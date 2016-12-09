Чёртова трасса

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 59 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 11:03 by

Тридцать седьмой километр федеральной трассы близ нашего селения обзавелся дурной славой не так давно. Место никакой особенной опасностью не обладало, а машины ни с того ни с сего начали биться. Лоб в лоб, выживших — никого! Мне как-то не доводилось по новому участку прокатиться, но и тут случай пришелся.Я возвращался от тещи, она живет в соседнем поселке. Раз по шоссе — и я уже дома. Еду спокойненько. При подъезде к чертовой трассе как-то сразу резко стемнело. Я скорость скинул, включил дальний свет. И вдруг как из под земли вырастает на моем пути фигура. Я по тормозам! Не работают! Удар о капот машины! Завизжали запоздало тормоза — сработали. Вышел я из машины, стал искать сбитого. Никого. Гляжу: приподнимается с обочины темная фигура — и ко мне. Идет ко мне старуха в черной одежде, лицо страшное, глаза горят, как два фонаря. Подходит ко мне да как захохочет, рот беззубый, только два клыка гнилые. Ужас меня объял! Бежать?! Не могу, ноги отнялись! А она меня костлявой рукой хватает за горло. Холод ледяной прошелся по всему телу. Старуха еще громче хохочет, смрад изо рта невыносимый!Задушила бы она меня, не покажись на трассе «девятка». Скорость приличная, парнишка молоденький за рулем. И он как шел сто сорок, так и врезался в мою «Ниву». У меня фары включены, машина на обочине, а он как специально направил свою машину в мою. Конечно, ожидать благополучного исхода в такой аварии, естественно, нечего. Моя «Нива» — в плюшку, его «девятка» огнем полыхнула. Старуха исчезла, как и не бывало ее. Вызвал я по мобильнику скорую, полицию, объяснил, как дело было, про старуху, правда, умолчал. Седины в голове, конечно, прибавилось, не каждый день с таким сталкиваешься.Ребята из полиции во всем разобрались, наказывать меня не за что. Жаль парнишку с «девятки» — в морг увозить нечего было. Старуха эта еще долго меня в снах мучила. И только спустя три года после этого происшествия я случайно услышал историю, непосредственно имеющую отношение к этим событиям.Где сейчас тридцать седьмой километр, раньше, еще при царе-батюшке, стояла в этих местах деревня. Как во всяком глухом селе, были здесь и колдуны. Однако ведьма местная превысила негласные законы, начала лютовать. Скот морила, людей. Деревенские долго терпели, боялись, естественно. А потом, когда дочь одного купца повесилась, взялись за колья. Забили ведьму насмерть, и в ее же избушке сожгли. Жилище ведьмино стояло отдельно от деревни на опушке леса — аккурат там, где сейчас трасса проходит.Время шло. Революция, Гражданская война обошли селение стороной. А вот после Отечественной войны мало мужиков вернулось в деревню. И захирела она на глазах, распадаться стала, а потом исчезла. Когда строили дорогу, никто уже и не помнил, что было здесь когда-то селение. Прошла трасса как раз по тому месту, где покоятся кости убитой ведьмы.Тридцать седьмой километр — опасный участок дороги, но нигде официально об этом не сказано. И льется кровушка ни в чем не повинных на асфальт. Мстит ведьма людям и когда успокоится — неизвестно.Автор - Михаил Дятленко.

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