А матрёшка непростая…Историю из жизни, которой хочу поделиться, услышал много лет назад. Про очень необычную матрёшку. Рассказала её наша соседка по саду. По иронии судьбы звали соседку Матрёна. Матрёна Гавриловна…
В ещё довоенной молодости была у Матрёны близкая подруга, Катерина. Всем хороша девка: и умна, и хозяйственна, и красотой Бог не обидел. Вот только женское счастье обходило её стороной. Подружки, даже те, что помладше, давно замужем и деток ро́стят, а Катя всё одна да одна. Ещё чуть-чуть и впору старой девой называться. Но то характер виноват немного. Родители уж больно сурьёзную девку воспитали. Не любила Катя пустые хиханьки-хаханьки и развесёлых компаний сторонилась.
Однажды гуляли девушки (с ними была и Катерина) по новогодней ярмарке. Остановились у расписного ларька. На прилавке – матрёшки всех мастей и размеров. Продавщица, пышная румяная женщина в цветастом платке – сама вылитая матрёшка, зазывала покупателей:
- А матрёшка непростая
Продаётся, девки, тут!
Если купит холостая –
Скоро замуж позовут!..
Ради смеха, под шутки-прибаутки подруг, Катерина приобрела у румяной продавщицы одну из её деревянных складных куколок. Ещё и напутствие услышала:
- Ты, красавица, ступай! Да сватов в гости поджидай… Будет у тебя в мужьях добрый молодец. И родишь ты столько деток, сколько есть в твоей матрёшке!.. Только гляди, береги её!..
Посмеялась тогда Катерина с подругами над шуточным, как казалось, напутствием голосистой продавщицы. Но дома поставила покупку на видное место. На комод, поверх накрахмаленной вышитой салфетки.
А через полгода и впрямь замуж вышла.
Да вот родить четверых (в матрёшке оказалось четыре куколки) не успела. Муж Георгий ушёл бить немца на фронт. Катерина с двумя дочерьми-погодками осталась ждать его с победой.
Матрёшка же продолжала красоваться на комоде. Дочки часто играли с ней, разбирая и собирая деревянных куколок, одну другой меньше. Хоть Катерина и покрикивала на девчонок, когда те, расшалившись, зашвыривали лаковые половинки под кровать или за печку. Сама, не признаваясь себе в том, женщина почему-то относилась к матрёшке не как к простой расписной безделушке.
Но всё ж не досмотрела за своими озорными дочурками. Прыгая, те случайно наступили на одну из округлых фигурок, валявшихся на полу. Хрупкая деревянная игрушка раскололась в щепки.
Неприятный холодок ощутила в груди Катерина. Словно предчувствие чего-то нехорошего. Собрала уцелевших матрёшек и спрятала в сундук, обернув тряпицей.
Совпадение или нет, но через недолгое время случилась беда со старшей дочкой. Заигравшись, девчушка выскочила на дорогу и угодила под колёса тяжёлой телеги, проезжавшей мимо. Все усилия врачей и обезумевшей от горя матери не помогли. Через три дня искалеченная малышка тихо угасла, словно фитилёк не свечке…
Не зря говорят, беда не ходит одна. Вслед за случившимся горем, с фронта пришла чёрная весть – в танковом сражении на Курской дуге без вести пропал муж Катерины.
Надеяться на чудо, что в том адском месиве Георгий остался жив, наверное, было наивно. Но женщина верила – любимый вернётся. И ждала до самой Победы. Даже после, напрочь отвергая советы подруг «мол, пока молодая ещё, найди мужика», продолжала в одиночку воспитывать младшую дочь.
А та подросла. Вот и в школу пошла. Училась прилежно. И дома матери во всём помощница. Но озорство никуда не спрячешь. Однажды, когда Катерины не было дома, девчушка открыла мамкин сундук и нашла аккуратно завёрнутую в тряпку позабытую расписную игрушку…
Вернувшись домой, женщина застала дочь, старательно рисующую химическим карандашом лихие усы двум самым маленьким матрёшкам:
- Как у папы!..
Ну, что с ребёнка взять?.. Даже ругаться не стала. А матрёшку вернула на комод. На старое место.
Минуло лет десять, а то и больше. Катерина так и жила одна, храня верность пропавшему без вести Георгию. Зато дочка-красавица замуж собралась. Да жениха выбрала всем подружкам на зависть. Хоть молодой, а уже полковник. Воевал, вся грудь в орденах и медалях. Теперь, в мирное время, военкомом служит.
Вот этот жених - очень грамотный и настойчивый оказался мужчина. Каким-то невероятным образом отыскал в военных архивах следы своего пропавшего на войне тестя. Которого и не видел никогда. Но отыскал. Да ещё живого!..
Оказалось, в своей последней страшной битве Георгий получил тяжёлую рану головы, от которой потерял память. Санитарка вытащила его из-под огня, спасла. Потом лазарет, военный госпиталь, долгие месяцы лечения. После которого он начал ходить, разговаривать. Но память не вернулась. Все документы потеряны, опознать тоже некому. Так и попал в дом инвалидов.
Хорошо, что имя и фамилию свои не забыл. По ним и добрался-таки до ветерана педантичный жених дочери.
На свадьбе оба родителя невесты сами смотрелись, как новобрачные. Да так оно и было. Встретиться через двадцать лет – ну, чем не свадьба? К тому же, несмотря на последствия ранения и десятилетия разлуки, свою верную жену Катерину Георгий вспомнил сразу…
Не прошло и года, Катерина, которой уже было далеко за сорок, родила близняшек. Двух пацанов. Будущих героев с лихими усами. Как папа…
05.01.2021.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:58
Сегодня, 05:58 by V.V.PukinПросмотров: 38Комментарии: 2
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