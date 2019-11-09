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Истории из жизни

Пакостная мразость

Одно время довелось мне работать в одной конторе с молодым человеком. Мне на тот момент было уже за 30, а ему около 22-23 лет. Назовём его Вадиком. Хороший такой парнишка, но безалаберный в силу возраста и вседозволенного воспитания однополой семьёй (мама и бабушка, не подумайте ничего такого).

И была у Вадика мечта, купить телефон-не-просто-звонилку, а с яблочком наливным на корпусе, да ещё модели последней. Только, увы, не с нашими зарплатами такие иметь, а кредит мозгов у парнишки хватало не брать.

А ещё был у Вадимки заветный сундучок с прадедовыми наградами. Прадед Вадима - ветеран ВОВ, с 41го по 45й года служил честно, бывал в передрягах, но вернулся живым, правда не очень здоровым. Ну и наград-медалей у прадеда очень предостаточно накопилось за войну.

Далее пишу с его слов.

Вот сидел я как то в выходной, пил пиво, мучился извечными вопросами, как быть и что делать, где взять денежку. И тут взгляд упал на сервант. А в серванте сундучок. А в сундучке... Что ж я раньше-то не сообразил, вот они, денежки. И много, наверно. Рванул гуглить. И правда, много, если судить по форумам. Тут же зарегистрировался на одном из них, стал по-тихоньку искать покупателя. Ну и где-то через недельку нашёлся человек, который предложил большую пачку зелёных денег. Гораздо больше, чем я даже рассчитывал. Сговорились о деньгах, сговорились о встрече, она должна была состояться через четыре дня. И вот, довольный, я выключаю компьютер и ложусь спать.

Снится сон, как будто я сижу в полутёмной комнате, напротив меня сидит на стуле старик с палкой и смотрит на меня пристально. Смотрит и молчит. Я проснулся в холодном поту, вроде не страшно, но очень неприятно. Ну ладно, утро уже, побежал на работу, вроде как и забылось за дневными хлопотами. Но не тут-то было. На вторую ночь снится тот же сон. Только старик уже не просто сидит,а грозно сдвигает брови и говорит мне:

- Что ж ты, пакостная мразость, делаешь?

Вот так и сказал, пакостная мразость. Я во сне даже удивился, неправильное слово, а какое-то складное выражение. И тут опять проснулся. И опять в холодном поту. Время - около трёх утра, но заснуть больше не удалось. Так и лежал до будильника, а потом снова рабочая рутина. Но вечером, придя домой, я стал аккуратно бабушку распрашивать про ордена и медали. Она сначала рассказывала историю прадеда, её отца, а потом вроде как заподозрила что-то не то и в лоб спросила, откуда интерес. Так, говорю, медали недавно перебирал, а потом старик приснился, и назвал меня так интересно, пакостная мразость. У бабушки губы затряслись, она расплакалась и говорит:

- Эту фразу часто отец говорил, когда ему что-то не нравилось...

И полезла в сервант, достала старый-старый фотоальбом, вынула фотку и стала её поглаживать. А на той фотке тот самый старик, только явно моложе, сидит на стуле. И комната та самая. Вот, говорит бабуля, твой прадед, Павел, он недоволен, что ты трогал его медали. А у меня дух захватило. Не, думаю, недоволен он другим. Трогал я их много раз, а продать гордость своего прадеда только сейчас решил. У меня тоже слёзы потекли из глаз. И через час я уже связался с покупателем и объяснился с извинениями. Больше прадед не приходил ко мне во сне.

На этом саму историю заканчиваю, но есть постскриптум. Вадим очень изменился, буквально вчера разбитной-лихой парнишка, а сегодня уже взрослый мужчина. Через пару месяцев записался волонтёром в известный поисково-спасательный отряд. Далее наши с ним пути разошлись, но очень надеюсь, что с ним всё хорошо.

Сегодня, 11:10 by SunnyMaПросмотров: 297Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: ВОВ Прадедушка сны награды авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:52
+3
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Воспитательная работа прошла успешно! Негоже такими вещами так распоряжаться, тем более чужими! Поучительно)
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#2 написал: Yasna
Сегодня, 14:11
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Поддержу про воспитательную работу:). Хорошо, что на пользу пошло парнишке, мог же испугаться и в другую сторону уйти.
Зарегистрирован: 4.01.2022
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