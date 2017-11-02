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Истории из жизни

Не ходи

Автор - я.
Будет здорово, если в комментариях вы поделитесь мнением насчет подобных историй.

#1
4-й класс школы, жаркая весна, Ташкент.

Занятия за занятиями: прибегаешь из школы — поел — бежишь в музыкальную школу — график мне давно привычный и понятный. В этот день недели времени мало, дорога каждая минута, так что с вечера набор тетрадей для занятий музыкой подготовлен и аккуратно сложен в углу стола.

Обед закончен, время выхода. Всё по плану, кроме тетрадей — их нет. Обегаю всю квартиру, стандартно проверяю: «А может, уже положила в портфель?» — нет.
К поиску подключается мама, затем папа и бабушка.
Часики тикают, тетрадей нет. Да вот только были здесь, мама подтверждает.
За поисками прошло условных минут 40 (если можно это назвать поисками, т. к. мест, где тетради могли бы находиться, не так много, так что всё сводилось к неуверенным перепроверкам одних и тех же поверхностей), ну, ерунда какая-то... Итак, занятие безвозвратно упущено, принимаем совместное решение: учебу сегодня пропустить. Проходит еще полчаса. Мама зовет. Захожу — стоит растерянная посреди комнаты, разводит руками. На столе валяются (именно валяются, будто стопку сбросили с высоты полуметра) мои музыкальные книжки-тетрадки. Посередине, на самом видном месте.
Ну лаааааадно, как скажете.

#2
Блин, мне почти 30, Москва, душное лето.

«Ты должна, должна гулять с ребёнком каждый день! Витамин ДЭ» — маму не остановить.

А мне не хочется, и всё. Понимаю, что она права, стараюсь замотивировать себя на прогулку хотя бы до магазина. Ладно, возьму что-нибудь вкусненькое — вот и мотивация. Одеваюсь, одеваю 3-месячную дочь. Так, стоп, а где карта? Точно помню, как 5 минут назад положила её в карман джинсов. И что? Где?
Начинаем искать, ищем, ищем, нет. Ребенок устал, начинает капризничать. Понимаю, что момент упущен, раздеваю, укладываю спать — а вот и карта нащупалась. На кровати ПОД постельным бельём. Т. е. между матрасом и простынёй...
Ну что ж, окей, хорошо, без проблем, вам виднее.

Ну и #3 немного посерьезнее.
Снова откатимся в детство, мне года 4, вечер, и нужно идти гулять с собакой. Мама собирается брать меня с собой. Встревоженно пытаюсь отговорить маму идти на улицу, потому что туда нельзя — «там волк». Какой волк и что мне сфантазировалось, маме непонятно, так что уверенным шагом идем справлять естественные потребности питомца. Откуда-то вылетает неизвестная хаски без поводка и налетает драться на нашего дворового рыжего любимца. Занавес.

Дорогая, сейчас тебе точно лучше остаться дома.
С заботой и наилучшими пожеланиями,
твои Демоны.

P. S. Было бы здорово вот сейчас добавить шокирующую концовку о том, как в тот же день злой ураган разрушил музыкальную школу, а продуктовый вдруг вспыхнул и сгорел. Но нет, мои дорогие читатели, ничего не случилось. Но кто знает, какие опасности остаются в тени непринятых нами решений?


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:15
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 16:15 by MystiqueПросмотров: 511Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Тетради школа прогулка карта собака авторская история

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Комментарии

#1 написал: lukery
Вчера, 23:53
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 19
Папа любит мне говорить, когда я начинаю гнуть события в бараний рог:
- Не надо насиловать жизнь. Уступи, всё твоё твоим и будет.

У него как-то пропали ключи от машины.
Он проработал водителем - экспедитором всю свою жизнь, исколесил полмира и всю страну. Человек ответственный, любит порядок во всем, выдержанный.
Это резюме о нём к тому, что документы и ключи ВСЕГДА лежат на строго определенном месте. И горе тому, кто это нарушит.
В тот день папа собирался в рейс. Ему нужно было добраться на своей машине до базы. Рейс был спланирован так, чтобы папа успел вернуться до моего выпускного из школы. Я переживала, что из-за работы отец пропустил все важные для меня мероприятия. Папа хотел, а главное обещал, быть на выпускном.
Но ключи пропали. Он положил их при мне на ОПРЕДЕЛЕННОЕ место. Мы присели "на дорожку". Встали - ключей нет.
Что началось. Перевернули весь дом.
Нет ключей. Папа позвонил в такси - нет свободных машин. Знакомые, друзья - все не смогли помочь, кто отъехал, у кого машина не на ходу. И тут казалось бы большая удача. Звонит сменщик, просит отдать этот рейс ему. Жена купила путевки в Турцию.
Я сидела рядом, слышала их разговор по телефону. Папа на меня посмотрел. Мы понимали, что если уступит - не попадет на выпускной. Мне моральных сил хватитло только рукой махнуть, мол соглашайся.
Папа остался дома.
Ключи сразу нашлись на ОПРЕДЕЛЕННОМ им месте. Я всю ночь проплакала от обиды.
А на утро мы узнали, что папин сменщик разбился. Отказали тормоза.

Ключи вообще моя лакмусовая бумага. Уже писала в комментарии историю "Тот день" почему. Мне кажется, что они схожи.

+. Не насилуйте жизнь smile
Зарегистрирован: 2.11.2017
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 04:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 370
В моём детстве было: знал, где мои друзья находятся, не зная где они на самом деле. Частенько ко мне подходили родители, которые не знали, где их чадо, я же, не ведая, говорил где он... . И оказывалось точно. Потом эти же родители подходили и пытались узнать у меня, как я знаю, не зная. Я ответить ничего не мог, для меня даже самому себе это было непонятно.
С возрастом, под влиянием усердных воспитателей, заносчивых учителей, властных чиновников и командиров, эта вещь была мной утеряна. То есть, собственно говоря, моё достояние было отобрано у меня недостойными людьми, которые дальше своего носа ничего никогда не видели. Но мне сегодня понятно, что все чудеса в нашей жизни происходят от полноты нашей энергии. На самом деле всё это не совсем отобрано, а найдено опять и возвращено с помощью знания.
Ну и много чего ещё происходило, уже писал, что мне иногда по жизни помогают документы, книги, моя опрометчивость и ошибочность. Подсказывают. Но это всё от полноты энергии. И подросткам ещё хочу сказать: парни и девушки, где-то, примерно, в первые пять лет после начала полового созревания вас будет посещать ленность и нега или необъяснимая радость от комнатной пыли в луче света, или радуга в собственных ресницах и так далее. Не спешите слушать взрослых об избавлении от этих состояний. Это одни из признаков полноты энергии. В эти минуты лучше заниматься чем-то духовным, развивать какие-нибудь необычайные способности.
Есть, конечно, риск, и впервые выпить алкоголь, и уколоться, что будет началом великого падения по жизни с огромной и регулярной потерей своей энергии.
Выбирайте всегда положительное для своей энергии. Присоединяюсь собственным мнением к последнему предложению Лукерии.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Talisha
Сегодня, 09:25
0
Группа: Посетители
Репутация: (2084|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 374
Да, кто знает, что могло произойти конкретно с вами по дороге! Знаки надо слушать.
У меня была подруга. Мне было 11, а ей 13. Ходила в музыкалку. В тот день она очень не хотела идти, со слезами умоляла маму: можно пропущу? Но там суровый папа, строгая семья, мама не посмела пойти у дочки на поводу и заставила. В тот день мы видели ее живой в последний раз. По дороге назад Яну похитили, засунули в машину и увезли, убили. Через полгода тело нашли недалеко от дома на дачах в камышах. Местные же, отморозки, их знали многие в лицо, они потом еще одну девушку увезли, но той удалось прямо голой сбежать и запомнить номер машины, так их и поймали.
Так я о чем... Если бы мама подруги согласилась с интуицией дочки, возможно, все было бы иначе. А тут знаки в истории вообще - не поспоришь.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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