Остановка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:31

S.L.Sakurai Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:31 by

Лёгкий прохладный ветер поддувал в спину. Было довольно темно, ведь на дворе зима, мрак приходит рано. На улице всё ещё ходят люди. В основном ночные гуляки, пьяницы, и школьницы, обманывающие взрослых людей, чтобы те их отвели в ресторан, а потом оставили ни с чем. Ацуси незаметно пробирался сквозь толпу к автобусной остановке. Капюшон закрывал голову, руки в карманы. Всё ближе и ближе, он пробился к пункту назначения, чтобы вернуться домой, находившийся в другой части Токио, чуть ли не на окраине. Работал продавцом в книжном магазине — такая работа ему по душе. Спокойная, не особо напрягающая. То, что нужно одинокому парню-отаку.Ближе к остановке людей стало меньше. Автобус никто не ждал, следовательно Ацуси единственный ожидающим. Парень сел на лавочке, положив ногу на ногу, и выдохнул.— Поскорее бы приехать домой…Несмотря на лёгкую работу, Ацуси уставал. Уставал от людей, от шумных улиц города, от гудящих машин. Хватит ли сил ему дождаться автобуса, ведь желание попасть домой настолько велико, что даже был готов на своих двоих бегом добраться до своей уютной крепости, но сил вряд ли хватит. Поэтому остается ждать автобус целых полчаса, возможно, больше времени это займёт.Ацуси заметил, что совсем никого нет на улице. Ни людей, ни машин. Стало совсем тихо. И темнее. Только остановка освещена одним фонарем.Парень посмотрел по сторонам. К остановке шла фигура в пальто. Ацуси старался разглядеть, но кромешная тьма мешала этому. Только когда силуэт подошёл к остановке, Ацуси смог увидеть лицо. Грустное, глаза глубоко посаженные, их не было видно, казалось, будто пришедший был с пустыми глазницами, брови слегка нахмуренные. Волосы торчали в разные стороны. Это был мужчина лет 40-50. По его виду можно сказать, что жизнь его здорово потрепала.— Огоньку не найдётся? — спросил мужчина.Ацуси мотнул головой. У него не было никакого желания разговаривать с пришедшим. Что-то в нём было… пугающее.Мужчина посмотрел за спину, затем сел на лавку, рядом с Ацуси. Парень старался не замечать его, но крепкий запах табака заставлял порой поглядывать на мужчину.— Давно ждёшь?— Я только что пришёл, — слова сами вышли из губ Ацуси.— Меня Хэруко звать, а тебя?— Ацуси…— Приятно познакомится, — Хэруко протянул руку.Парень осторожно ответил рукопожатием, стараясь не смотреть на мужчину. Хэрука положил ногу на ногу, прислонившись спиной к холодной пластмассовой стенке остановки. Его взгляд устремился куда-то вверх.— Довольно холодно сегодня, не правда ли? — спросил мужчина.Ацуси кивнул, смотря себе под ноги. Внутри всё ещё горел небольшой огонёк сомнений. Уж слишком для него казался подозрительным этот мужчина по имени Хэрука. Сумасшедший? Таким не является на вид. Просто ночной бродяга? Вполне похож.— Но прогуляться можно, — продолжил Хэрука. — после прогулки можно зайти в кафе, попить немного чая, а потом продолжить бродить по ночным улицам Токио. В тёмное время суток всё преображается, на улицах становится не безопасно. Я имею не только всяких падонков, просящих мелочи на выпивку, но и других.— Других? — спросил Ацуси, сам не ожидав, что задаст вопрос.— Да, других, — закивал мужчина, осматриваясь по сторонам.Ацуси тоже посмотрел по сторонам. Улицы всё также пусты.— А кто это… другие?— Тебе лучше не знать, друг мой.Парень мельком глянул на Хэрука. Может, всё-таки сумасшедший? Или просто очень сильно набрался спиртного? Но алкоголем не пахнет. Хэрука сложил ладони на колени, испуская лёгкий пар из-за рта.— Скоро зима, — подметил он.— Обещали, что через неделю снег выпадет.— Возможно, возможно.Хэрука встал со скамейки, отмерил шагами остановку пару раз, затем снова сел, положив локти на колени и сложив тонкие пальцы вместе, положил на них щетинистый подбородок. Ацуси немного успокоился. Теперь он не чуял опаски к мужчине, а наоборот. Спокойствие, умиротворение. Словно сидит со старым лучшим другом или отцом.— Совсем скоро подъедет автобус, — сказал Хэрука, как вдруг раздался громкий и гулкий крик со стороны домов.— Что это было?! — Ацуси резко подскочил с места и посмотрел в темноту.— Лучше сядь, — спокойно проговорил мужчина, взяв за запястья парня.— Но…— Просто сядь.Ацуси послушно сел обратно на скамейку, поглядывая в сторону домов, где раздался крик. Его обуял страх и тревога. Парень также был удивлён спокойствию Хэрука. Тот мирно сидел, смотря перед собой и что-то насвистывал.— Возможно, кому-то нужна помощь?— Если пойдёшь, помощь будет нужно только тебе! — в голосе мужчина долька строгости, — Сиди спокойно и жди автобуса.Снова раздался крик, полный боли и страданий. На этот раз настолько протяжный, будто кого-то долгое время пытали. Ацуси вспомнил все рассказы, рассказанные отцом, про ад и чертей, бродящих и мучащих людей в ночи, протыкая своими острыми металлическими рогами и топча бетонными копытами. Тело пробила дрожь. Холодный пот пробежал ровной струйкой по спине.В третий раз раздался ужасный крик. Ацуси весь дрожал, будто от холода. Он старался не обращать внимания на жуткий звук, но это мало помогало, пока твёрдая рука Хэрука не оказалась на плече парня.— Не бойся. Пока я тут, всё будет хорошо.— К-то-о-о вы? — с заиканьем спросил давно интересующий вопрос Ацуси.— Просто обычный ночной гуляка, — улыбнулся мужчина и похлопал по спине парня.Ацуси немного успокоился. Дрожь прекратилась, струйки пота перестали стекать со спины и лба. Когда вдали послышался звук мотора, Ацуси облегчённо вздохнул. Вот показались фары автобуса. Транспорт неторопливо приближался к остановке, остановился, скрипнув тормозами, двери быстро открылись, приглашая войти в салон, где было безопасно. Парень вскочил и подбежал к автобусу, но обернулся, перед тем как войти. Мужчина продолжал сидеть, наблюдая за ним. Он молча махнул рукой и вновь улыбнулся. Ацуси кивнул, улыбнувшись в ответ, и залетел в салон. Людей было мало, много свободного места. Парень сел в самом конце, оплатив билет. Как только автобус тронулся, он обернулся, чтобы посмотреть.Хэрука взглядом провожал уходящий транспорт, не покидая остановку. Возле неё, за пределами света, стояло нечто в два метра ростом, всё покрытое мехом и большими острыми рогами с засохшей кровью. С кривых клыков падала слюна, а красные глаза пристально смотрели на автобус. От такой картины отвисла челюсть у Ацуси. Лёгкая дрожь прошлась по его телу, обдавая холодным потом. Он тут же отвернулся, перевёл дыхание и успокоился.— Я в безопасности! Я в безопасности! — повторял про себя парень.Тем временем Хэрука отвёл взгляд от автобуса. Он знал, что рядом стоит чёрт, и он не может его тронуть, пока находится на свету. Мужчина посмеялся про себя, опустив голову.— Ну что? Опять ничего не досталось?Монстр злобно прорычал в ответ, постукивая хвостом.— Ничего, ничего. Помрёшь с голоду всем на благо и вернёшься обратно, откуда пришёл. Знаю вас, таких-то, — Хэрука посмеялся вновь, на этот раз громче, доставая из внутреннего кармана чётки.Чёрт рыкнул, развернулся, со всей силы стукнул правым копытом, что земля вокруг затряслась. Хэрука читал молитву на старом японском, закрыв глаза. Рука с чётками находилась на уровне груди. Все пальцы, кроме указательного и среднего, были в согнутом положении. Свободной рукой мужчина быстро. рисовал на колени разные иероглифы. Монстр растворился в темноте, сказав напоследок хриплым и гортанным голосом:— Мы всё равно победим…

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