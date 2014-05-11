Случайности не случайны

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 14:37

Причина: Стилистика автора сохранена.

Light_a_dark Просмотров: 392 Комментарии: 5 +9 Сегодня, 14:37 by

Когда младшая дочь ходила в начальную школу, я прибегала с работы в обед домой, чтобы довести её до забора школы (она училась в дневную смену), так как дорога в школу лежала через проезжую часть.Завод, на котором я работала, находился в 10 минутах ходьбы быстрым шагом от проходной до общежития, где мы жили, а школа еще ближе. Дорога с работы была через скоростную трассу и небольшую лесополосу. Да, мы нарушали правила, так как знака пешеходного перехода там не было, а в обход через пешеходку было еще минут на 10 дольше.И вот, в один из таких дней я опять понеслась на обед домой, чтобы успеть отправить дочь в школу.Уже выбегая из дома и впопыхах завязывая шнурки на ботинках, я резко потянула шнурок и он порвался. Времени было в обрез. Понимая, что могу опоздать на работу, я схватила первый попавшийся ботинок с полки, вытащила из него шнурок, кое-как его зашнуровала и мы побежали. Дочь доставила до забора школы и, понимая, что всё-таки опаздываю, ускорилась.Почти дойдя до выхода из лесополосы, я услышала резкий визг тормозов и последовавший за ним грохот. Выйдя на скоростную, я увидела следующую картину: на дороге лежала перевернутая на крышу машина, неслабый тормозной путь шел от поворота, затем выходил на тропинку, по которой мы идем на завод, и резко сворачивал опять в сторону трассы, всё это заканчивалось, как я уже сказала, перевернутым на крышу автомобилем. Из авто уже вылез водитель, он стоял рядом и почесывал голову. Рядом уже притормозили несколько машин, поэтому я понеслась на работу.И только спустя некоторое время до меня дошло: а что, если бы не порвался шнурок?

Ключевые слова: Дочь школа завод авария случайность история из жизни авторская история

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