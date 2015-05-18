Не шутите со своими фотографиями

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 09:16

Сабелька Просмотров: 731 Комментарии: 4 +12 Вчера, 09:16 by

Эта история случилась лет 15 назад.У меня есть близкая подруга Ольга, которая уже в начале двухтысячных была мастером Фотошопа уровня Бог. Мы познакомились с ней в издательстве, где я некоторое время работала. И я была свидетельницей событий в режиме реального времени.Однажды к мужу Ольги пришел его знакомый Сергей, с которым когда- то они вместе учились в университете, и через него попросил Ольгу помочь ему в одном необычном деле.Сергей принёс с собой два электронных файла: свой портрет и портрет некоего Андрея, который также учился на их курсе. Ольге предстояло сделать из этих портретов средний образ, похожий на обоих парней. Предполагалось, что по одному и тому же паспорту с этой фотографией Сергей въедет в какую-то страну, а Андрей вернётся в Россию. Такая вот рокировочка.Ольга сразу же рассказала мне об этой странной просьбе и выразила сомнения, не нарушит ли она в этом случае закон. Я сказала, что не нарушит, т.к. она ведь изготавливает не паспорт, а всего лишь делает фото, например, с целью шутки, чтоб разыграть их друзей или жён, и понятия не имеет о подлинной цели своей работы.Ольга согласилась. О гонораре Сергей не заикнулся, а Ольга не спросила. Но предполагала, что он может заплатить достаточно щедро, т.к. был хорошо обеспечен, случай был незаурядный, работа высококвалифицированная да и цель серьёзная.И Ольга села колдовать. Я видела эти два портрета. Парни были похожи друг на друга отдаленно, оба светловолосые и сероглазые. У "нашего" были большие глаза, у незнакомца- с прищуром. У Сергея было узкое лицо, а у Андрея более широкий волевой подбородок с ямочкой посредине. Вот с этой ямочкой Ольга намучилась. Куда ее девать? Если бы парни носили бороды, все было бы проще. Но бород не было. В итоге ямочку на фото оставила, но сделала не такой отчётливой... Ольга бесконечно накладывала и перекладывала два изображения. Работа захватила ее. Были проведены сотни манипуляций, и результат был отличным: "парень", полученный искусственным путем, был удивительным образом похож на обе фотографии.Сергей пришел забирать файл, когда мужа не было дома. Да... Я не сказала про важную деталь. Сергей был красив. И явно знал об этом. А я таки уверена, что мало кто может быть более неприятным в общении, чем красивый мужчина, сознающий свою красоту. Буквально с порога он начал строить глазки и кокетничать. Скачал готовый файл на диск и в благодарность попытался погладить Ольгу по коленке. Явно был уверен в своей неотразимости и в том, что вниманием своим осчастливит Ольгу и как бы расплатится за ее работу. Это показалось ей отвратительным, а сам Сергей- расчётливым и мелочным... В итоге он ушел, не заплатив ни копейки. Ольга пережила этот момент философски, мужу не пожаловалась и пока отложила мечту о новой палетке теней Пупа.Через некоторое время на электронную почту Ольги пришло письмо с фотографиями от Сергея. Очередной акт самолюбования. Мы рассматривали их вместе: Сергей за границей на фоне того- сего, Сергей в кофейне... Крупный план. На его подбородке мы отчётливо увидели проступающую ямку, которой раньше не было! Подумали, показалось. Увеличили фото - ямка есть! Откуда? Тень как- то странно легла? Допустим.В письме Сергей благодарил Ольгу за работу и писал, что на днях сломал ногу, упав на лестнице супермаркета. Но главное - писал он- от Андрея пришла весть из России, он благополучно добрался и в первые же дни после прибытия на родину сломал ногу!!! "Не наколдовал ли ты нам общие неприятности?"- вопрошал страдалец.Ольга оставила это письмо без ответа.

Ключевые слова: Подруга фото фотошоп авторская история

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