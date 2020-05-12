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Творческие истории

Загадки лесничества. Часть 2

Улыбка лесника меня немного напрягла. Тем временем проснулся Леха:

- Чего вы тут разорались? - недовольно фыркнул он. - Ничего так, что сейчас глубокая ночь?

- Цыц ты... И без тебя тошно.

- А огрызаться обязательно? - сказал лесник.

И тут произошло то, чего мы вряд ли хотели ожидать. По корпусу грузовика пришелся удар, будто кинули кирпич или крупный камень. Мы разом подпрыгнули на месте.

- Опять за старое, - недовольно фыркнул лесник, - после этих выходок кузов вправлять и снова красить.

- Да что ж это такое?! Объясните, Петр Иванович! - я трусостью в голосе поинтересовался у лесника.

- Да это вурдалак местный... - ответил лесник.

Леха, Миша и я одновременно вскрикнули:

- Кто-кто?! Вы сейчас серьезно?

Лесник, посмеявшись, сказал:

- Ну а то, если хотите - идите посмотрите.

Я прильнул к окну, чтобы посмотреть, что творится снаружи. За окном была кромешная темень, хоть глаз выколи.

После этого я решил вернуться на лавочку и сидеть вслушиваться в звуки леса. Лесник же тем временем решил налить всем чаю из термоса и позвал всех за стол. И начал довольно жуткий, но интересный рассказ про этот пансионат.

Далее со слов лесника.

Ещё в 50-х годах прошлого столетия построили Советы данное здание, чтобы сплавлять сюда психически нездоровых или неугодных им людей. Здесь же раньше работал мой старый знакомый, врачом был, да и рассказывал про эти места. Рассказывал много интересного, но вот однажды, придя ко мне в дом, Толя... То есть Анатолий Владимирович, рассказал мне по секрету, что под данным комплексом располагается военная лаборатория для исследования паранормальных явлений и способностей человека. Вход туда был только через подвал, и только для определенных лиц с кодовым названием К-1 – важные военные фигуры и ученные. Судя по его словам, там проводились опыты над людьми. В одну из ночей там вспыхнул то ли пожар, то ли что-то иное, но корпус пансионата номер 2 выгорел вместе с пациентами и некоторыми сотрудниками; пожар-то удалось потушить, но... Людей-то не вернёшь. Так как под этим самым корпусом находился вход в подземный исследовательский комплекс, здание закрыли, и туда приставили охрану, чтобы не подпускать туда "психов" и любознательных. Ну, со временем 3 корпус больницы стал старым и потихоньку рушился, и было решено людей оттуда отпустить и закрыть его. Корпус этот, кстати, был предназначен для безобидных пациентов, и их отпустили по домам.

А вот ещё что... Персонал из исследовательского комплекса эвакуироваться не успел, так и остались там... Взаперти... Помню, в молодости своей я видел одного из них на поверхности... В свете фар нашего вездехода... Человек или не человек... В общем, в халате был, стоял и смотрел на грузовик... Глаза его были пустыми, он сам был худющий как скелет, про таких обычно говорят "кожа да кости", зубы его были как... Как у акулы... Странно... как-то, верно? Стоял смотрел некоторое время и убежал в сторону пансионата... Видать, сволочи выход на поверхность нашли, а вот, что с ними там случилось – не знаю, что могло довести их до такого состояния...

P.S. Будет третья часть... Страшно, но интересно.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:16
Вчера, 11:16 by Ga-plqПросмотров: 179Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Лес пансионат вурдалак лесничий лаборатория авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ga-plq
Сегодня, 12:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 27
Ну раз не интересно, 3-й части не будет
Зарегистрирован: 12.05.2020
#2 написал: Estellan
Сегодня, 13:26
0
Онлайн
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2077|0)
Публикаций: 232
Комментариев: 2 739
Ga-plq
Не принимайте на свой счет. У нас публика пугливая, начинать знакомство с новым автором сразу с многотомника побаиваются)
Я обычно советую новым авторам на сторе начинать с коротких историй.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#3 написал: Гюльнара
Сегодня, 20:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (46|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 843
Не вняли Вы моему совету. И за это Вам плюс. Правильно, надо идти своим путем, не обращая внимания на препоны и критику. Ответьте только, прошу, на один вопрос- что же всё-таки лесники делали возле этого пансионата? Что лесники могут газушки помятые рихтовать и красить - соглашусь, бывает такое. Но чтобы лесников послали на ловлю (отстрел? помнится, в первой части Вы упоминали об оружии) одичавших советских Менгеле ... Неужели? А сколько всего частей-то?
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#4 написал: Ga-plq
Сегодня, 20:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 27
Цитата: Гюльнара
Не вняли Вы моему совету. И за это Вам плюс. Правильно, надо идти своим путем, не обращая внимания на препоны и критику. Ответьте только, прошу, на один вопрос- что же всё-таки лесники делали возле этого пансионата? Что лесники могут газушки помятые рихтовать и красить - соглашусь, бывает такое. Но чтобы лесников послали на ловлю (отстрел? помнится, в первой части Вы упоминали об оружии) одичавших советских Менгеле ... Неужели? А сколько всего частей-то?

Есть 3-я последняя
Зарегистрирован: 12.05.2020
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