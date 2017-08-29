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Истории из жизни

Собачья смерть

Это произошло, когда мне было неполных 16 лет. Наверное, лет с 10 я мечтала о собаке. И вот на мое четырнадцатилетие родители подарили мне щенка немецкой овчарки, девочку. Не передать словами ту радость, которую я испытала . Кличка, правда, от заводчика досталась дурацкая - Штеки. Потом я узнала, что в переводе с болгарского звучит как лыжные палки. Ну, да, ладно. Собаку любила до безумия, весь мой режим и график был подстроен под нее. Она была со мной везде и всюду. Однажды, когда Штеки было 1,5 года, мне приснился сон....

Как будто я выхожу с ней на прогулку, спускаемся по лестнице парадной, а в паре метров от нас стоит старуха. Вся ее одежда серого цвета. Она, увидев нас, начинает ласково и нежно хвалить мою собаку и просит моего разрешения погладить ее. Я даю свое согласие и пытаюсь подтянуть Штеки на поводке ближе к бабке. Собака начинает скулить, упираться всеми лапами, скалиться... Я раздражаюсь на ее трусливое поведение. Как так, моя собака испугалась какой-то бабки! Приложив еще усилия, подтягиваю собаку и разрешаю старухе ее погладить. Та наклоняется к ней, гладит ее по холке, а когда она встала в полный рост и повернулась ко мне лицом... я посмотрела старухе в глаза и увидела в них столько злости.

Старуха мерзко улыбалась и, ни слова не говоря, пошла со двора. Смотрю на собаку, стоит понурая, и в глазах как будто вселенская печаль. И тут, меня как обухом по голове, до меня доходит, что это была собачья смерть. Я сама позволила смерти ее погладить. Кинулась за бабкой вслед ,в надежде поговорить с ней и выпросить у нее, чтобы собаку она не забирала. Выбегаю на проспект, а там этих старух... Подбегаю к первой, хватаю за плечо, силой разворачиваю ее к себе лицом и понимаю, что это не "моя" старуха. И так я бегала до полного изнеможения, хватая каждую старуху и заглядывая в лица. Хоть все они были одинаково одеты, и все на одно лицо, я каким-то образом понимала, что вот именно эта не та, которую я ищу.

В итоге от усталости я сдалась (до сих пор не могу себе этого простить). Проснулась с мерзким предчувствием. Смотрю на Штеки, все нормально, все хорошо. Девочка моя, как и обычно, радуется тому, что хозяйка наконец-то соизволила глаза открыть. Около недели я ходила как в тумане после этого сна, всё наблюдала за собакой, но ничего не предвещало беды. И я потихонечку начала успокаиваться, убеждая себя в том, что это просто кошмарный сон.

Где-то недели через две после сна, родители просят меня съездить в деревню к бабушке, помочь посадить картошку. Хотела взять с собой собаку, но родители отговорили. Проходят первые сутки у бабушки, наступают вторые... Вечер, после огорода поужинали, позанимались еще какими-то делами и ближе к ночи легли спать. Уснула я или нет, не могу точно сказать. Но вроде как сон.

Снится мне, что я зависла над потолком и вижу себя спящую, именно на той самой кровати в той именно ночнушке, в которой я ложилась. Вижу комнату такой, какая она на самом деле есть. А потом резко падаю в саму себя. Наяву я просыпаюсь или очухиваюсь, вся в липком поту и первая мысль которая звучит у меня в голове: "Собака умрёт!" Причём уверенность в этом была 100 %. Еле дождалась утра. Наврала что-то бабушке, села в первую же утреннюю электричку и домой. Приехала, открываю дверь и навстречу мне бежит мой младший брат (совсем в то время маленький) и мне кричит, что собака сколо умьёт. Оказывается, в тот день когда я уехала собаке резко стало плохо. До моего отъезда все было хорошо, собака была подвижной, хорошо кушала и по привычке видя что я куда-то собираюсь, начала собираться вместе со мной. Притащила ошейник, поводок и села возле входной двери. Отцу пришлось ее отвлекать, чтобы я могла спокойно выйти из квартиры.

Родители тут же отвезли ее к ветеринару. Осмотрев ее он сразу сказал, что собака не жилец. Не буду описывать то, что творилось со мной. Я отказывалась сдаваться. Сама связалась с ветеринаром. На его слова, что лучше ее усыпить и не мучить, я кричала как умалишенная. Когда он понял, что со мной бестолку говорить на эту тему, прописал какие-то уколы, клизмы и питание. Родители пытались меня убедить в правоте ветеринара, но это на меня не действовало. Спасибо моим родителям, что на тот момент они не отказались платить за лечение собаки и выложились полностью. Я сама, каждые три часа ставила собаке клизмы, этот же ветеринар научил меня делать уколы... К сожалению, через две или три недели (точно уже не помню) собака умерла.

Вещий сон или совпадение, не могу точно сказать. Одно могу с уверенность утверждать, что этот опыт научил меня быть осторожной во снах. Старухи снились еще, не именно эта, другие, и все они на первый взгляд были добрыми и ласковыми, но стоило взглянуть им в глаза полные злобы, я понимала, что ее надо гнать взашей.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:48 by Елена СолововаПросмотров: 839Комментарии: 25
+28

Ключевые слова: Собака старуха сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Arhip
Сегодня, 00:26
+2
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Комментариев: 1 899
А что с собакой было? Отчего умерла?
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Елена Соловова
Сегодня, 00:38
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 98
Со слов ветеринара-это была чумка
Зарегистрирован: 10.02.2017
#3 написал: Arhip
Сегодня, 00:47
+1
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Комментариев: 1 899
А что же прививку не сделали?
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#4 написал: Елена Соловова
Сегодня, 00:52
0
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Репутация: (40|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 98
В том то и дело,что все прививки были сделаны. Строго соблюдали режим. Собака была клубная,заводчик следила за всем. Она долго контролировала меня.
Зарегистрирован: 10.02.2017
#5 написал: Arhip
Сегодня, 00:55
+1
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Репутация: (1904|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 1 899
Тогда ветеринар что-то темнит.
Может клещ был? У меня собака от пироплазмоза чуть не загнулась. А клеща не сразу нашли в густой шерсти
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#6 написал: Елена Соловова
Сегодня, 01:35
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 98
Мне тоже не понятен этот момент. Может ветеринар был "липовый". В 90-е любую корочку можно было купить.
Зарегистрирован: 10.02.2017
#7 написал: Kinigos
Сегодня, 03:44
0
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Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 578
Цитата: Елена Соловова
чумка

Зачем при чумке клизмы, если обычно поносы бывают?
Сон, конечно, красочный. Мне тоже временами снятся безобразные старухи и деды.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#8 написал: Ksenya078
Сегодня, 07:25
+3
Группа: Посетители
Репутация: (421|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 952
Боже, как жаль собаку! Они когда умирают, столько боли в их глазах! У меня до сих пор мурашки и слезы от воспоминаний смерти собаки и, мне иногда кажется, что она приходит, в такие моменты, мне так радостно, что собака "жива" - сон наяву. Грустно очень от потери любимого животного, члена семьи. Спасибо, что поделились, +++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#9 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 355
У меня соседка через два дома постоянно гуляет с собакой-овчаркой. Любо дорого на них смотреть. Видно сразу ответственного человека за своего питомца, что встречается очень и очень редко. Ещё одну девушку видел, но с кани-корсо. Тоже очень мило смотреть на них. И всё, больше на улицах никогда не примечал ответственных людей. Мало того, рискну сказать, что ответственные люди редки даже на выставках собак.
Шумеры использовали старость для лечения детей. В переводах текстов с глиняных табличек эти сведения есть. У пожилых перекошены лица, не всегда ощущаемая эмоция от вида старого человека верна у окружающих людей. Даже в своём сне нельзя верить самому себе. Смерть - это падальщик. Вам надо было изменить всего лишь трактовку сна.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: Йожык
Сегодня, 09:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 96
Грустная история. Жаль собаку, она прожила хоть не долгую, но счастливую, в любящей, заботливой семье жизнь.
Зарегистрирован: 11.02.2019
#11 написал: Tinка
Сегодня, 10:21
+1
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Репутация: (48|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 64
Очень люблю животных.Собак в особенности,несмотря на то,что у меня коты.Примите мои соболезнования.
+
Зарегистрирован: 1.08.2021
#12 написал: Tigger power
Сегодня, 10:41
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2913|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 986
Цитата: Елена Соловова
Может ветеринар был "липовый".

Скорее вакцина была такой, правильно что не сдавались и делали все что могли. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#13 написал: Zero Endorphine
Сегодня, 10:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (25|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 563
Чумка и энтерит могут проскакивать и с прививками, увы. У меня однажды полностью привитый щенок подхватил энтерит непонятно где (неделю как его от заводчика привезли, остальной их выводок в порядке был), лечили мы его долго, это были нереально тяжелые несколько месяцев лечения и реабилитации (собака выглядела как скелет, обтянутый кожей), ветеринары сказали, что такое бывает, вакцины бывают разного качества, и...никто не застрахован. И это было не в какие-то там 90-е, а в 2015 году. А если почитать про эти вакцины, то в статьях пишут, что вакцина не дает гарантии, что собака НЕ заразится вообще.

Собаку очень жаль. Но вы, автор, вряд ли чем-то тут могли помочь, если она уже где-то заразилась. Из чумки и энтерита собак вытягивают, насколько я знаю, но это очень тяжелый процесс, и не все собаки его, к сожалению, выдерживают. Ну и фактор не очень хорошего ветеринара тоже никто не отменял, заболевание требует мгновенного вмешательства, если ветеринар проманал этот момент - то все печально.
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#14 написал: Летяга
Сегодня, 11:59
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12480|-4)
Публикаций: 1 064
Комментариев: 9 729
Сочувствую. У самой собака была, умерла от опухоли. Ей было почти 12, операцию делать отказались, сказали, что не отойдёт от наркоза. Уже 15 лет прошло, но как увижу на улице добермана - глаза на мокром месте.
Печально это всё.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#15 написал: Kinigos
Сегодня, 13:24
+4
Группа: Посетители
Репутация: (357|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 578
Цитата: Eifersucht
Шумеры использовали старость для лечения детей

Шумеры, может и использовали, но наши современные старушенции жрут и пьют своих внуков. Сколько вокруг примеров, когда заботливая суетливая бабушка впивается в внука из всех своих дряхлеюших дамских сил, в конечном итоге превращая ребенка в размазню и овоща. Зато сама бабушка на плаву, ведь у бабушки появился смысл жизни чтобы не помирать! На самом деле не смысл, а источник энергии.

[/b]сама позволила смерти ее погладить.[b]
Смерть ждёт разрешения и особого приглашения? Может сценарий сна уже четко показал исход событий, и противиться в сне ни при каких усилиях не получилось бы. А может вам система этот знак подсунула чтобы вы потом себя корили, а она вас пользовала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#16 написал: Goose3D
Сегодня, 14:11
+1
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 10
История интересная, охотно верю!!!
Собаку очень жалко. Короче +
Зарегистрирован: 1.03.2022
#17 написал: ЛорБор
Сегодня, 15:46
+2
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 60
Крацне жуткая история! Животных у меня было десятки за всю жизнь и собак и кошек. Сейчас пять собак и две кошки. Ещё в школе у меня был котёнок Симка, тоже очень её любила, но в Новый год, она объелась елочного дождика и умерла в муках. У меня было горе и отчаяние, это 80-е годы, никакие ветеренары не приезжали на дом. Потом она мне приснилась. Я сидела в своей ярко освещённой комнате, остальная квартира тёмная, кошка пришла из коридора и начинала звать меня за собой, я пошла за ней в сумрачный коридор, она меня зовёт в следующую абсолютно тёмную комнату. Вообщем я испугалась и не пошла за ней.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#18 написал: Red Scorpion
Сегодня, 16:37
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Публикаций: 13
Комментариев: 713
.. Грустная история. Особенно взял за душу один момент :
и по привычке видя что я куда-то собираюсь, начала собираться вместе со мной. Притащила ошейник, поводок и села возле входной двери.
. Представил себе..
У меня ( вернее у моего отца) было два немца. Это одна из моих любимых пород собак. Когда первый пес заболел , мне тоже приходилось делать уколы. Один раз был укушен ))) Уколы были очень болезненные , правда пса спасли.. и он благополучно прожил еще долгое время.
Когда их не стало , папа очень горевал и я тоже . Он долгое время не хотел никого заводить , пока сестра не привезла ему лабрадора. вот теперь носится по дому))
Плюс за историю..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#19 написал: VENDETTA
Сегодня, 16:45
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Комментариев: 6 227
Ой какая печальная история recourse + конечно за нее
Ну явно не просто сон, а видение, еще и с "мыслями". У собаки была отличная хозяйка)
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#20 написал: Talisha
Сегодня, 17:59
+4
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 328
Не нужно было после сна бояться и ожидать смерти, это не об этом. А о том, что всему свой век. Вы не виноваты в том, что произошло во сне. Вы просто таким образом получили информацию, что она скоро умрет. И изменить ничего нельзя было. Потому что на тонком плане это уже случилось. Вашей вины нет абсолютно. Очень больно прощаться с любимыми, но смерть - процесс неотвратимый, естественный, от возраста не зависящий,а только от целей здесь воплотившейся души
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#21 написал: Arhip
Сегодня, 19:52
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Репутация: (1904|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 1 899
Цитата: Летяга
Сочувствую. У самой собака была, умерла от опухоли. Ей было почти 12, операцию делать отказались, сказали, что не отойдёт от наркоза.


У меня собака после операции не отошла от наркоза - отказали печень и почки. И это из-за того, что наркоконтроль запретил применять калипсол в качестве наркоза и вместо него ввели другой препарат, дозу которого расчитать очень сложно - помимо массы тела еще кучу других параметров надо учитывать.
А потом еще ветеринары, когда я на них наехал "утешать" принялись - вашей собаке 9 лет было, а ротвейлеры они редко до восьми доживают.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#22 написал: ebegen31
Сегодня, 21:02
+2
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Репутация: (67|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 510
"Собака была подвижной, хорошо кушала и по привычке видя что я куда-то собираюсь, начала собираться вместе со мной".

Бог с ней, с мистикой. Бедная зверушка.


"Спасибо моим родителям, что на тот момент они не отказались платить за лечение собаки и выложились полностью. Я сама, каждые три часа ставила собаке клизмы, этот же ветеринар научил меня делать уколы..."

А ведь далеко не все повели бы себя в данной ситуации так же.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#23 написал: ebegen31
Сегодня, 21:29
+1
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Публикаций: 35
Комментариев: 510
Arhip, очевидно, государство, когда принимает очередные антинаркотические меры, печется не о здоровье граждан. Ведь если бы торговля запрещенными препаратами не была бы санкционирована сильными мира сего, ее бы просто не существовало, это хотя бы из истории понятно. Запретили одно - появилось другое, ещё страшнее. Зачем? Чтобы наживаться на страдании, чтобы манипулировать, чтобы губить, отсеивать психически нестабильных, несогласных жить в этой системе и радоваться. Чтобы мучить больных, показывать им, что они не нужны. Не можешь без обезболивающего - давай, прыгай из окна, как генерал Кудрявцев.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#24 написал: kusi
Сегодня, 21:52
0
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Публикаций: 358
Комментариев: 7 439
Цитата: Kinigos
Зачем при чумке клизмы, если обычно поносы бывают?

Меня тоже этот вопрос заинтересовал.
Я раздражаюсь на ее трусливое поведение. Как так, моя собака испугалась какой-то бабки! Приложив еще усилия, подтягиваю собаку и разрешаю старухе ее погладить.
Эти фразы напрягли.Я например всегда прислушиваюсь к своим собакам и если курносики выражают нежелание подойти к кому то, для меня это звонок.
А вот это эгоистичное "Как так моя собака испугалась!" вообще не приемлю. Вы определитесь кто для вас она друг или гладиатор на боях.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#25 написал: Дарси
Сегодня, 22:01
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 42
Старухи не только во снах зловещие.
Зарегистрирован: 4.04.2010
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