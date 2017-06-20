Десять минут

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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:16

Причина: Стилистика автора сохранена

Reiana Flaim Просмотров: 81 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 10:15 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели. Сегодня хочу опубликовать одну из потерянных моих историй.Ситуация, о которой идёт речь в данной истории, произошла со мной в июле 2022 года.Как вы знаете, я родилась и живу в Донецке, и с 2014 года у нас происходят боевые действия.Я была в больнице по своим делам. И уже освободилась и выходила из больницы. И так как я живу недалеко от той больницы, всего 1,5 км, и люблю пешие прогулки, хотела прогуляться до дома пешком. Но в следующий момент я вспомнила, что мне надо купить гнездо для амадин, подаренных моим мужем для нас с дочкой. Поэтому я поехала в тот магазин, где мы с мужем покупали птичек.Ехать до него мимо моей остановки. Так вот, съездила я в магазин. Из магазина домой пошла пешком. И когда я прошла где-то треть пути, раздался звук прилëта.На слух поняла, что легло приблизительно в паре остановок от моего дома. А уже когда пришла домой, узнала в новостях, что действительно прилетело в паре остановок от моего дома, как ехать со стороны больницы, в которой я была в тот день. И оказалось, что я проехала на маршрутке место прилета за 10 минут до самого прилета. И пешком я планировала как раз идти через место прилета и по времени должна была попасть под сам обстрел.

Ключевые слова: Судьба больница маршрутка прилёт авторская история

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