Собачья смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Елена Соловова Просмотров: 839 Комментарии: 25 +28 Вчера, 22:48 by

Это произошло, когда мне было неполных 16 лет. Наверное, лет с 10 я мечтала о собаке. И вот на мое четырнадцатилетие родители подарили мне щенка немецкой овчарки, девочку. Не передать словами ту радость, которую я испытала . Кличка, правда, от заводчика досталась дурацкая - Штеки. Потом я узнала, что в переводе с болгарского звучит как лыжные палки. Ну, да, ладно. Собаку любила до безумия, весь мой режим и график был подстроен под нее. Она была со мной везде и всюду. Однажды, когда Штеки было 1,5 года, мне приснился сон....Как будто я выхожу с ней на прогулку, спускаемся по лестнице парадной, а в паре метров от нас стоит старуха. Вся ее одежда серого цвета. Она, увидев нас, начинает ласково и нежно хвалить мою собаку и просит моего разрешения погладить ее. Я даю свое согласие и пытаюсь подтянуть Штеки на поводке ближе к бабке. Собака начинает скулить, упираться всеми лапами, скалиться... Я раздражаюсь на ее трусливое поведение. Как так, моя собака испугалась какой-то бабки! Приложив еще усилия, подтягиваю собаку и разрешаю старухе ее погладить. Та наклоняется к ней, гладит ее по холке, а когда она встала в полный рост и повернулась ко мне лицом... я посмотрела старухе в глаза и увидела в них столько злости.Старуха мерзко улыбалась и, ни слова не говоря, пошла со двора. Смотрю на собаку, стоит понурая, и в глазах как будто вселенская печаль. И тут, меня как обухом по голове, до меня доходит, что это была собачья смерть. Я сама позволила смерти ее погладить. Кинулась за бабкой вслед ,в надежде поговорить с ней и выпросить у нее, чтобы собаку она не забирала. Выбегаю на проспект, а там этих старух... Подбегаю к первой, хватаю за плечо, силой разворачиваю ее к себе лицом и понимаю, что это не "моя" старуха. И так я бегала до полного изнеможения, хватая каждую старуху и заглядывая в лица. Хоть все они были одинаково одеты, и все на одно лицо, я каким-то образом понимала, что вот именно эта не та, которую я ищу.В итоге от усталости я сдалась (до сих пор не могу себе этого простить). Проснулась с мерзким предчувствием. Смотрю на Штеки, все нормально, все хорошо. Девочка моя, как и обычно, радуется тому, что хозяйка наконец-то соизволила глаза открыть. Около недели я ходила как в тумане после этого сна, всё наблюдала за собакой, но ничего не предвещало беды. И я потихонечку начала успокаиваться, убеждая себя в том, что это просто кошмарный сон.Где-то недели через две после сна, родители просят меня съездить в деревню к бабушке, помочь посадить картошку. Хотела взять с собой собаку, но родители отговорили. Проходят первые сутки у бабушки, наступают вторые... Вечер, после огорода поужинали, позанимались еще какими-то делами и ближе к ночи легли спать. Уснула я или нет, не могу точно сказать. Но вроде как сон.Снится мне, что я зависла над потолком и вижу себя спящую, именно на той самой кровати в той именно ночнушке, в которой я ложилась. Вижу комнату такой, какая она на самом деле есть. А потом резко падаю в саму себя. Наяву я просыпаюсь или очухиваюсь, вся в липком поту и первая мысль которая звучит у меня в голове: "Собака умрёт!" Причём уверенность в этом была 100 %. Еле дождалась утра. Наврала что-то бабушке, села в первую же утреннюю электричку и домой. Приехала, открываю дверь и навстречу мне бежит мой младший брат (совсем в то время маленький) и мне кричит, что собака сколо умьёт. Оказывается, в тот день когда я уехала собаке резко стало плохо. До моего отъезда все было хорошо, собака была подвижной, хорошо кушала и по привычке видя что я куда-то собираюсь, начала собираться вместе со мной. Притащила ошейник, поводок и села возле входной двери. Отцу пришлось ее отвлекать, чтобы я могла спокойно выйти из квартиры.Родители тут же отвезли ее к ветеринару. Осмотрев ее он сразу сказал, что собака не жилец. Не буду описывать то, что творилось со мной. Я отказывалась сдаваться. Сама связалась с ветеринаром. На его слова, что лучше ее усыпить и не мучить, я кричала как умалишенная. Когда он понял, что со мной бестолку говорить на эту тему, прописал какие-то уколы, клизмы и питание. Родители пытались меня убедить в правоте ветеринара, но это на меня не действовало. Спасибо моим родителям, что на тот момент они не отказались платить за лечение собаки и выложились полностью. Я сама, каждые три часа ставила собаке клизмы, этот же ветеринар научил меня делать уколы... К сожалению, через две или три недели (точно уже не помню) собака умерла.Вещий сон или совпадение, не могу точно сказать. Одно могу с уверенность утверждать, что этот опыт научил меня быть осторожной во снах. Старухи снились еще, не именно эта, другие, и все они на первый взгляд были добрыми и ласковыми, но стоило взглянуть им в глаза полные злобы, я понимала, что ее надо гнать взашей.

Ключевые слова: Собака старуха сон авторская история

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