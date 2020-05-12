Загадки лесничества. Часть 2

Новость отредактировал Elfin - Вчера, 11:16

Ga-plq Просмотров: 179 Комментарии: 4 +3 Вчера, 11:16 by

Улыбка лесника меня немного напрягла. Тем временем проснулся Леха:- Чего вы тут разорались? - недовольно фыркнул он. - Ничего так, что сейчас глубокая ночь?- Цыц ты... И без тебя тошно.- А огрызаться обязательно? - сказал лесник.И тут произошло то, чего мы вряд ли хотели ожидать. По корпусу грузовика пришелся удар, будто кинули кирпич или крупный камень. Мы разом подпрыгнули на месте.- Опять за старое, - недовольно фыркнул лесник, - после этих выходок кузов вправлять и снова красить.- Да что ж это такое?! Объясните, Петр Иванович! - я трусостью в голосе поинтересовался у лесника.- Да это вурдалак местный... - ответил лесник.Леха, Миша и я одновременно вскрикнули:- Кто-кто?! Вы сейчас серьезно?Лесник, посмеявшись, сказал:- Ну а то, если хотите - идите посмотрите.Я прильнул к окну, чтобы посмотреть, что творится снаружи. За окном была кромешная темень, хоть глаз выколи.После этого я решил вернуться на лавочку и сидеть вслушиваться в звуки леса. Лесник же тем временем решил налить всем чаю из термоса и позвал всех за стол. И начал довольно жуткий, но интересный рассказ про этот пансионат.Далее со слов лесника.Ещё в 50-х годах прошлого столетия построили Советы данное здание, чтобы сплавлять сюда психически нездоровых или неугодных им людей. Здесь же раньше работал мой старый знакомый, врачом был, да и рассказывал про эти места. Рассказывал много интересного, но вот однажды, придя ко мне в дом, Толя... То есть Анатолий Владимирович, рассказал мне по секрету, что под данным комплексом располагается военная лаборатория для исследования паранормальных явлений и способностей человека. Вход туда был только через подвал, и только для определенных лиц с кодовым названием К-1 – важные военные фигуры и ученные. Судя по его словам, там проводились опыты над людьми. В одну из ночей там вспыхнул то ли пожар, то ли что-то иное, но корпус пансионата номер 2 выгорел вместе с пациентами и некоторыми сотрудниками; пожар-то удалось потушить, но... Людей-то не вернёшь. Так как под этим самым корпусом находился вход в подземный исследовательский комплекс, здание закрыли, и туда приставили охрану, чтобы не подпускать туда "психов" и любознательных. Ну, со временем 3 корпус больницы стал старым и потихоньку рушился, и было решено людей оттуда отпустить и закрыть его. Корпус этот, кстати, был предназначен для безобидных пациентов, и их отпустили по домам.А вот ещё что... Персонал из исследовательского комплекса эвакуироваться не успел, так и остались там... Взаперти... Помню, в молодости своей я видел одного из них на поверхности... В свете фар нашего вездехода... Человек или не человек... В общем, в халате был, стоял и смотрел на грузовик... Глаза его были пустыми, он сам был худющий как скелет, про таких обычно говорят "кожа да кости", зубы его были как... Как у акулы... Странно... как-то, верно? Стоял смотрел некоторое время и убежал в сторону пансионата... Видать, сволочи выход на поверхность нашли, а вот, что с ними там случилось – не знаю, что могло довести их до такого состояния...P.S. Будет третья часть... Страшно, но интересно.

Ключевые слова: Лес пансионат вурдалак лесничий лаборатория авторская история

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