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Истории из жизни

Десять минут

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели. Сегодня хочу опубликовать одну из потерянных моих историй.

Ситуация, о которой идёт речь в данной истории, произошла со мной в июле 2022 года.
Как вы знаете, я родилась и живу в Донецке, и с 2014 года у нас происходят боевые действия.

Я была в больнице по своим делам. И уже освободилась и выходила из больницы. И так как я живу недалеко от той больницы, всего 1,5 км, и люблю пешие прогулки, хотела прогуляться до дома пешком. Но в следующий момент я вспомнила, что мне надо купить гнездо для амадин, подаренных моим мужем для нас с дочкой. Поэтому я поехала в тот магазин, где мы с мужем покупали птичек.
Ехать до него мимо моей остановки. Так вот, съездила я в магазин. Из магазина домой пошла пешком. И когда я прошла где-то треть пути, раздался звук прилëта.
На слух поняла, что легло приблизительно в паре остановок от моего дома. А уже когда пришла домой, узнала в новостях, что действительно прилетело в паре остановок от моего дома, как ехать со стороны больницы, в которой я была в тот день. И оказалось, что я проехала на маршрутке место прилета за 10 минут до самого прилета. И пешком я планировала как раз идти через место прилета и по времени должна была попасть под сам обстрел.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:16
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:15 by Reiana FlaimПросмотров: 81Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Судьба больница маршрутка прилёт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 11:15
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 174
и эта история уже была
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Tengu
Сегодня, 12:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 274
Цитата: Vologodskaya
и эта история уже была


С сайта пропали все истории за последние два года. Админы просили по мере сил восстановить. Вот люди и присылают повторно. Все правильно.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
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