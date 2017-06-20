Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Тот день

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане и читатели. Сегодня на конец-решилась опубликовать новую историю.

Всё, о чем говорится в данной истории, произошло этой зимой, а именно 21.01.24. Как я уже говорила ранее, я родилась и живу в Донецке. Я должна была в 9:00 ехать в микрорайон Текстильщик. Но я задержалась дома буквально минут на 15–20, чтобы купить хлеба и питьевой. И пошла на остановку ждать нужную мне маршрутку.
Уже проезжая рынок в указанном выше микрорайоне, я увидела немного дыма, труп мужчины и бригаду скорой помощи, констатировавшую смерть увиденного мной трупа. Были и ещё погибшие, но я видела не всех их.

Добравшись до пункта назначения, я зашла в интернет и прочла новости. При желании можно загуглить: Донецк, микрорайон Текстильщик, 21.01.24. В тот день в указанном выше микрорайоне обстреляли рынок, в результате чего погибли 28 человек, из них 2 детей.
И, как оказалось, я проезжала рынок буквально через несколько минут после того, как обстрел закончился. И если бы я не задержалась дома на эти 15–20 минут, на которые не должна была задерживаться, получилось спонтанно, то должна была попасть под обстрел.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:19
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:18 by Reiana FlaimПросмотров: 81Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Рынок прилёт обстрел авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 174
вроде бы эта история уже была
Зарегистрирован: 20.06.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.