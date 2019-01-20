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Истории из жизни

Лента

В 2001 году погиб папа. Мы жили в южном городе России, а мама знала, что у папы было желание быть похороненным на pодине. А это - деревня в Украине. Ну мы туда и поехали. Приехали, и на следующий день уже похороны. Так как у меня были длинные волосы, мама специально для этого купила две черные ленты, чтобы волосы мои заплести. И вот, простившись в доме, пошли на кладбище. А расстояние точно не помню, но шли около часа точно. Похоронили и пошли обратно. И вот только около дома тетя обратила внимание, что одна коса моя расплелась и ленты нет. Вторая - на месте. Тетя суеверна, и на следующий день было решено снова прийти на кладбище, попробовать найти пропажу и закопать ee.

Потерявшуюся ленту не нашли. Оставшуюся вторую ленту мама закопала у основания могилы по совету тети. Вернулись домой. Погостили еще пару дней и уехали к маминым родственникам в Сибирь.

Прошло несколько лет. Я отстригла волосы и все свои ленты оставила у бабушки. А у меня были только яркие и красивые, и все по парам. И вот приближается новый год 2006, и бабуля просит помочь с уборкой. Я прибираю в комнате и нахожу пакет с этими лентами. Ну и по ностальгии я решила в этот пакет залезть - два года, как обрезала косы.

И тут у меня шок. Среди моих ярких парных лент лежит одна черная. Чистенькая, свернута в рулончик. Я зову маму. Спрашиваю, не она ли нашла ту потерявшуюся ленту. У мамы глаза по полтинникy. Она такого не помнит. Бабуля тоже не в курсе, откуда одна черная лента. А после похорон мне часто косы заплетали до 2004, и не заметить ее было невозможно.

У тети тогда не было возможности спросить, тaк у них не было ни сотового, ни стационарного телефона. А письма теряются. Да и возможности к ним ездить не было. Особенно сейчас. И если сейчас, хоть у кузенов есть сотовые, то вряд ли тетя что-то вспомнит спустя 17 лет. Да и суеверна же она. Так что так.

Автор - Neuma.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:46
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:46 by Nik_dkПросмотров: 81Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Траур лента коса находка кладбище

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 07:46
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Комментариев: 483
Интересная история++ Но от тети я очешуела, ленту в могилу закопать присоветовала!( Племянница надоела, что ли?! Хорошо, что обошлось все.
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
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