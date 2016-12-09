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Сны

Вещий сон

Доброго времени суток. На сайте я уже давно. Частенько читаю истории здесь на сайте. В этот раз решила опубликовать одну из моих историй. Заранее извиняюсь, если что не так, так как публикую историю впервые.

Для максимальной ясности немного предыстории. Я родилась и живу в Донецке. С 26.05.14 и по сей день у нас происходят боевые действия.

В начале октября 2015 г. под Торезом (один из населенных пунктов Донецкой обл.) проходили соревнование по танковому биатлону. Я планировала поехать туда, чтобы лицезреть соревнования в живую.

За дня два до соревнований мне приснился сон: я находилась в большой светлой комнате, сидела возле трельяжа, стоявшего слева от выхода из комнаты. В комнату вошли женщина лет 45-49 и девушка лет 18-20. Они принесли свадебное платье и надели его на меня. Я была от этого далеко не в восторге, так как в нем должны были хоронить другую девушку. На этом сон закончился, и я проснулась. После сна у меня закралось сомнение, стоит ли ехать на соревнование, я на это подзабила.

В день начала соревнований я передумала и никуда не поехала: во-первых, надо было рано вставать, так как начало соревнования было в первой половине дня, а ехать далеко, да и я не люблю рано вставать; во-вторых, на душе неспокойно было, и в итоге я решила остаться дома. А вечером второго дня соревнования из вечернего выпуска новостей я узнала, что на полигоне, где проходили соревнования, разорвалась мина, вследствие чего 10 человек погибли. Откровенно говоря, мне после того выпуска новостей стало не по себе.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:23
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 16:23 by Reiana FlaimПросмотров: 69Комментарии: 3
+7

Ключевые слова: Сон свадебное платье танковый биатлон мина смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:34
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Группа: Модераторы
Репутация: (2073|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 236
Свадебное платье снится к ... хм смерти, верно, по соннику. Хотя себя я видела в белых платьях во сне не раз, подругу тоже, но все норм, пока +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:09
0
Онлайн
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Публикаций: 1 542
Комментариев: 9 617
Вот правильно девушка сделала, что никуда не поехала. Уж если закралось сомнение, лучше заняться другими делами. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: Light_a_dark
Сегодня, 23:29
0
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 28
Комментариев: 602
Самое ужасное в этой истории - это война.
Зарегистрирован: 10.07.2018
 
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