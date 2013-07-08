Лесник

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:32

Sansmaslina Просмотров: 147 Комментарии: 4 +7 Сегодня, 16:31 by

Историю эту мне недавно рассказал мой дядя, которому на момент событий было лет 15, не больше. Дальше с его слов.Жил раньше я в небольшой деревне Подкаменка, расположенной неподалеку от города Усть-Илимск. Время тогда было очень бедное, особенно для такой большой семьи, как у нас. Всегда буду благодарен своим родителям, которые, несмотря на все трудности, смогли воспитать всех пятерых своих детей и дать им достойное образование. Ну, да ладно. Отец занимался перевозкой древесины из лесопилки до большого города. Работа не сложная, но на нее уходило почти все его свободное время, а потому дома он бывал не так часто. Мама в основном занималась огородом и скотом. Молоко, мясо, овощи, творог – все это имело большую популярность среди жителей города. К счастью, постоянные клиенты нашлись очень скоро, и товар начал приносить неплохую прибыль. Однако накопить достаточно средств на обучение моего восемнадцатилетнего старшего брата не удавалось, и мы с ним решили начать искать заработок на просторах деревни.Поначалу я работал курьером местного отделения почты и разносил различные посылки и письма жителям деревни. Мой брат же устроился медбратом в фельдшерско-акушерском пункте. Было приятно, что мы хоть как-то помогали родителям с деньгами, хотя и платили, конечно, не так много. Через месяц отцу удалось найти мне место на лесопилке, где я выполнял различные поручения от здешних работников. Парень я был довольно быстрый, а потому местный коллектив в скором времени принял меня в свой круг.В тот день бригада искала добровольца для выполнения спецзадания: сходить на разведку к соседней лесополосе, расположенной в 4 километрах от лесопилки. Я предложил свою кандидатуру, но мой отец настаивал на том, что это может быть опасно, и я могу заблудиться. Однако я убедил его дать мне возможность впервые проявить себя на таком серьезном задании.Дорога туда оказалась довольно простой и, сделав все, что мне нужно, я начал собираться в обратный путь. Вот здесь-то и началась какая-то чертовщина. Пройдя почти километр, я снова увидел перед собой то место, откуда начинал свою дорогу обратно. Первый раз мне удалось убедить себя, что это лишь две похожих друг на друга части леса, однако когда через еще километр все снова повторилось, сдерживать резко появившийся страх становилось почти невозможно. Я пытался повернуть в другую сторону, но все оставалось прежним. То же кострище, те же деревья, та же местность.Время шло к вечеру, потихоньку начинало темнеть, а я, совершив эту петлю раз пятый или шестой, уже совсем выбился из сил и решил отдохнуть на этом самом злосчастном месте. Внезапно откуда-то из-за леса сзади меня раздался чей-то старческий громкий голос:- Эй! Ты что здесь делаешь? Заблудился, что ли?Обернувшись, я увидел седобородого человека, одетого в старый черно-зеленый костюм и большие резиновые сапоги. В одной руке он держал крепкую березовую ветку, а в другой – старый советский фонарь, освещающий его морщинистое лицо с несколькими шрамами на щеках. Пытаясь не показаться трусом, я нашел в себе силы ответить ему:- Я здесь по одному поручению, но теперь не могу найти дороги обратно.- А, ну ясно. Ладно, давай уж выведу тебя отсюда, – с усмешкой проговорил он.Он повел меня в ту сторону, в которую, как мне казалось, я ходил уже два раза. По пути я выяснил, что он – здешний лесник и занимает этот пост уже не один десяток лет. Он, в свою очередь, интересовался о том, чем я живу и о моей семье. В общем, мне этот дедушка показался довольно интересным человеком.Спустя час ходьбы мы вышли на уже знакомые мне места, и вдалеке я заметил очертания своей родной деревни.- Вот мы и пришли. Твоя деревня уже недалеко, так что, думаю, дальше ты и сам сможешь дойти, – спокойно произнес лесник.- Вы могли бы зайти к нам домой. Думаю, мои родители были бы не против такому приятному гостю, как вы, – вежливо заметил я.- Нет уж, прости, мой юный друг, но мне нельзя к людям. Это твой дом и тебе туда нужно возвращаться поскорее. А мой дом – этот лес и именно ему я принадлежу.После этих слов я попрощался с лесником и побежал до дома. Внутри меня сразу же встретил обеспокоенный отец, которому на лесопилке сообщили о том, что я долго не возвращался с задания. Услышав мою историю о загадочной петле и о чудесном спасении, отец удивился, поскольку по моему описанию лесником являлся старожил деревни Никита Степанович, посвятивший всю свою жизнь этому лесу. Все бы ничего, но его уже два года, как застрелили какие-то браконьеры, когда тот пытался помешать их преступному промыслу.Как оказалось, на той лесополосе не раз находили тела нарушителей закона, которые, как говорили очевидцы, умерли от обезвоживания и голода. Похоже, что попав в ту самую петлю, они неделями не могли найти из нее выхода. Местные считали, что хоть лесника и больше не было в мире живых, он остался хранителем леса и продолжил свое дело, помогая найти дорогу случайно заблудшим в эти дебри людям и охраняя эти места от вероломных вторжений.

Ключевые слова: Лес петля ловушка дух лесопилка авторская история

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