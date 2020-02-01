Случай на дороге в пургу

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:38

ulianojka Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:38 by

Два года тому назад, ехал я в Карелию. Выехал из Спб часов в 7 вечера, после работы. Помню, что километров через 400, на подъезде к Петрозаводску, началась жуткая метель, скорость упала до 50-60. Ехал я тогда по делам до Кондопоги, потом вернулся в Петрозаводск и со своей девушкой выехали из Петрозаводска в деревню, времени было уже почти 2 ночи. По итогу, километров 600 проехал в темноте, зимой, да еще и после работы, но голова, как ни странно, работала, и руки рулили, и ноги жали на педали.Как только съехали с М18 на пустынную извилистую дорогу, до деревни, метель поднялась такая, что дальше 5 метров от машины не видно вообще ничего. Оставалось проехать километров 25, поэтому принял решение потихонечку двигаться, 20-30 км/час, на аварийке и со всеми включенными фарами. Усталость особо не чувствовалась, даже казалось, что спать не хочется, до того момента, как увидел сгорбленный силуэт то ли бабки, то ли не пойми кого, посреди дороги.Подумал что приглючилось, потом еще раз увидел, и снова казалось, что она появляется и смотрит прямо на меня, хотя лица в метели видно не было, а самое страшное то, что когда у меня девушка спросила, что это было на дороге несколько раз перед нами, а она была отдохнувшая и трезвая. Я понял, что дело дрянь, и начал давить на газ, никогда в пургу так быстро ещё не ездил по извилистой трассе, к тому же еще и в темноте.До сих пор не знаю, глюки это были или что-то другое. Если глюки, то, как могло обоим сразу такое привидеться?Автор - AregaK. Mercedes-Benz CLK (W208).

Ключевые слова: Бабка дорога пурга зима

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