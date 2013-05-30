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Истории из жизни

Хозяин

Сам очень много времени провожу в лесу - и по работе, и так, и с "атмосферой" сибирской тайги знаком, и чувствую себя в ней себя комфортно. Но был у меня случай когда столкнулся с чертовщиной, воспоминания те события оставили крепкие.

Дело было в приморье. Вертушка высадила нас в небольшой долине. Дело тогда уже к ночи шло, был поздний вечер. Пока развернулись, пока то да сё - уже ночь, а ручей вдоль сопки метрах в 100: вообще не расстояние. Ну я пошел умыться пока возможность была, а то со всеми перебросками был не первой свежести. На поле трава высокая. Взял направление и пошел, а меня будто что-то в сторону заворачивает, вперед не пускает и с каждым шагом напряжение растет, спасало только чувство направления, за которое и цеплялся. А помимо напряжения внутри жуть нарастает, и опять чужое чувство, но от этого не легче. Попал на ручей, а там совсем жутко, фонариком по кустам посветил, думаю, может. подсознание на хищника реагирует - чисто. Зубы быстро чищу и тут ощущение пронзительного взгляда, я туда фонариком, а там пусто, но ощущение взгляда не пропадает ,и вдруг в голове эхом: "Я здесь хозяин, я здесь хозяин,"- внутри жуть, я разворачиваюсь и обратно, волей держу себя, чтобы панике не поддаться, и к лагерю иду. Чем дальше уходил, тем легче становилось, и закрутить меня уже не пытались, а потому на лагерь вышел четко. Вот такой случай.

Сегодня, 09:02 by ЛетягаПросмотров: 258Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Тайга сопка ручей ужас хозяин

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 329
Когда проявляешь уважение к природе, то с обитателями пребываешь на равных, энергия не тратится на возвышение себя, тогда внимание обостряется. Думаю, автор нарвался на что-то, если не на потустороннее, то на какого-то мелкого хищника, поджидающего добычу.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Tengu
Сегодня, 10:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (70|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 273
Цитата: Eifersucht
Когда проявляешь уважение к природе, то с обитателями пребываешь на равных, энергия не тратится на возвышение себя, тогда внимание обостряется. Думаю, автор нарвался на что-то, если не на потустороннее, то на какого-то мелкого хищника, поджидающего добычу.


Или крупного. Там есть на кого.

Очень интересный случай. Вообще, сибирская тайга и приморская - это две большие разницы. Приморская выглядит так, словно север с субтропиками смешали.

Он мог чувствовать зверя, крупного хищника. А в слова это ощущение опасности трансформировал уже его мозг. Заметить того же тигра, если он не хочет быть замеченным, не так и просто. А может - и не тигр, а местный… ну, хозяин. Не знаю, бывают ли они в реальности. Бог их знает.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 11:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 329
Цитата: Tengu
Или крупного. Там есть на кого.

Очень интересный случай. Вообще, сибирская тайга и приморская - это две большие разницы. Приморская выглядит так, словно север с субтропиками смешали.

Он мог чувствовать зверя, крупного хищника. А в слова это ощущение опасности трансформировал уже его мозг. Заметить того же тигра, если он не хочет быть замеченным, не так и просто. А может - и не тигр, а местный… ну, хозяин. Не знаю, бывают ли они в реальности. Бог их знает.

Оу. Нет. От тигра бы он не ушёл. Любой крупный хищник, поджидающий добычу, нападёт на человека, ему особенно всё равно, кто в кустах, лишь бы насытиться.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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