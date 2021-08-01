Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 3. Про иконы и не только

Гаспар Просмотров: 454 Комментарии: 5 +10 Вчера, 04:57 by

Знаешь, после этого два 4 трамвайных маршрута сильно не удивляют, как и Газпром на месте церкви. – закончил я.- Да с этими церквями вообще многих глючит, не только тебя. Вон Борис мне рассказывал про то, как он помнит, что в Духовском была икона Николая Чудотворца, прямо снаружи. Естессно, там ее нет, голая стена. Да и кто будет икону снаружи делать?- Тебе он тоже рассказывал? Меня он этой историей задолбал уже, – рассмеялся я. – Каждый раз, как мы с ним в Духовском были. А когда он год назад руку сломал, мы там часто вместе бывали. Он все в травмпункт при Областной ходил, а после перевязки – в Духовский, – он же напротив как раз. Ну и я с ним, дабы не скучал больной. Только там с этой иконой не все так просто, она действительно была, только Боря ее видеть не мог.- В смысле?- Ну в один из походов в Духовский он опять у выхода залип и начал свою шарманку «Я же помню, была тут икона Николая. Я маленький с мамой ходил, мозаичная такая, была, вот тут прямо» - и на стену ровную показывает. Он так уже раз пятнадцатый делал, но тут просто мимо монахиня проходила, и вздыхает?– Да, была, по требованию большевиков замазали, вот потом и заштукатурили вровень.И мы такие оба в один голос:- Когда замазали?А она такая?– Точно не скажу, архивы надо поднимать, наверное, где-то между 28-ым и 31-ым годами. Тут же одно время обновленцы хозяйничали, все уступали большевикам. И икону замазали, и колокол сняли. А толку-то было, все равно в 39-ом храм закрыли. И когда бы не война – и не открыли бы. А икону все одно испортили, не надо было им уступать тогда.Юрка смотрел на меня непонимающим взглядом. Я добавил кипятку в кружку, и пояснил:- То есть, понимаешь, икона там, где Боря показывал, действительно была до конца 20-х или начала 30-х. Я потом специально литературу искал по этому вопросу – все так и было – и с обновленцами, и с закрытием. Но только как он мог икону ту видеть? Он же хоть нас и старше, но все равно 79-го года рождения. Да и нет уже, наверное, в живых тех, кто мог видеть икону там. Но совпадение странное – как он мог угадать и место, и чья икона была?- Ну мало ли. Может, ему дедушка или бабушка рассказывали, они могли видеть. А он – мальчик впечатлительный, мог нафантазировать, что сам видел. Да и вообще, Боря – это такой Боря. Помнишь, как он в Семинарском храме все приставал ко всем с вопросом почему Иоанн Дамаскин в тюрбане?- При чем тут Иоанн Дамаскин?- Ну он в Семинарском впервые увидел икону Иоанна Дамаскина в тюрбане, и приставал ко всем почему…- Стоп. Стоп. В Семинарском нет иконы Иоанна Дамаскина.- Как это нет? Ну помнишь, когда мы втроем в Семинарском были! Я вас двоих еще сфоткал тогда.И Юрка снова начал копаться в памяти фотика.- Я вообще не помню, чтобы мы втроем в Семинарский ходили. Помню, как с тобой ходили. Помню, как с Борисом. Но чтобы втроем, не помню. И иконы Иоанна Дамаскина там точно не было!- Ну слева, недалеко от входа, где еще вешалка и стулья.- Ты хотел сказать Иоанна Кронштадтского?- Нет, Дамаскина, это точно! Вот, нашел, смотри!Юрка вновь протянул мне камеру, и я увидел на дисплее себя с Борисом на фоне иконы Иоанна Дамаскина. И да, это был именно интерьер Семинарского храма. Та же плитка, та же роспись стен, те же стулья, и моя куртка рядом с юркиной и борькиной на вешалке.Я посмотрел на чай так, как будто это из-за него меня накрыло. Нет, это уже было слишком. Два 4 трамвая – это еще полбеды, могли напутать с табличками, павильон Газпрома на месте церкви – уже серьезнее, но это уже было последней каплей. Тут либо я кукухой поехал, либо реальность глючит.- Юр, скинь мне это фото.- Да без проблем. Разбираться будешь?- Завтра же пойду в Семинарский, и если там Иоанн Дамаскин, пойду за таблеточками для памяти, а если там Иоанн Кронштадтский – не слезу с настоятеля, пока он мне не объяснит эту фотку.Мы сменили тему, чтобы не распрощаться с нормальным видением мира окончательно, а потом Юрка засобирался домой. Проводив его, я сел строчить сообщение Борьке, насчет того, помнит ли он, чтобы мы с ним и Юркой вместе ходили в Семинарский, но меня прервал телефонный звонок. Это был Олег Вадимович, мой научрук.- Добрый вечер, Гаспар! Какие у тебя планы на завтра?- Сходить в церковь и заниматься наукой.- О, это замечательно. Я как раз хотел тебе предложить присоединиться ко мне, я завтра с утра на архиерейскую иду. После службы могли бы обсудить твою последнюю статью для нашего журнала.- Эм, ну я вообще планировал в Семинарский сходить. А владыка завтра где служит?- В «Трех Святителей». Далековато, конечно, но архиерейская того стоит.- А это где вообще такая? Я первый раз слышу, чтобы у нас в городе такая была.- Да я сам там раньше не был. Это из новых, что по проекту «20 храмов шаговой доступности». Тебе лучше знать, ты же вроде родом из Ленинского. Говорят, прямо на остановке 4 трамвая стоит.- Я приеду. – сказал я, роняя трубку.

Ключевые слова: Эффект Манделы церковь иконы фотография большевики параллельная реальность ложные воспоминания авторская история

Другие, подобные истории: