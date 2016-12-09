Вещий сон

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:23

Причина: Изменён раздел.

Reiana Flaim Просмотров: 69 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 16:23 by

Доброго времени суток. На сайте я уже давно. Частенько читаю истории здесь на сайте. В этот раз решила опубликовать одну из моих историй. Заранее извиняюсь, если что не так, так как публикую историю впервые.Для максимальной ясности немного предыстории. Я родилась и живу в Донецке. С 26.05.14 и по сей день у нас происходят боевые действия.В начале октября 2015 г. под Торезом (один из населенных пунктов Донецкой обл.) проходили соревнование по танковому биатлону. Я планировала поехать туда, чтобы лицезреть соревнования в живую.За дня два до соревнований мне приснился сон: я находилась в большой светлой комнате, сидела возле трельяжа, стоявшего слева от выхода из комнаты. В комнату вошли женщина лет 45-49 и девушка лет 18-20. Они принесли свадебное платье и надели его на меня. Я была от этого далеко не в восторге, так как в нем должны были хоронить другую девушку. На этом сон закончился, и я проснулась. После сна у меня закралось сомнение, стоит ли ехать на соревнование, я на это подзабила.В день начала соревнований я передумала и никуда не поехала: во-первых, надо было рано вставать, так как начало соревнования было в первой половине дня, а ехать далеко, да и я не люблю рано вставать; во-вторых, на душе неспокойно было, и в итоге я решила остаться дома. А вечером второго дня соревнования из вечернего выпуска новостей я узнала, что на полигоне, где проходили соревнования, разорвалась мина, вследствие чего 10 человек погибли. Откровенно говоря, мне после того выпуска новостей стало не по себе.

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