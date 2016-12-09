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Истории из жизни

Кто?

Автор - я.
Году в 2011 снимала я квартиру напополам с подругой. "Двушка" в обычной панельной пятиэтажке. С Викой, так звали мою подругу, периодически в комнате ночевал её отец, который работал посменно, а я жила одна. Поэтому, ввиду большей площади, ей достался зал, а мне спальня. Район был очень хороший, не маргинальный, соседи, в основном - спокойные пенсионеры, которые вечерами устраивали танцы под гармонь прямо возле нашего подъезда, при этом никому не мешая. В общем, дом как дом, все мирно, чинно, спокойно.
Жили мы там около года, и ничего особенного там не происходило, не было гнетущей атмосферы, никаких шорохов. Был только один случай, о котором я и хочу поведать.

В этой квартире мебели не было. Я решила, что комнату никоим образом обустраивать не буду, ибо не знала, сколько я там проживу (хозяйка помещения была человеком настроения и порой раздражала меня своими необоснованными высказываниями по поводу бытовых мелочей). Купила лишь вешалку для вещей, надувной матрас и, собственно, все. В комнате было одно окно, под ним батарея, вдоль которой я и разместила матрас, чтобы зимой было теплее, а летом - наоборот, прохладнее. На окне висела тонкая тюль из органзы, прозрачная. А за окном стоял уличный фонарь, поэтому комната ночами была достаточно освещена, но спать это не мешало.
Была зима. Среди ночи я проснулась без причины. Никаких чувств, просто открыла глаза и лежала, глядя в батарею несколько минут. Тишину нарушало тиканье часов, изредка слышался шум проезжающих машин. Больше никаких звуков. Отлежав свой бок и решив, что можно сходить в туалет, я повернулась лицом в комнату и немного опешила, увидев, что прямо возле матраса сидит на корточках женщина. Я до сих пор помню как она выглядит. Осветленные, жёлтые, с отросшими темными корнями, волосы чуть ниже плеч, карие глаза, красная водолазка с горлышком, джинсовый костюм. Явно маргинального вида, абсолютно материальная женщина. Просто сидела и смотрела на меня, а я на неё. Секунды лицезрения друг друга тянулись, пока я не задала логичный вопрос :"Вы кто? "Хотя логичнее было с криками бежать из квартиры, либо прыгать с 4 этажа, но в тот момент страха не было совершено. Я просто забыла, что в квартире нахожусь совсем одна, не считая этой дамы в джинсе. Вика уехала в деревню к родителям. Ну так вот. На свой вопрос я ответа не получила.

Вместо этого женщина начала улыбаться. Как в дурацких ужастиках, медленно растягивая свои губы, обнажая зияющую пустоту. В её рту не было зубов. В полумраке это выглядело как просто чёрное пятно на её бледной коже. И тут я поступила ещё более нелогично. Я встала на матрас лицом к окну, спиной к ней, и начала размышлять, кто здесь может бродить, если двери закрыты, окна тем более. Звуков проникновения я не слышала, ибо очень чутко сплю. Плюс у меня в комнате дико скрипели полы, даже под детским весом. А под весом взрослого тем более заскрипят. Вопросов было море, в отличие от страха. До тех пор, пока я не вспомнила, что дома одна. Тут меня накрыло. Сердце ухнуло в низ живота, накатила слабость, захотелось выть от страха. Весь этот спектр эмоций я испытала за несколько секунд. Не зная, что буду делать дальше, я резко развернулась от окна, готовясь к смерти, но комната была абсолютно пуста. Напомню, лишь вешалка и матрас. И испуганная я. И больше никого. И никаких шагов, скрипов, звуков открывающихся дверей. Ничего. Как появилась, так и исчезла. На часах было что-то около 4 утра. Спать я уже не могла, сидела на кухне, прислушивалась к звукам и думала: "Кто?"
Я никого не расспрашивала после об истории этой квартиры, только Вике рассказала. Но она ничего такого не видела. Ни до, ни после, а я вскоре съехала оттуда. И больше, тьфу-тьфу, меня никто подобный не посещал.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:05
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 18:05 by Miss Pin 26Просмотров: 683Комментарии: 12
+17

Ключевые слова: Визитер кто-то невидимый ночь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 18:43
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 926
Ужас какой! +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#2 написал: FromSiberia
Вчера, 18:52
+1
Группа: Посетители
Репутация: (92|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 948
Мощно так это... Брр, не дай Бог каждому. ++++
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#3 написал: Летяга
Вчера, 19:00
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 804
Комментариев: 8 773
Всё же бОльшая часть странных происшествий не имеет ни предысторий, ни эпилогов.
Произошло, напугало, сгинуло. И живи с этим как хочешь))
+++
Жуть.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                            
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:23
0
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 529
Похоже на сон наяву
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#5 написал: Tremolante
Вчера, 20:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 169
Цитата: зелёное яблочко
Похоже на сон наяву

Вот да, похоже...
Осталась я как-то на даче одна: дело было зимой, мне было 17, и приспичило готовиться к экзаменам в институт именно на даче, чтобы типа ничего не отвлекало. Родители уехали. Вечером легла я спать, в комнате достаточно темно, но не совсем: окно не зашторено, и луна светила. Лежу с открытыми глазами. И вдруг бесшумно открывается дверь, и в комнату кто-то заглядывает. Кровать сбоку от двери, и я вижу только большую тёмную голову, которая развёрнута ко мне. Дом кирпичный, дверь железная, окна пластиковые - проникнуть бесшумно невозможно. Я пытаюсь заорать, не получается... и просыпаюсь. Оказывается, что лежу я лицом к стене, и дверь видеть никак не могла. А вот если бы лицом к двери, то вполне возможно, что могла бы перепутать сон с явью (точно поехала бы готовиться к экзаменам домой - в более спокойной обстановке!)...

В истории удивило то, что к такой жути возможно было повернуться спиной и начать размышлять. Вот это и наводит на мысль о сне.
Зарегистрирован: 2.08.2013
#6 написал: Мария Сайгина
Вчера, 20:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 863
по классике жанра, эта маргиналка жила раньше в этой квартире и плохо кончила
Зарегистрирован: 22.05.2017
  
#7 написал: Miss Pin 26
Вчера, 20:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 2
Цитата: Tremolante
Цитата: зелёное яблочко
Похоже на сон наяву

Вот да, похоже...
Осталась я как-то на даче одна: дело было зимой, мне было 17, и приспичило готовиться к экзаменам в институт именно на даче, чтобы типа ничего не отвлекало. Родители уехали. Вечером легла я спать, в комнате достаточно темно, но не совсем: окно не зашторено, и луна светила. Лежу с открытыми глазами. И вдруг бесшумно открывается дверь, и в комнату кто-то заглядывает. Кровать сбоку от двери, и я вижу только большую тёмную голову, которая развёрнута ко мне. Дом кирпичный, дверь железная, окна пластиковые - проникнуть бесшумно невозможно. Я пытаюсь заорать, не получается... и просыпаюсь. Оказывается, что лежу я лицом к стене, и дверь видеть никак не могла. А вот если бы лицом к двери, то вполне возможно, что могла бы перепутать сон с явью (точно поехала бы готовиться к экзаменам домой - в более спокойной обстановке!)...

В истории удивило то, что к такой жути возможно было повернуться спиной и начать размышлять. Вот это и наводит на мысль о сне.

Знаете, столько лет с того случая прошло, я уже сама сомневаюсь во многом в этой истории. Тоже думала, что мне это приснилось. Вот только я точно помню, что проснулась один раз. И больше в тот день я не просыпалась) плюс, говорить я могла, даже вопрос задала. И до того, как я её увидела, я, проснувшись, какое то время лежала. Соответственно, я успела проснуться до конца. Но, возможно,действительно мне все приснилось. Лучше пусть это будет сон.
Зарегистрирован: 23.04.2016
#8 написал: Mideya
Вчера, 21:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 26
Надеюсь, что это просто такой сон, переходящий в действительность... Когда не отличить, где ещё сон, а где уже реальность....бррр
Зарегистрирован: 28.05.2015
#9 написал: ninabond
Вчера, 22:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 917
Вот где жуть! Какая-то мерзкая тетка и ты с ней один на один!
Зарегистрирован: 2.03.2013
  
#10 написал: daytaler
Вчера, 22:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 228
Плохо, что нынешняя молодёжь не изучает поверья нашего народа.Как себя вести в новом месте, и как уберечь себя от нечистой силы.Ведь в нашем фольклоре уйма информации.Чем являлись обереги, как не предметами обихода.Нож есть всегда под рукой в доме.Нож повсеместно использовали для охраны от нечистой силы и борьбы с ней.Нож клали на порог, на окно, втыкали в косяки дверей, чтобы в дом не могла проникнуть нечистая сила.Нож клали на ночь в постель, чтобы обезопасить себя от зморы.
Зарегистрирован: 16.10.2014
#11 написал: dr.Zoidberg
Вчера, 23:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 127
Цитата: daytaler
Плохо, что нынешняя молодёжь не изучает поверья нашего народа.Как себя вести в новом месте, и как уберечь себя от нечистой силы.Ведь в нашем фольклоре уйма информации.Чем являлись обереги, как не предметами обихода.Нож есть всегда под рукой в доме.Нож повсеместно использовали для охраны от нечистой силы и борьбы с ней.Нож клали на порог, на окно, втыкали в косяки дверей, чтобы в дом не могла проникнуть нечистая сила.Нож клали на ночь в постель, чтобы обезопасить себя от зморы.

А ножом нечисть пырнуть тоже можно?
История хороша, так и поседеть можно и заикой остаться)
Зарегистрирован: 11.02.2016
#12 написал: daytaler
Вчера, 23:55
0
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 228
Цитата: dr.Zoidberg
Цитата: daytaler
Плохо, что нынешняя молодёжь не изучает поверья нашего народа.Как себя вести в новом месте, и как уберечь себя от нечистой силы.Ведь в нашем фольклоре уйма информации.Чем являлись обереги, как не предметами обихода.Нож есть всегда под рукой в доме.Нож повсеместно использовали для охраны от нечистой силы и борьбы с ней.Нож клали на порог, на окно, втыкали в косяки дверей, чтобы в дом не могла проникнуть нечистая сила.Нож клали на ночь в постель, чтобы обезопасить себя от зморы.

А ножом нечисть пырнуть тоже можно?
История хороша, так и поседеть можно и заикой остаться)

Было поверье, если в бурю бросить нож, то можно ранить черта.
Зарегистрирован: 16.10.2014
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