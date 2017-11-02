Не ходи

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 16:15

Причина: Стилистика автора сохранена

Mystique Просмотров: 511 Комментарии: 3 +9 Вчера, 16:15 by

Автор - я.Будет здорово, если в комментариях вы поделитесь мнением насчет подобных историй.#14-й класс школы, жаркая весна, Ташкент.Занятия за занятиями: прибегаешь из школы — поел — бежишь в музыкальную школу — график мне давно привычный и понятный. В этот день недели времени мало, дорога каждая минута, так что с вечера набор тетрадей для занятий музыкой подготовлен и аккуратно сложен в углу стола.Обед закончен, время выхода. Всё по плану, кроме тетрадей — их нет. Обегаю всю квартиру, стандартно проверяю: «А может, уже положила в портфель?» — нет.К поиску подключается мама, затем папа и бабушка.Часики тикают, тетрадей нет. Да вот только были здесь, мама подтверждает.За поисками прошло условных минут 40 (если можно это назвать поисками, т. к. мест, где тетради могли бы находиться, не так много, так что всё сводилось к неуверенным перепроверкам одних и тех же поверхностей), ну, ерунда какая-то... Итак, занятие безвозвратно упущено, принимаем совместное решение: учебу сегодня пропустить. Проходит еще полчаса. Мама зовет. Захожу — стоит растерянная посреди комнаты, разводит руками. На столе валяются (именно валяются, будто стопку сбросили с высоты полуметра) мои музыкальные книжки-тетрадки. Посередине, на самом видном месте.Ну лаааааадно, как скажете.#2Блин, мне почти 30, Москва, душное лето.«Ты должна, должна гулять с ребёнком каждый день! Витамин ДЭ» — маму не остановить.А мне не хочется, и всё. Понимаю, что она права, стараюсь замотивировать себя на прогулку хотя бы до магазина. Ладно, возьму что-нибудь вкусненькое — вот и мотивация. Одеваюсь, одеваю 3-месячную дочь. Так, стоп, а где карта? Точно помню, как 5 минут назад положила её в карман джинсов. И что? Где?Начинаем искать, ищем, ищем, нет. Ребенок устал, начинает капризничать. Понимаю, что момент упущен, раздеваю, укладываю спать — а вот и карта нащупалась. На кровати ПОД постельным бельём. Т. е. между матрасом и простынёй...Ну что ж, окей, хорошо, без проблем, вам виднее.Ну и #3 немного посерьезнее.Снова откатимся в детство, мне года 4, вечер, и нужно идти гулять с собакой. Мама собирается брать меня с собой. Встревоженно пытаюсь отговорить маму идти на улицу, потому что туда нельзя — «там волк». Какой волк и что мне сфантазировалось, маме непонятно, так что уверенным шагом идем справлять естественные потребности питомца. Откуда-то вылетает неизвестная хаски без поводка и налетает драться на нашего дворового рыжего любимца. Занавес.Дорогая, сейчас тебе точно лучше остаться дома.С заботой и наилучшими пожеланиями,твои Демоны.P. S. Было бы здорово вот сейчас добавить шокирующую концовку о том, как в тот же день злой ураган разрушил музыкальную школу, а продуктовый вдруг вспыхнул и сгорел. Но нет, мои дорогие читатели, ничего не случилось. Но кто знает, какие опасности остаются в тени непринятых нами решений?

Ключевые слова: Тетради школа прогулка карта собака авторская история

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