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Истории из жизни

Друг мой, Юрка, или разговор на кухне. Часть 3. Про иконы и не только

Знаешь, после этого два 4 трамвайных маршрута сильно не удивляют, как и Газпром на месте церкви. – закончил я.

- Да с этими церквями вообще многих глючит, не только тебя. Вон Борис мне рассказывал про то, как он помнит, что в Духовском была икона Николая Чудотворца, прямо снаружи. Естессно, там ее нет, голая стена. Да и кто будет икону снаружи делать?

- Тебе он тоже рассказывал? Меня он этой историей задолбал уже, – рассмеялся я. – Каждый раз, как мы с ним в Духовском были. А когда он год назад руку сломал, мы там часто вместе бывали. Он все в травмпункт при Областной ходил, а после перевязки – в Духовский, – он же напротив как раз. Ну и я с ним, дабы не скучал больной. Только там с этой иконой не все так просто, она действительно была, только Боря ее видеть не мог.

- В смысле?

- Ну в один из походов в Духовский он опять у выхода залип и начал свою шарманку «Я же помню, была тут икона Николая. Я маленький с мамой ходил, мозаичная такая, была, вот тут прямо» - и на стену ровную показывает. Он так уже раз пятнадцатый делал, но тут просто мимо монахиня проходила, и вздыхает?

– Да, была, по требованию большевиков замазали, вот потом и заштукатурили вровень.

И мы такие оба в один голос:

- Когда замазали?

А она такая?

– Точно не скажу, архивы надо поднимать, наверное, где-то между 28-ым и 31-ым годами. Тут же одно время обновленцы хозяйничали, все уступали большевикам. И икону замазали, и колокол сняли. А толку-то было, все равно в 39-ом храм закрыли. И когда бы не война – и не открыли бы. А икону все одно испортили, не надо было им уступать тогда.

Юрка смотрел на меня непонимающим взглядом. Я добавил кипятку в кружку, и пояснил:

- То есть, понимаешь, икона там, где Боря показывал, действительно была до конца 20-х или начала 30-х. Я потом специально литературу искал по этому вопросу – все так и было – и с обновленцами, и с закрытием. Но только как он мог икону ту видеть? Он же хоть нас и старше, но все равно 79-го года рождения. Да и нет уже, наверное, в живых тех, кто мог видеть икону там. Но совпадение странное – как он мог угадать и место, и чья икона была?

- Ну мало ли. Может, ему дедушка или бабушка рассказывали, они могли видеть. А он – мальчик впечатлительный, мог нафантазировать, что сам видел. Да и вообще, Боря – это такой Боря. Помнишь, как он в Семинарском храме все приставал ко всем с вопросом почему Иоанн Дамаскин в тюрбане?

- При чем тут Иоанн Дамаскин?

- Ну он в Семинарском впервые увидел икону Иоанна Дамаскина в тюрбане, и приставал ко всем почему…

- Стоп. Стоп. В Семинарском нет иконы Иоанна Дамаскина.

- Как это нет? Ну помнишь, когда мы втроем в Семинарском были! Я вас двоих еще сфоткал тогда.

И Юрка снова начал копаться в памяти фотика.

- Я вообще не помню, чтобы мы втроем в Семинарский ходили. Помню, как с тобой ходили. Помню, как с Борисом. Но чтобы втроем, не помню. И иконы Иоанна Дамаскина там точно не было!

- Ну слева, недалеко от входа, где еще вешалка и стулья.

- Ты хотел сказать Иоанна Кронштадтского?

- Нет, Дамаскина, это точно! Вот, нашел, смотри!

Юрка вновь протянул мне камеру, и я увидел на дисплее себя с Борисом на фоне иконы Иоанна Дамаскина. И да, это был именно интерьер Семинарского храма. Та же плитка, та же роспись стен, те же стулья, и моя куртка рядом с юркиной и борькиной на вешалке.
Я посмотрел на чай так, как будто это из-за него меня накрыло. Нет, это уже было слишком. Два 4 трамвая – это еще полбеды, могли напутать с табличками, павильон Газпрома на месте церкви – уже серьезнее, но это уже было последней каплей. Тут либо я кукухой поехал, либо реальность глючит.

- Юр, скинь мне это фото.

- Да без проблем. Разбираться будешь?

- Завтра же пойду в Семинарский, и если там Иоанн Дамаскин, пойду за таблеточками для памяти, а если там Иоанн Кронштадтский – не слезу с настоятеля, пока он мне не объяснит эту фотку.

Мы сменили тему, чтобы не распрощаться с нормальным видением мира окончательно, а потом Юрка засобирался домой. Проводив его, я сел строчить сообщение Борьке, насчет того, помнит ли он, чтобы мы с ним и Юркой вместе ходили в Семинарский, но меня прервал телефонный звонок. Это был Олег Вадимович, мой научрук.

- Добрый вечер, Гаспар! Какие у тебя планы на завтра?

- Сходить в церковь и заниматься наукой.

- О, это замечательно. Я как раз хотел тебе предложить присоединиться ко мне, я завтра с утра на архиерейскую иду. После службы могли бы обсудить твою последнюю статью для нашего журнала.

- Эм, ну я вообще планировал в Семинарский сходить. А владыка завтра где служит?

- В «Трех Святителей». Далековато, конечно, но архиерейская того стоит.

- А это где вообще такая? Я первый раз слышу, чтобы у нас в городе такая была.

- Да я сам там раньше не был. Это из новых, что по проекту «20 храмов шаговой доступности». Тебе лучше знать, ты же вроде родом из Ленинского. Говорят, прямо на остановке 4 трамвая стоит.

- Я приеду. – сказал я, роняя трубку.

Вчера, 04:57 by ГаспарПросмотров: 454Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Эффект Манделы церковь иконы фотография большевики параллельная реальность ложные воспоминания авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tinка
Вчера, 07:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 58
Слушайте, ну ведь это не конец же?)) Какая то не завершенность) Если это правда)
По традиции + за историю
Зарегистрирован: 1.08.2021
#2 написал: Talisha
Вчера, 10:10
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2079|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 284
Обалдеть, так и крышей поехать можно. А может ложные воспоминания? (Те, что не подкреплены фото)?
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Yasna
Вчера, 10:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 58
Цитата: Talisha
Обалдеть, так и крышей поехать можно. А может ложные воспоминания? (Те, что не подкреплены фото)?

А могло, например, и наложиться: и сбой в матрице, и ложные воспоминания. А в итоге автор думает, что всё, прощай, кукуха.
Жутковатенько, но интересно!
Зарегистрирован: 4.01.2022
#4 написал: Ga-Люська
Вчера, 16:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
У нас в городе, на вокзале, стоит памятник Ленину. И когда я была маленькая, я точно помню, что он смотрел на город. В какой то момент, когда мне было уже лет семь или восемь, памятник стал смотреть на вокзал. И моя мама мне сказала что он всегда смотрел на вокзал. Вот что это? Ложная память? Мне уже 35 лет, а я до сих пор убеждена что он раньше смотрел на город.
Зарегистрирован: 14.03.2013
#5 написал: Водяная лилия
Вчера, 17:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 267
Интереснейшая история в 3-х частях! Автор, спасибо!
Зарегистрирован: 13.11.2019
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