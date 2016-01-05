А матрёшка непростая…

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:58

V.V.Pukin Просмотров: 38 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 05:58 by

Историю из жизни, которой хочу поделиться, услышал много лет назад. Про очень необычную матрёшку. Рассказала её наша соседка по саду. По иронии судьбы звали соседку Матрёна. Матрёна Гавриловна…В ещё довоенной молодости была у Матрёны близкая подруга, Катерина. Всем хороша девка: и умна, и хозяйственна, и красотой Бог не обидел. Вот только женское счастье обходило её стороной. Подружки, даже те, что помладше, давно замужем и деток ро́стят, а Катя всё одна да одна. Ещё чуть-чуть и впору старой девой называться. Но то характер виноват немного. Родители уж больно сурьёзную девку воспитали. Не любила Катя пустые хиханьки-хаханьки и развесёлых компаний сторонилась.Однажды гуляли девушки (с ними была и Катерина) по новогодней ярмарке. Остановились у расписного ларька. На прилавке – матрёшки всех мастей и размеров. Продавщица, пышная румяная женщина в цветастом платке – сама вылитая матрёшка, зазывала покупателей:- А матрёшка непростаяПродаётся, девки, тут!Если купит холостая –Скоро замуж позовут!..Ради смеха, под шутки-прибаутки подруг, Катерина приобрела у румяной продавщицы одну из её деревянных складных куколок. Ещё и напутствие услышала:- Ты, красавица, ступай! Да сватов в гости поджидай… Будет у тебя в мужьях добрый молодец. И родишь ты столько деток, сколько есть в твоей матрёшке!.. Только гляди, береги её!..Посмеялась тогда Катерина с подругами над шуточным, как казалось, напутствием голосистой продавщицы. Но дома поставила покупку на видное место. На комод, поверх накрахмаленной вышитой салфетки.А через полгода и впрямь замуж вышла.Да вот родить четверых (в матрёшке оказалось четыре куколки) не успела. Муж Георгий ушёл бить немца на фронт. Катерина с двумя дочерьми-погодками осталась ждать его с победой.Матрёшка же продолжала красоваться на комоде. Дочки часто играли с ней, разбирая и собирая деревянных куколок, одну другой меньше. Хоть Катерина и покрикивала на девчонок, когда те, расшалившись, зашвыривали лаковые половинки под кровать или за печку. Сама, не признаваясь себе в том, женщина почему-то относилась к матрёшке не как к простой расписной безделушке.Но всё ж не досмотрела за своими озорными дочурками. Прыгая, те случайно наступили на одну из округлых фигурок, валявшихся на полу. Хрупкая деревянная игрушка раскололась в щепки.Неприятный холодок ощутила в груди Катерина. Словно предчувствие чего-то нехорошего. Собрала уцелевших матрёшек и спрятала в сундук, обернув тряпицей.Совпадение или нет, но через недолгое время случилась беда со старшей дочкой. Заигравшись, девчушка выскочила на дорогу и угодила под колёса тяжёлой телеги, проезжавшей мимо. Все усилия врачей и обезумевшей от горя матери не помогли. Через три дня искалеченная малышка тихо угасла, словно фитилёк не свечке…Не зря говорят, беда не ходит одна. Вслед за случившимся горем, с фронта пришла чёрная весть – в танковом сражении на Курской дуге без вести пропал муж Катерины.Надеяться на чудо, что в том адском месиве Георгий остался жив, наверное, было наивно. Но женщина верила – любимый вернётся. И ждала до самой Победы. Даже после, напрочь отвергая советы подруг «мол, пока молодая ещё, найди мужика», продолжала в одиночку воспитывать младшую дочь.А та подросла. Вот и в школу пошла. Училась прилежно. И дома матери во всём помощница. Но озорство никуда не спрячешь. Однажды, когда Катерины не было дома, девчушка открыла мамкин сундук и нашла аккуратно завёрнутую в тряпку позабытую расписную игрушку…Вернувшись домой, женщина застала дочь, старательно рисующую химическим карандашом лихие усы двум самым маленьким матрёшкам:- Как у папы!..Ну, что с ребёнка взять?.. Даже ругаться не стала. А матрёшку вернула на комод. На старое место.Минуло лет десять, а то и больше. Катерина так и жила одна, храня верность пропавшему без вести Георгию. Зато дочка-красавица замуж собралась. Да жениха выбрала всем подружкам на зависть. Хоть молодой, а уже полковник. Воевал, вся грудь в орденах и медалях. Теперь, в мирное время, военкомом служит.Вот этот жених - очень грамотный и настойчивый оказался мужчина. Каким-то невероятным образом отыскал в военных архивах следы своего пропавшего на войне тестя. Которого и не видел никогда. Но отыскал. Да ещё живого!..Оказалось, в своей последней страшной битве Георгий получил тяжёлую рану головы, от которой потерял память. Санитарка вытащила его из-под огня, спасла. Потом лазарет, военный госпиталь, долгие месяцы лечения. После которого он начал ходить, разговаривать. Но память не вернулась. Все документы потеряны, опознать тоже некому. Так и попал в дом инвалидов.Хорошо, что имя и фамилию свои не забыл. По ним и добрался-таки до ветерана педантичный жених дочери.На свадьбе оба родителя невесты сами смотрелись, как новобрачные. Да так оно и было. Встретиться через двадцать лет – ну, чем не свадьба? К тому же, несмотря на последствия ранения и десятилетия разлуки, свою верную жену Катерину Георгий вспомнил сразу…Не прошло и года, Катерина, которой уже было далеко за сорок, родила близняшек. Двух пацанов. Будущих героев с лихими усами. Как папа…05.01.2021.

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