тропинку лежала старая, вросшая в землю валежина. Возле нее — два характерно примятых окурка от «Примы». За валежиной никаких следов. Та же поросшая травой тропка, но по ней никто не ходил. Влево — никаких следов. На пройденном пожаром черном подлеске любой след отчетливо виден. Вправо — никаких следов. На сфагнуме след тоже хорошо виден, но он может выпрямиться, если мох достаточно влажный. Поэтому походили, потыкали посохом, вдруг незаметная бочажина? Нет.«Вот как будто сидели тут, курили, и взяли их отсюда архангелы на небо» — слова лесника Х.Вернулись ни с чем. Сообщили, куда положено. Приезжали еще люди. Искали. Тоже безрезультатно. После того как потушили пожар, облетали на вертолете и пожарище, и болото. Никаких следов. Лесник Х. говорит, что это самый таинственный и необъяснимый случай в его практике.

Ключевые слова: Лес лесник пожар исчезновение болото авторская история

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