Остатки старого кладбища

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 480 Комментарии: 7 +2 Вчера, 19:27 by

Город, в котором я родилась и выросла, молодой, основан только в середине 1960-х годов. Ранее здесь был посёлок. В 1960-х годах началось активное строительство нашего города, бывшему посёлку нужно было расширяться, стирая прежние границы. Велось активное строительство новых районов. Самый новый, третий микрорайон, возведён на месте, где прежде было старое кладбище — настолько старое, что даже пожилые люди не помнят, когда его закрыли. Кладбище сравняли с землёй, на его месте стали возводить жилые многоэтажные дома, детские сады и даже университет построили, в котором я училась.Много из моих нынешних знакомых проживает в третьем микрорайоне. Но рассказывают они почти одинаковые истории: в квартирах у них постоянно сам собой включается свет среди ночи, а также бытовые приборы (микроволновки, телевизоры, компьютеры). Со светом и напряжением неполадок в том районе нет. Одна подруга живёт на первом этаже. Иногда вечером, глядя в окно, наблюдает такую картину: под окнами проплывает полупрозрачный силуэт то ли женщины, то ли мужчины, сложно разобрать. Один мой знакомый часто слышит по ночам плач ребёнка на улице, хотя у соседей маленьких детей нет.А в нашем университете постоянно увольняются сторожа, так как они все, как один, утверждают, что ночью по пустым коридорам проплывает белое облако, которое через насколько минут исчезает. В одном из корпусов университета нередко слышат гул неизвестного происхождения, который тоже появляется и сам собой пропадает. Днём в университете ничего подобного замечено не было.От того старого кладбища не осталось практически ничего, незнающий человек никогда бы не мог подумать, что современный оживлённый и шумный третий микрорайон когда-то был самым тихим и умиротворённым местом.Но если быть очень внимательным, то на окраине города рядом с гаражами можно увидеть, как ветер тихо обдувает несколько оставшихся нетронутыми, одиноко стоящих синих крестов, наполовину ушедших в землю и заросших бурьяном. Зачем вы, люди, так поступаете с усопшими?Автор - Екатерина.

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