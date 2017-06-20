Тот день

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:19

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 81 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 10:18 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане и читатели. Сегодня на конец-решилась опубликовать новую историю.Всё, о чем говорится в данной истории, произошло этой зимой, а именно 21.01.24. Как я уже говорила ранее, я родилась и живу в Донецке. Я должна была в 9:00 ехать в микрорайон Текстильщик. Но я задержалась дома буквально минут на 15–20, чтобы купить хлеба и питьевой. И пошла на остановку ждать нужную мне маршрутку.Уже проезжая рынок в указанном выше микрорайоне, я увидела немного дыма, труп мужчины и бригаду скорой помощи, констатировавшую смерть увиденного мной трупа. Были и ещё погибшие, но я видела не всех их.Добравшись до пункта назначения, я зашла в интернет и прочла новости. При желании можно загуглить: Донецк, микрорайон Текстильщик, 21.01.24. В тот день в указанном выше микрорайоне обстреляли рынок, в результате чего погибли 28 человек, из них 2 детей.И, как оказалось, я проезжала рынок буквально через несколько минут после того, как обстрел закончился. И если бы я не задержалась дома на эти 15–20 минут, на которые не должна была задерживаться, получилось спонтанно, то должна была попасть под обстрел.

Ключевые слова: Рынок прилёт обстрел авторская история

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