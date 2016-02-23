Полтергейст 3. Икона

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:02

ARCB Просмотров: 229 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 14:02 by

Поделюсь историей из жизни друга. Она не особо мистическая, но интересная.Друг живёт в моём же доме. Знакомы мы около 25 лет, вместе попадали, так сказать. Заходим к нему в гости, иногда просто посидеть, иногда в футбол поиграть, иногда просто пьянка.Поведал он мне тут следующее. У него дома шкаф есть, всё бы ничего, но из одного отдела (знаете, наверное, - место под телевизором имеет дверку, открывающуюся на себя, вертикально. Вот, про неё и речь). В общем, оттуда пахнет тухлым мясом, сладковатый запах слегка.Он и хлоркой мыл, и средствами всякими, и уксусом, но не помогает и всё тут. Пахнет не так часто, может, раз-два в неделю.Зная про мою квартиру, он спросил, что же это такое может быть. Скажу честно, что запаха сильного я не учуял, только так... дерево, ДСП, клей, но немного нестандартный он был: в шкафу реально ничего не было (чистенько, недавно протирали), но там лежала (или хранилась так) старая икона лицом вниз.Другу сказал, что так нельзя. Не должна икона так лежать. Сама икона старая, от бабушки его, уже рамка поехала, краска потрескалась, но это ничего по сравнению с тем, как он её, я бы честно сказал, "закинул" туда.В общем, икону вытащили, протёрли, повесили на видное место. И всё - запаха больше нет, в самой квартире тоже.

Ключевые слова: Икона друг шкаф запах авторская история

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