Поворот не туда

Lynx Просмотров: 291 Комментарии: 9 +8 Сегодня, 19:43 by

Этот случай приключился со мной на заре купленного первого автомобиля, а именно: приобрёл я вазовскую "Копейку" - исключительно пожарного цвета. Автомобиль был мной любим, и вождение его доставляло мне удовольствие. Опыта было маловато, и поэтому я решил оттачивать навыки вождения по ночному городу, попутно извлекая из этого пользу, а именно: позаниматься частным извозом.Однажды, возвращаясь домой уже за полночь, увидел голосовавшую на дороге молодую женщину. Остановился, узнаю, что ехать ей в другую сторону от моего дома и немного за черту города - небольшой посёлок, название которого выветрилось за давностью случая.Оговорюсь, что это было лето, 2002 или 2003 год. Окрестностей я не знал, навигаторов не было вообще. Ну, я и говорю: "Дорогу покажете?", на что получаю утвердительный ответ.Едем мы в ночь, заезжаем, согласно её указаний, в этот посёлок, едем по нему. Чувствую, что начинаю терять ориентиры: много поворотов, освещения нет.Подвожу её к дому, она рассчитывается, а я спрашиваю, как выехать мне на трассу. Говорит: "Едешь прямо, через два перекрестка - налево; потом ещё прямо, через один направо и будет трасса".И вот я, согласно указанию, еду, и вот тут случается первая непонятка: по итогу указанного маршрута упираюсь в ворота кладбища...Ну, я понимаю - заблудился, разворачиваюсь и еду обратно. Подумал, что прозевал поворот, маршрут несложный.Доезжаю до начала маршрута и начинаю заново ехать... и опять упираюсь в ворота кладбища... Уже не смешно... Начал выезжать наугад, ехал-ехал, потом смотрю - дорога под уклон, а внизу небольшой полустанок, ветка железнодорожных путей, и там, на этом то ли вокзале, то ли остановке, молодёжь тусит - лет 15-16 парни и девчонки.Я остановился, спрашиваю их, как на трассу выехать, а они мне практически слово в слово маршрут вышеуказанный повторяют.Я говорю: "Пробовал, к кладбищу выезжаю!", а они мне: "Ты что, совсем с катушек съехал? Нет у нас тут кладбища...".Вот тут я, мягко говоря, удивился, а они говорят, мол, что кладбище вообще где-то в бубенях, и оно с посёлком не граничит... Ну, я, конечно, посмеялся и поехал.Сложно сказать, сколько времени я проехал, пытаясь выехать из посёлка, и опять уперся в ворота кладбища... Вот здесь я первый раз трухнул... Начало третьего ночи, фары оградки и венки освещают...Ну, не верю я в чертовщину, а тут в сердцах вслух сказал: "Господи, да помоги ты мне выехать отсюда!". Сдаю назад, проезжаю два дома, поворачиваю голову, а там проезд - видны огни трассы...Ехал домой быстро, дома накатил "50 капель"...Вот такая история. Было со мной. Всё правда.Автор - fohes.

Ключевые слова: Трасса попутчица кладбище маршрут

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