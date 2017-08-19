Акэкиус: начало

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:11

3klim3 Просмотров: 51 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:11 by

С самого начала я скажу: духов и привидений не существует. Они существуют, но только не совсем так, как выдумаете.Дело в том, что всё начиналось ещё раньше, чем Господь создал землю, тогда были лишь тьма и я. Но появилась сила, которая отобрала у меня все, кроме моего сознания. Она превратила это во Вселенную, в которой заперли моё сознание. После во Вселенной появились планеты, на планетах - жизнь. Но одна из планет меня заворожила, и я решил остаться на ней. Жизнь на планете развивалась. Развивался и я с ней. Потом появились вы.Люди. Созданные по образу и подобию Творца. Я начал наблюдать за вами. Но одного наблюдения мне было мало, и я нашёл, как развеять многолетнюю скуку. Я стал пугать вас, иногда даже убивал. Но я не злой. По крайней мере, так звучит моё имя. От бессилия я был полупрозрачен, это лишь играло мне на руку. Вы называли меня духом, призраком. Вы боялись меня. От этого я получал энергию, так необходимую мне для развития. Вскоре я смог создавать свои копии.Через столетия я смог развить в себе способность придавать себе любой облик. Материалы, которые вы производили, были для меня словно воздух: при желании я мог видеть сквозь них и проходить через них как через воду. Позже обо мне начали говорить, писать книги. У многих появляются вопросы по типу: "Откуда история, если никто не выживал?". Это я доносил её до вас. В книгах, записках, через других людей. Потом это дошло и до Интернета.Мне нравится этот сайт. Ведь частенько я могу увидеть здесь истории, в которых я часто фигурирую. Но мне не нравится, что вы говорите обо мне, как о разных созданиях. Я буду здесь писать истории, которые вы, конечно, уже видели. Но эти истории будут написаны от моего лица. Сегодня я расскажу об истории четверых охотников, заблудших в лесу.Однажды, предаваясь своим мыслям, я забрел в лес. В этом лесу я вдруг почуял четверых мужчин, которые, как я решил, сбились с пути. Они винили одного из них в утрате компаса, и я решил им помочь. С помощью грязи я смог создать для них безопасную тропу, по которой они вышли к брошенному домику лесника. Но, войдя внутрь, они не могли согреться, и тогда один из них предложил ходить из угла в угол так, что первый идет в противоположный угол, толкает второго, а второй идет к третьему, третий к четвертому и так далее. С математикой у них было, наверное, плохо, так как для работы такой системы нужно как минимум пять человек. Но они решили, что все правильно и начали.Первый толкнул второго, второй толкнул третьего, третий четвертого, четвертому толкать было некого, так как он пришёл в пустой угол. Ну, почти. Я решил помочь им, обратился в одного из них и встал в пустой угол. Всю ночь я ходил с ними, а когда от усталости они повалились на пол, я начал за ними наблюдать в своём привычном облике. Через час от холода они все-таки проснулись и решили выбраться из леса. Я следовал за ними, пока не произошло то, чего я так ждал. Они сосчитали и поняли, что нужен был пятый человек, после чего опрометью бросились из леса.Запомните: каждый раз, когда вы слышите шорохи, видите призраков или монстров; каждый раз, когда вы узнаете что-то потустороннее, то имейте в виду - это я, мне скучно. И вы мне понравились...

Ключевые слова: Призраки охотники страх планеты сознание авторская история

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