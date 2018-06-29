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Истории из жизни

Поворот не туда

Этот случай приключился со мной на заре купленного первого автомобиля, а именно: приобрёл я вазовскую "Копейку" - исключительно пожарного цвета. Автомобиль был мной любим, и вождение его доставляло мне удовольствие. Опыта было маловато, и поэтому я решил оттачивать навыки вождения по ночному городу, попутно извлекая из этого пользу, а именно: позаниматься частным извозом.

Однажды, возвращаясь домой уже за полночь, увидел голосовавшую на дороге молодую женщину. Остановился, узнаю, что ехать ей в другую сторону от моего дома и немного за черту города - небольшой посёлок, название которого выветрилось за давностью случая.
Оговорюсь, что это было лето, 2002 или 2003 год. Окрестностей я не знал, навигаторов не было вообще. Ну, я и говорю: "Дорогу покажете?", на что получаю утвердительный ответ.

Едем мы в ночь, заезжаем, согласно её указаний, в этот посёлок, едем по нему. Чувствую, что начинаю терять ориентиры: много поворотов, освещения нет.
Подвожу её к дому, она рассчитывается, а я спрашиваю, как выехать мне на трассу. Говорит: "Едешь прямо, через два перекрестка - налево; потом ещё прямо, через один направо и будет трасса".

И вот я, согласно указанию, еду, и вот тут случается первая непонятка: по итогу указанного маршрута упираюсь в ворота кладбища...
Ну, я понимаю - заблудился, разворачиваюсь и еду обратно. Подумал, что прозевал поворот, маршрут несложный.
Доезжаю до начала маршрута и начинаю заново ехать... и опять упираюсь в ворота кладбища... Уже не смешно... Начал выезжать наугад, ехал-ехал, потом смотрю - дорога под уклон, а внизу небольшой полустанок, ветка железнодорожных путей, и там, на этом то ли вокзале, то ли остановке, молодёжь тусит - лет 15-16 парни и девчонки.
Я остановился, спрашиваю их, как на трассу выехать, а они мне практически слово в слово маршрут вышеуказанный повторяют.
Я говорю: "Пробовал, к кладбищу выезжаю!", а они мне: "Ты что, совсем с катушек съехал? Нет у нас тут кладбища...".
Вот тут я, мягко говоря, удивился, а они говорят, мол, что кладбище вообще где-то в бубенях, и оно с посёлком не граничит... Ну, я, конечно, посмеялся и поехал.

Сложно сказать, сколько времени я проехал, пытаясь выехать из посёлка, и опять уперся в ворота кладбища... Вот здесь я первый раз трухнул... Начало третьего ночи, фары оградки и венки освещают...
Ну, не верю я в чертовщину, а тут в сердцах вслух сказал: "Господи, да помоги ты мне выехать отсюда!". Сдаю назад, проезжаю два дома, поворачиваю голову, а там проезд - видны огни трассы...

Ехал домой быстро, дома накатил "50 капель"...
Вот такая история. Было со мной. Всё правда.
Автор - fohes.
Источник.
Сегодня, 19:43 by LynxПросмотров: 291Комментарии: 9
+8

Ключевые слова: Трасса попутчица кладбище маршрут

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Комментарии

#1 написал: Ерема
Сегодня, 19:56
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Комментариев: 57
Интересно стало мне: кто "водил" так и по какому случаю?+
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#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:03
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Комментариев: 3 375
По названию ожидала нечто жуткое совсем… Хотя состояния героя понятно.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#3 написал: Штурман Жорж
Сегодня, 20:33
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Комментариев: 154
Обычно водит нечистая сила. Только где автор её подцепил?
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Ерема
Сегодня, 20:37
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: Штурман Жорж
Обычно водит нечистая сила. Только где автор её подцепил?
А кто конкретно это мог быть? И цель тут какова была? Просто напугать? Хотя, они любят пугать, ведь это ослабляет энергетику человека.
Зарегистрирован: 29.06.2018
#5 написал: Ksenya078
Сегодня, 20:43
+1
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Репутация: (197|0)
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Комментариев: 1 525
Вспомнил про Бога и Господь помог (когда скажешь искренне и сильно - на самом деле, помогает). А так бы неизвестно чем могло такое "путешествие" закончиться. Спасибо за стори, +++
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#6 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 20:51
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 347
Может та женщина, которую он подвозил околдовала? Только зачем...Чтобы завтра утром, он ее обратно в город на работу подвез))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#7 написал: Ерема
Сегодня, 20:59
0
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 57
Цитата: МертвецкиЖив
Может та женщина, которую он подвозил околдовала? Только зачем...Чтобы завтра утром, он ее обратно в город на работу подвез))

Уж если такое может, не проще ли ей было просто какого-нибудь соседа к желанию подвезти ее склонить? Или все соседи безлошадные просто? Все равно тогда нелогично: от ночных поездок весь бензин мог выйти, человек мог переутомиться от бессонной ночи и паники настолько, что не в состоянии был бы ехать...
Зарегистрирован: 29.06.2018
#8 написал: Asheera
Сегодня, 21:07
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Репутация: (163|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 456
Как я люблю такие истории, конечно плюс!
Не знаю, кто или что путь человека закольцовывает на кладбище, возможно, это действие ритуала черной магии, проведённом на том кладбище сильным веретником.
Зарегистрирован: 29.10.2016
 
#9 написал: conjure one
Сегодня, 21:12
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Публикаций: 36
Комментариев: 2 128
Хорошо, что бензина хватило и машина не заглохла у ворот ентого самого погоста. Вот это была бы засада) +++
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