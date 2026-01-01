Тоннель

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Raven777 Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:34 by

Солнце уже садилось за горизонт, но не было видно ни его, ни легких облаков, еще полчаса назад алевших на небосводе. Сейчас небесный свод заменил бетонный, монолитный потолок, уходящий вверх на десяток метров. Рон попробовал посветить фонариком выше, но казалось, что тьма, гнездившаяся в этом месте, собралась комом и не желала уходить далеко, забиваясь в бетонные щели, цепляясь своими острыми щупальцами за стены, словно гигантский осьминог.Чертов туннель! Рон попытался собраться с мыслями... Совсем недавно он ехал по проселочной дороге среди леса на севере Румынии, куда приехал в отпуск вместе со своей сестрой из Шотландии. Девушка осталась в гостинице пить теплый глинтвейн и гулять по осенним, но еще теплым улицам городка. Его же всегда манила неизвестность и вкус старины, поэтому, узнав от местных жителей, что в глубине леса есть заброшенная деревенька, он решил взять в аренду старенькую машину и доехать до нее за один вечер.Дорога была не то чтобы прямой, иногда она была асфальтированной, иногда, через развилку, утопала в плотной грязи и раскидистых ветвях можжевельника. Пару раз под колесами стучала какая-то кирпичная кладка, и Рон был уверен, что он уже близко к месту назначения. Вот только навигатор отключился в этой глуши на полпути, интернет пропал еще раньше, а связь напоминала о себе лишь одним делением на индикаторе, но всё это не имело значения. Рон привык к тому, что желанные и забытые места прячутся вдали от цивилизации. На своей родине он часто бывал и в заброшенных замках, и заброшенных домах, один раз даже в небольшом забытом портовом городке. Но там, на островах, всё было ближе, компактнее. Здесь же, на материке, дороги были ощутимо длиннее и незнакомы ему.Рон хоть и был еще молод, но явно не глуп. Он выехал засветло, предусмотрительно предупредив свою сестру о небольшом личном путешествии. Взял с собой 2 фонаря — небольшой карманный и яркий походный, бутылку воды, коробку шоколадных батончиков и сигнальный пистолет. В последнем не было особой необходимости, но если попадется дикий зверь, то он его явно отпугнет. Он оставил записку в холле отеля со своими координатами, куда должен был приехать. В общем, парень был подготовлен к нежелательным событиям, не желая становится жертвой хоррора низшей категории. В родном городе у Рона была пара стычек с агрессивными бродягами, но здесь, в такой глуши, он не ожидал встретить бездомных.И вот его остановило не природное явление, а творение рук человеческих. Путь как раз поднялся в гору, а потом резко опустился. Парень не успел среагировать, когда дорога резко пошла под откос — подъем заканчивался достаточно крутым обрывом. Он дернул тормоза, но машину понесло вниз по влажной земле, и, пару раз подпрыгнув и ударившись головой о обшивку крыши, Рон рухнул в темноту, ощутив удар о стену. Машина оказалась в туннеле, и когда ее занесло, она ударилась о бордюрный камень и застыла.Сначала весь мир поглотила тьма, и несколько секунд Рон ощущал, что его шейные позвонки онемели, а руки застыли, намертво обхватив руль. Сильное свечение, сдавившее глаза, расходилось болезненными кругами. Но понемногу онемение стало отступать, и Рон обмяк в водительском кресле. Он чувствовал тёплую кровь, текущую по его губам, видимо, разбил лицо о руль. Глаза открылись, но видимости это сильно не прибавило. Он попробовал включить фары, из них загорелась одна, неповрежденная. Вытерев лицо рукавом, он открыл дверь машины и вышел в темноту. Потом достал из кармана один из фонариков и осмотрелся.Рон понял, что въехал в какой-то заброшенный, недостроенный туннель, который не был указан на карте. Сбитые монолитные бетонные блоки составляли часть стен, некоторые из них треснули или вывалились из кладки. Туннель явно был автомобильным, потому что он стоял на асфальтированном проходе, по бокам же шли небольшие пешеходные дорожки с высокими, по пояс, гранитными бордюрами, в один из которых он и врезался. Туннель был двухполосным, широким. Парень разглядел даже светильники, которые были установлены в ниши под потолочным сводом, но они не горели и явно ни к чему не были подключены. Почему туннель возник после лесной, полузаброшенной дороги, которая еще и заканчивалась обрывом, было решительно непонятно.Молодой мужчина внимательно осмотрел автомобиль спереди и пришел к неутешительному выводу: обратно на нем поехать уже не получится. Правое колесо было смято, ступица отломана, вырвана с корнем с оси. Он уже мысленно прикинул, сколько денег придется отвалить каршеринговой компании. Ладно, с этим можно было повременить, сначала нужно было придумать, как выбраться из данной ситуации.Было два пути: вернуться обратно и залезть по жидкой грязи на достаточно крутой холм, а потом по старым следам возвращаться обратно. На это ушло бы несколько часов, и уже начало темнеть. Такая перспектива Рона совершенно не устраивала, хотя молодой человек и любил пешие переходы. Голова болела, кружилась, и его слегка подташнивало – возможно, последствия сотрясения. Перспектива идти ночью по полузаброшенной лесной дороге, которая еще и грозила встречей с редким лесным хищником, была далеко не радужной. Второй вариант — это все-таки пройти странный туннель. Так как его не было на картах, Рон предположил, что туннель еще строят, возможно, на том конце будет или строительная бригада, или выход на более оживленную дорогу. Рон внимательно всмотрелся в темноту. Ему показалось, что вдалеке он видит немного подрагивающий проблеск, хотя расстояние было трудно определить — сказывалась усталость и больная голова.Какой может быть протяжённость этого подземного «коридора»? Ну километр максимум, потому что кому и зачем здесь строить более массивное сооружение вдали от крупных городов? Рон решительно выгреб из машины свой небольшой рюкзак, бутылку воды и, распаковав один из шоколадных батончиков, неуверенно зашагал вперед.Прикончив шоколадку и выкинув обертку, Рон заметил, что его бесит эхо его собственных шагов. Он никогда не был под землей, и сейчас эхо его собственных шагов больно било по его ушам, усиливая головную боль. Часы с крохотной подсветкой показывали одиннадцать часов вечера — парень решил засечь, сколько займет времени его переход. Казалось бы, минут 20, не больше. Пройдя некоторое расстояние, он оглянулся, чтобы посмотреть, как далеко он отошел от машины, но не увидел ее, возможно, единственная фара погасла, а фонарик не доставал так далеко своим лучом. Воздух был сырым и липким, застоявшимся. Он шел и вспоминал истории о горных троллях, которые рассказывала ему бабушка. В них пещерные существа часто заманивали непутевых путников в свои владения. В голове заиграла мелодия из сюиты «Пер Гюнт» «В пещере Горного Короля». Странная мелодия, и завораживающая. Может быть, и его сюда заманил неизвестный злой дух? Голова стала болеть чуть меньше, но мелодия была навязчивой и теперь будоражила его затуманенный ум. Рон встряхнулся и взглянул на часы — прошло уже пятнадцать минут, а выход как будто бы не приблизился. Он достал фонарик мощнее, с ним стало сразу уютнее, но и он пропадал в обволакивающей тьме впереди. Странно, но в воздухе не было вездесущей мошкары, которая обычно крутится в воздухе, ни заблудших птиц, ни (он ожидал их увидеть) летучих мышей, которые выбирают своим домом заброшенные подземелья.Парень ускорил шаг с твердой уверенностью быстрее добраться до выхода. Назойливый «Пещерный Король» в его голове уже переходил к кульминации, когда Рон споткнулся о выбоину в асфальте и, распластавшись, выронил фонарь. Он смотрел, как его кусочек света крутанулся в воздухе, не разбился, но покатился дальше. Прогремев стальной рукояткой, луч света неожиданно крутанулся на месте, поднялся и повис в воздухе. Рон задержал дыхание. Фонарь продолжал раскручиваться, поднимаясь под потолок. А после его словно сдавила огромная бесшумная рука, и, бросив несколько электрических искр, он погас.Парень не поверил своим глазам, он моргнул, но со всех сторон к нему подступила темнота. Он нащупал в кармане второй, более слабый фонарь и направил его луч вперед. На дороге валялись кусочки его надежного походного «светила». Он отряхнулся, поднялся и осторожно подошел к обломкам. Ничего, тишина. Он задрал голову, но молчаливые своды крепко прятали тьму. Рон чувствовал, как зашевелились волосы у него на затылке, и, выдохнув, ринулся вперед.Обычно, когда человек один в темноте, он чувствует, как что-то «дышит» ему в спину, это старый страх еще пещерного человека. Но сейчас Рон ощущал, что угроза «дышит» везде. Тоннель неожиданно поменялся, изменил свою пространственную сущность. Парень не видел ничего, кроме темных стен, но ощутил вокруг себя движение. Вверху на потолке, внизу, под ногами, со всех сторон. Огромные липкие щупальца тьмы сжимались вокруг него. Он мог бежать, мог идти, ползти или сидеть на месте, но сейчас это было не важно. Огромная бесформенная материя двигалась во всех направлениях внутри туннеля, единовременно выдав себя, но пока не приближаясь к нему, но обозначив свое теперь зримое присутствие. Рон с сомнением посмотрел на потолок и увидел в глубине свода красные светящиеся точки. Они переливались малиновым оттенком, сжимались и расширялись. Сначала парень подумал, что это какие-то флюоресцентные насекомые, но осветил фонариком лишь трудноразличимую черную массу с красными прожилками. Внезапно одинокий человек понял, что это не просто прожилки, а глаза. Глаза странного существа, бесформенного месива, что обитает в этом туннеле. Он чувствовал движения призрачных отростков, сотен усиков, плотных сплетений и ответвлений. Они меняли очертания, превращались в крылья, лапы, клешни, острые стрекочущие жала медуз, ядовитые лапы богомола. И лишь одна маленькая деталь не давала этому нечто опутать его, охватить в свой кокон. Рон едва это понял, когда тьма решила действовать. Словно рой насекомых она опутала его руку, при этом не давая бежать, но потом неожиданно дернула, подняла под потолок. Он успел только вскрикнуть.Его рука с хрустом сомкнулась, он чувствовал, как трескаются его кости, как кровь течет в рукав куртки, как лопается пластмасса в середине ладони. Он висел, наверное, в пяти метрах над землей, пока мощная теневая «клешня» сдавливала ему руку. Фонарик жалобно моргнул несколько раз и погас, а тьма отпустила его, словно кот надоевшую игрушку.Рон упал на холодный бетон, удар вышиб из него весь воздух, он согнулся несколько раз, судорожно пытаясь вздохнуть, прежде чем его лёгкие распрямились. В глазах мерцали звезды, в ушах звенела проклятая мелодия, он закашлялся, обхватив здоровой рукой разрубленную ладонь, и начал кричать, не переставая, а потом крик сошелся на шепот, и он заплакал, словно маленький ребенок.Грузное, многомерное тело оплетало его со всех сторон, как огромная многоножка, он чувствовал спиной что-то гладкое и холодное, по ногам струились призрачные черви, по плечам проползали стаи пауков. Потолок опускался на него, красные точки расширялись. Так расширяются глаза хищника, уже ощутившего вкус добычи. Рон замер в безмолвном ужасе, панически пытаясь найти выход. И тут что-то знакомое уперлось в его бок холодной пластиковой рукоятью. Мысль, словно молния, обожгла его разум, и парень вскинул здоровую руку с сигнальным пистолетом. Он облизал сухие от напряжения губы и взмолился неизвестным далеким богам: только бы патрон не отсырел!Раздался щелчок и торжествующее шипение. Яркий сноп зелёного света резанул, словно бритвой, глаза, ярким, тяжёлым свечением поднялся из ствола и ударил прямо вверх, в открытые красные щели. Многоголосое месиво из шипения и немой боли расползлось по сводам. В один момент сплетённые щупальца отпустили свою добычу, бросившись в разные стороны. Рон выдохнул и, неловко опираясь на больную руку, вскрыл рюкзак, доставая ещё один световой патрон, и дрожащей ладонью заправил его в ствол. Он был на волоске от гибели. Неуклюже вскочив на ноги, парень, хромая, побежал вперёд.Впереди маячила большая белая щель, и Рон понял, что наконец-то видит выход. Тьма выпустила его, но не отступила. Он несся вперед, подальше от древних демонов, от горных троллей, от мерзких лап, тянувшихся за ним из мест, куда никогда не попадает солнечный свет. Он смеялся и плакал как безумец, сбиваясь на ходу, боясь оглянуться, он трясся в беззвучном смехе, воздух выходил из него, он почти не мог дышать, но все равно он жив, жив!С размаху, прыжком Рон бросил свое тело вперед перед тем, как мир померк. Раскрытая арка оказалась совсем рядом, но почему-то стала заваливаться вверх, меняя положение в пространстве. Он даже успел разглядеть луну, праздно смотрящую на него вдали, перед тем как провалиться в пустоту. Перед самым выходом была коварная ловушка – огромный бетонный колодец. С отчаянным криком Рон летел вниз, пытаясь понять, что произошло. Он не упал на дно колодца, а продолжил лететь прямо в раскрытый зев, в утробу бесформенного нечто, наполнившего этот туннель. В отчаянии он зажал курок, но зеленая искра захлебнулась в водовороте шуршащих черных мух, струящихся червей и черной пыли. Пространство вокруг заполнила темнота, сжалась и передавила огонек, и он с шипением погас, сломав последнюю преграду между человеком и всепожирающим нечто. Крик Рона утонул в странной, неописуемой мелодии, черный дым заполнил его легкие, леденящая жижа залила желудок, распространилась, словно болезнь, вытеснив остатки света из его крови. Его сосуды лопнули, кожа обуглилась, кости сжались и распались на бесформенные фрагменты. Он не успел ощутить боли – в одно мгновение от него остались лишь фрагменты его физической оболочки, а разум провалился в неописуемую пустоту, сопровождаемую хтонической мелодией.Среди ночи строителей разбудил нечеловеческий вопль. Они как раз отдыхали после трудового дня, играя в карты. Недавно им поручили расчистить старый недостроенный туннель в лесу и проложить к нему новую дорогу, чтобы соединить трассу и пригород. Когда бригадир подбежал к туннелю, он сразу включил генератор и, привыкая к яркому свету, ринулся с парой ребят в темноту туннеля. Мужчина не очень любил находится здесь ночью, и, хотя работа шла всего неделю, среди рабочих поползли странные слухи о перегорающих лампочках и гаснущих фонарях в туннеле.В дренажном неглубоком колодце у выхода лежал молодой мужчина. Он истошно хрипел, видимо, кричать у него уже не было сил. На вид лет двадцать пять, но совершенно седой, в одежде, перепачканной глиной. Он сжимал в руках сигнальный пистолет. Рядом догорала потухшая сигнальная ракета. В глубине тоннеля рабочие увидели фонарик, одиноко уставившийся лучом в потолок. Парень не мог внятно ничего сказать, и даже когда его выносили на свет, лежал в позе эмбриона. При падении он не получил видимых повреждений, но очевидно был не в себе.Его машину нашли в начале тоннеля, разбитую, с оторванным колесом и работавшей исправно фарой. По документам выяснили, что он турист, и позвонили в полицию. Полицейские осмотрели туннель, опросили рабочих, а медики забрали несчастного в больницу. Он так и лежал на носилках, не в силах сказать ни слова. Когда специальные службы уехали, один из рабочих зашел вглубь туннеля и осмотрелся. При работающих фонарях ему показалось, что стенки туннеля сочились какой-то странной черной жижей, но, присмотревшись, он понял, что это просто оптическая иллюзия – ночная влага на стенах отражала блики света от фонарей. Рабочий выключил генератор и пошел в бытовку – завтра ему предстоял просто еще один рабочий день, и пора было уже лечь спать. В конце концов, за его спиной был просто обычный темный туннель, ничего необычного…

Ключевые слова: Тоннель дорога одиночество нечто тьма пустота авторская история

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