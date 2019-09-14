С чем необъяснимым вы сталкивались лично?

Летяга Просмотров: 347 Комментарии: 2 +4 Вчера, 12:20 by

Материал был взят и переведен с Рэддита. Приятного прочтения!1. Моя семья очень религиозная. За обедом, как всегда, мы начали говорить о вере. Молодая жена моего брата не разделяла наших взглядов на этот счет. Она сказала: «Не думаю, что может случиться что-то, что заставит меня поверить». И сразу после этого из бутылки с резким хлопком выскочила пробка. Из бутылки коньяка!2. Когда я был совсем маленьким и не умел правильно говорить, я часто издавал звуки, похожие на мяуканье. Было очень весело, поэтому родители записывали мои монологи. Потом я вырос и окончил Академию восточных языков. Недавно я нашел в старых коробках эти записи и решил их послушать. Оказалось, что я произносил на японском языке очень понятные предложения, в которых молился японской богине Инари, защитнице солдат.3. Посреди ночи сын разбудил нас с мужем. Его лицо было расцарапано, он плакал и сказал, что ему было трудно нас разбудить. Оказалось, что лопнула газовая труба, и мы бы задохнулись, если бы он нас не поднял. Когда все пришли в себя, я стала обрабатывать его царапины и спросила, как он так повредил лицо. Он ответил, что спал, а кто-то прыгнул ему на грудь и стал царапать щеки острыми когтями. Из-за боли он проснулся, почувствовал странный запах и прибежал к нам. Домашних животных у нас нет, но как бы там ни было, спасибо этому неизвестному коту, или кто там был.4. Когда я был за границей, мне рассказали, что неподалеку есть небольшой заброшенный замок. Я пошел посмотреть и встретил там старика, одетого в странную одежду, который очень любезно показал мне окрестности. Он показал все комнаты в замке и рассказал множество легенд и историй, связанных с этим местом. Но он забыл упомянуть о присутствии местного призрака, которым сам и являлся! Когда я вернулась в отель, мне сказали, что экскурсии проводятся всего несколько дней в неделю, а гид - женщина. В остальное время замок закрыт и вход для посетителей невозможен.5. Моей бабушке приснились ее отец и мать. Они гуляли вместе, как в ее детстве, держась за руки. Еще во сне она поняла, что ее родители давно умерли, и спросила их, как они здесь оказались, на что отец ответил, что все в порядке, вот только его голове холодно, и нужна шапка. На следующий день она решила пойти на кладбище в новой шляпе, а затем заметила, что на месте могилы ее отца вырыт большой колодец. Возможно, в загробной жизни действительно что-то есть.6. Мне пришлось сопровождать друга, который работает водителем автобуса, в его ночной поездке. Ближе к концу пути, когда в автобусе уже не было пассажиров, мы заметили придорожную остановку, которой раньше в этом месте не было. И на ней ждали люди. Мой друг вместо того, чтобы остановиться, внезапно ускорился. Я спросил, почему он это сделал, и он прошептал, что объяснит все позже.Я бы предпочел об этом вообще не знать. Оказывается, здесь когда-то была автобусная остановка, но однажды пьяный водитель на грузовике влетел в нее и убил всех, кто на ней стоял. Эту остановку потом снесли, но говорят, что духи умерших никуда не ушли. И если ты остановишься и откроешь дверь, они войдут в автобус, и ты обязательно попадешь в аварию.Автор подборки и перевода - Webstrannik1.

Ключевые слова: Замок пробка труба призрак автобусная остановка авария

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