Хозяин

Летяга Просмотров: 258 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 09:02 by

Сам очень много времени провожу в лесу - и по работе, и так, и с "атмосферой" сибирской тайги знаком, и чувствую себя в ней себя комфортно. Но был у меня случай когда столкнулся с чертовщиной, воспоминания те события оставили крепкие.Дело было в приморье. Вертушка высадила нас в небольшой долине. Дело тогда уже к ночи шло, был поздний вечер. Пока развернулись, пока то да сё - уже ночь, а ручей вдоль сопки метрах в 100: вообще не расстояние. Ну я пошел умыться пока возможность была, а то со всеми перебросками был не первой свежести. На поле трава высокая. Взял направление и пошел, а меня будто что-то в сторону заворачивает, вперед не пускает и с каждым шагом напряжение растет, спасало только чувство направления, за которое и цеплялся. А помимо напряжения внутри жуть нарастает, и опять чужое чувство, но от этого не легче. Попал на ручей, а там совсем жутко, фонариком по кустам посветил, думаю, может. подсознание на хищника реагирует - чисто. Зубы быстро чищу и тут ощущение пронзительного взгляда, я туда фонариком, а там пусто, но ощущение взгляда не пропадает ,и вдруг в голове эхом: "Я здесь хозяин, я здесь хозяин,"- внутри жуть, я разворачиваюсь и обратно, волей держу себя, чтобы панике не поддаться, и к лагерю иду. Чем дальше уходил, тем легче становилось, и закрутить меня уже не пытались, а потому на лагерь вышел четко. Вот такой случай.

Ключевые слова: Тайга сопка ручей ужас хозяин

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