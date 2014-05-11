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Истории из жизни

Случайности не случайны

Когда младшая дочь ходила в начальную школу, я прибегала с работы в обед домой, чтобы довести её до забора школы (она училась в дневную смену), так как дорога в школу лежала через проезжую часть.

Завод, на котором я работала, находился в 10 минутах ходьбы быстрым шагом от проходной до общежития, где мы жили, а школа еще ближе. Дорога с работы была через скоростную трассу и небольшую лесополосу. Да, мы нарушали правила, так как знака пешеходного перехода там не было, а в обход через пешеходку было еще минут на 10 дольше.

И вот, в один из таких дней я опять понеслась на обед домой, чтобы успеть отправить дочь в школу.

Уже выбегая из дома и впопыхах завязывая шнурки на ботинках, я резко потянула шнурок и он порвался. Времени было в обрез. Понимая, что могу опоздать на работу, я схватила первый попавшийся ботинок с полки, вытащила из него шнурок, кое-как его зашнуровала и мы побежали. Дочь доставила до забора школы и, понимая, что всё-таки опаздываю, ускорилась.

Почти дойдя до выхода из лесополосы, я услышала резкий визг тормозов и последовавший за ним грохот. Выйдя на скоростную, я увидела следующую картину: на дороге лежала перевернутая на крышу машина, неслабый тормозной путь шел от поворота, затем выходил на тропинку, по которой мы идем на завод, и резко сворачивал опять в сторону трассы, всё это заканчивалось, как я уже сказала, перевернутым на крышу автомобилем. Из авто уже вылез водитель, он стоял рядом и почесывал голову. Рядом уже притормозили несколько машин, поэтому я понеслась на работу.

И только спустя некоторое время до меня дошло: а что, если бы не порвался шнурок?

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:37
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 14:37 by Light_a_darkПросмотров: 392Комментарии: 5
+9

Ключевые слова: Дочь школа завод авария случайность история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eulalia
Сегодня, 15:01
0
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Комментариев: 257
Такие истории для меня остаются самыми загадочными, вроде и совпадение, а вроде бы и не случайно всё это.
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#2 написал: Волжская О.В.
Сегодня, 15:01
+3
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Комментариев: 5 449
Надо уметь читать знаки. Однажды они спасут жизнь.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#3 написал: Pmariam
Сегодня, 15:54
+1
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Комментариев: 2 018
это точно: случайности не случайны
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Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 15:56
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Комментариев: 3 451
А ведь иногда кажется, что всё назло и против нас… А вон оно как, оказывается.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 16:52
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Публикаций: 2
Комментариев: 3 151
Знаки спасают) я тоже теперь знаю +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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