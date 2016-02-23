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Истории из жизни

Полтергейст 3. Икона

Поделюсь историей из жизни друга. Она не особо мистическая, но интересная.

Друг живёт в моём же доме. Знакомы мы около 25 лет, вместе попадали, так сказать. Заходим к нему в гости, иногда просто посидеть, иногда в футбол поиграть, иногда просто пьянка.

Поведал он мне тут следующее. У него дома шкаф есть, всё бы ничего, но из одного отдела (знаете, наверное, - место под телевизором имеет дверку, открывающуюся на себя, вертикально. Вот, про неё и речь). В общем, оттуда пахнет тухлым мясом, сладковатый запах слегка.
Он и хлоркой мыл, и средствами всякими, и уксусом, но не помогает и всё тут. Пахнет не так часто, может, раз-два в неделю.

Зная про мою квартиру, он спросил, что же это такое может быть. Скажу честно, что запаха сильного я не учуял, только так... дерево, ДСП, клей, но немного нестандартный он был: в шкафу реально ничего не было (чистенько, недавно протирали), но там лежала (или хранилась так) старая икона лицом вниз.
Другу сказал, что так нельзя. Не должна икона так лежать. Сама икона старая, от бабушки его, уже рамка поехала, краска потрескалась, но это ничего по сравнению с тем, как он её, я бы честно сказал, "закинул" туда.

В общем, икону вытащили, протёрли, повесили на видное место. И всё - запаха больше нет, в самой квартире тоже.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02 by ARCBПросмотров: 229Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Икона друг шкаф запах авторская история

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 14:04
+2
Онлайн
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Комментариев: 1 734
И правда - интересная история. По-простому так, ничего лишнего. Действительно, ИиЖ.
Ну, вещи-то такая, ее нельзя, как хлам в шкаф или еще куда швырять. Вы - молодец, все правильно другу подсказали.
Плюс.
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:11
+1
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Интересный случай, но не думаю чтобы икона от обиды тухлятиной пахла, может что-то другое в этом замешано. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#3 написал: ScarlettMarie
Сегодня, 14:33
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 58
Икона действительно не должна так лежать. Истории плюс.
Зарегистрирован: 9.11.2017
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