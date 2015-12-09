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Истории из жизни

Остатки старого кладбища

Город, в котором я родилась и выросла, молодой, основан только в середине 1960-х годов. Ранее здесь был посёлок. В 1960-х годах началось активное строительство нашего города, бывшему посёлку нужно было расширяться, стирая прежние границы. Велось активное строительство новых районов. Самый новый, третий микрорайон, возведён на месте, где прежде было старое кладбище — настолько старое, что даже пожилые люди не помнят, когда его закрыли. Кладбище сравняли с землёй, на его месте стали возводить жилые многоэтажные дома, детские сады и даже университет построили, в котором я училась.

Много из моих нынешних знакомых проживает в третьем микрорайоне. Но рассказывают они почти одинаковые истории: в квартирах у них постоянно сам собой включается свет среди ночи, а также бытовые приборы (микроволновки, телевизоры, компьютеры). Со светом и напряжением неполадок в том районе нет. Одна подруга живёт на первом этаже. Иногда вечером, глядя в окно, наблюдает такую картину: под окнами проплывает полупрозрачный силуэт то ли женщины, то ли мужчины, сложно разобрать. Один мой знакомый часто слышит по ночам плач ребёнка на улице, хотя у соседей маленьких детей нет.

А в нашем университете постоянно увольняются сторожа, так как они все, как один, утверждают, что ночью по пустым коридорам проплывает белое облако, которое через насколько минут исчезает. В одном из корпусов университета нередко слышат гул неизвестного происхождения, который тоже появляется и сам собой пропадает. Днём в университете ничего подобного замечено не было.

От того старого кладбища не осталось практически ничего, незнающий человек никогда бы не мог подумать, что современный оживлённый и шумный третий микрорайон когда-то был самым тихим и умиротворённым местом.

Но если быть очень внимательным, то на окраине города рядом с гаражами можно увидеть, как ветер тихо обдувает несколько оставшихся нетронутыми, одиноко стоящих синих крестов, наполовину ушедших в землю и заросших бурьяном. Зачем вы, люди, так поступаете с усопшими?


Автор - Екатерина.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:27
Вчера, 19:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 480Комментарии: 7
+2

Ключевые слова: Поселок город строительство кладбище силуэты плачь ребенка белое облако гул усопшие

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Комментарии

#1 написал: Lollipop39
Вчера, 22:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 57
Ну, прямо полный набор - дети плачут, прозрачные женщины туда-сюда ходят, полтергейст электричеством балуется, ещё и подземный гул. Когда всего много - слабо верится.
В нашем районе есть старое кладбище, самые ранние захоронения датируются 19 веком. Так основательную его часть несколько десятилетий назад сравняли с землей и построили на этом месте автозаправку, магазины, проложили асфальт. Свидетели тех событий вспоминают выкорчеванные кресты, остатки костей и гробов. Вот так - когда-то жили люди, а потом сгнили в земле, а что осталось - на свалку. Звучит дико. Однако, если трястись над каждой могилой вечно - живым места не будет. Но всё же как представлю, что когда-нибудь оставшееся кладбище сравняют с землёй ради строительства очередного ТРЦ - аж бесит/.
Зарегистрирован: 9.12.2015
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 23:16
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 807
Да вся наша Земля одно сплошное кладбище. Или вы думаете что на месте вашего дома никто никогда не был похоронен или хотя бы не умирал? Три раза ха-ха.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: Tengu
Сегодня, 00:48
+1
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Публикаций: 62
Комментариев: 1 108
Вся планета наша - кладбище. Вопрос в сроке давности, думаю. Если прошло сто, двести лет... В городе, где я выросла, в советские годы на старом кладбище демонстративно парк аттракционов построили - вот такого я уже не понимаю. Потом снесли все эти карусельки, там храм стоит сейчас.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: NatLi
Сегодня, 00:49
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 62
У нас в Калининграде есть даже карта с указанием, какие дома построены на старых кладбищах. Дома часто ещё хрущёвки и о кладбищах этих очень старых, немецких, большинство жильцов и не слыхивало. Но вот совсем другое дело, когда дом новый, построен совсем недавно и прямо на могилах и об этом уже все знают! Ещё в девяностых я видела вскрытые немецкие надгробия (да, вскрывали!), везде плющ. Ходить там было жутковато. Сейчас прямо там многоэтажка. Я не понимаю людей, которые уже на 100 % знают, что дом на кладбище и покупают там квартиры. Да, место хорошее, зелень, почти центр, видимо поэтому. Я бы ни за что.
Зарегистрирован: 14.06.2012
#5 написал: daytaler
Сегодня, 01:46
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (44|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 419
От того старого кладбища не осталось практически ничего, незнающий человек никогда бы не мог подумать, что современный оживлённый и шумный третий микрорайон когда-то был самым тихим и умиротворённым местом.
Озабоченный мирской суетой человек, все забывает подумать, что современный оживлённый и шумный третий микрорайон, когда-то станет для него лишь воспоминанием.
...на окраине города рядом с гаражами можно увидеть, как ветер тихо обдувает несколько оставшихся нетронутыми, одиноко стоящих синих крестов...
Если припомнить сколько лет здесь существует носитель сознания, то наверное вся площадь Земли — это бывшие кладбища.
Зачем вы, люди, так поступаете с усопшими?
С какими еще усопшими?Когда люди перестанут убивать ни за что, ни про что себе подобных?При чем здесь гниющее мясо к Духу Живому?Это тоже, что приравнять Wi-Fi поле к смартфону.Кто разрушается и ветшает: энергия или материя?
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#6 написал: Arhip
Сегодня, 02:22
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1507|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 1 445
Цитата: Tengu
В городе, где я выросла, в советские годы на старом кладбище демонстративно парк аттракционов построили - вот такого я уже не понимаю. Потом снесли все эти карусельки, там храм стоит сейчас.


В городе, где я вырос, в советские годы на месте храма построили бассейн. Потом снесли этот бассейн, и снова храм построили
Зарегистрирован: 29.08.2017
     
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 04:39
0
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Репутация: (100|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 003
Зачем вы, люди, так поступаете с усопшими?
Люди к живым- то относятся кое-как, а то к мертвым!

Цитата: Tengu
на старом кладбище демонстративно парк аттракционов построили - вот такого я уже не понимаю. Потом снесли все эти карусельки, там храм стоит сейчас

Это, случаем, не Покровский кафедральный собор на горпарке?

В тех случаях, когда автоматически включается свет, в каком положении находится клавиша выключателя? Просто сама никогда такого не наблюдала, интересно.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
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