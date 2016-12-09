Кто?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

Miss Pin 26 Просмотров: 683 Комментарии: 12 +17 Вчера, 18:05 by

Автор - я.Году в 2011 снимала я квартиру напополам с подругой. "Двушка" в обычной панельной пятиэтажке. С Викой, так звали мою подругу, периодически в комнате ночевал её отец, который работал посменно, а я жила одна. Поэтому, ввиду большей площади, ей достался зал, а мне спальня. Район был очень хороший, не маргинальный, соседи, в основном - спокойные пенсионеры, которые вечерами устраивали танцы под гармонь прямо возле нашего подъезда, при этом никому не мешая. В общем, дом как дом, все мирно, чинно, спокойно.Жили мы там около года, и ничего особенного там не происходило, не было гнетущей атмосферы, никаких шорохов. Был только один случай, о котором я и хочу поведать.В этой квартире мебели не было. Я решила, что комнату никоим образом обустраивать не буду, ибо не знала, сколько я там проживу (хозяйка помещения была человеком настроения и порой раздражала меня своими необоснованными высказываниями по поводу бытовых мелочей). Купила лишь вешалку для вещей, надувной матрас и, собственно, все. В комнате было одно окно, под ним батарея, вдоль которой я и разместила матрас, чтобы зимой было теплее, а летом - наоборот, прохладнее. На окне висела тонкая тюль из органзы, прозрачная. А за окном стоял уличный фонарь, поэтому комната ночами была достаточно освещена, но спать это не мешало.Была зима. Среди ночи я проснулась без причины. Никаких чувств, просто открыла глаза и лежала, глядя в батарею несколько минут. Тишину нарушало тиканье часов, изредка слышался шум проезжающих машин. Больше никаких звуков. Отлежав свой бок и решив, что можно сходить в туалет, я повернулась лицом в комнату и немного опешила, увидев, что прямо возле матраса сидит на корточках женщина. Я до сих пор помню как она выглядит. Осветленные, жёлтые, с отросшими темными корнями, волосы чуть ниже плеч, карие глаза, красная водолазка с горлышком, джинсовый костюм. Явно маргинального вида, абсолютно материальная женщина. Просто сидела и смотрела на меня, а я на неё. Секунды лицезрения друг друга тянулись, пока я не задала логичный вопрос :"Вы кто? "Хотя логичнее было с криками бежать из квартиры, либо прыгать с 4 этажа, но в тот момент страха не было совершено. Я просто забыла, что в квартире нахожусь совсем одна, не считая этой дамы в джинсе. Вика уехала в деревню к родителям. Ну так вот. На свой вопрос я ответа не получила.Вместо этого женщина начала улыбаться. Как в дурацких ужастиках, медленно растягивая свои губы, обнажая зияющую пустоту. В её рту не было зубов. В полумраке это выглядело как просто чёрное пятно на её бледной коже. И тут я поступила ещё более нелогично. Я встала на матрас лицом к окну, спиной к ней, и начала размышлять, кто здесь может бродить, если двери закрыты, окна тем более. Звуков проникновения я не слышала, ибо очень чутко сплю. Плюс у меня в комнате дико скрипели полы, даже под детским весом. А под весом взрослого тем более заскрипят. Вопросов было море, в отличие от страха. До тех пор, пока я не вспомнила, что дома одна. Тут меня накрыло. Сердце ухнуло в низ живота, накатила слабость, захотелось выть от страха. Весь этот спектр эмоций я испытала за несколько секунд. Не зная, что буду делать дальше, я резко развернулась от окна, готовясь к смерти, но комната была абсолютно пуста. Напомню, лишь вешалка и матрас. И испуганная я. И больше никого. И никаких шагов, скрипов, звуков открывающихся дверей. Ничего. Как появилась, так и исчезла. На часах было что-то около 4 утра. Спать я уже не могла, сидела на кухне, прислушивалась к звукам и думала: "Кто?"Я никого не расспрашивала после об истории этой квартиры, только Вике рассказала. Но она ничего такого не видела. Ни до, ни после, а я вскоре съехала оттуда. И больше, тьфу-тьфу, меня никто подобный не посещал.

Ключевые слова: Визитер кто-то невидимый ночь авторская история

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